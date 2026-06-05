最萌的西瓜卡企鵝翱翔天際，Suica 企鵝作者坂崎千春Ｘ羽田機場限定「空・旅・日本」超萌週邊手刀開搶。

旅人最熟悉的西瓜卡上的可愛企鵝推出周邊了，插畫大師坂崎千春創造的可愛角色在羽田機場推出以「空・旅・日本」為主軸的多種周邊商品，有馬克杯、托特包、鑰匙圈、手帕等，每樣都讓人好想收藏起來喔～

最萌旅伴正式現身日本國家大門，常年盤據人氣榜、創作出無數經典角色的插畫大師坂崎千春，這次要帶著她筆下最經典的「Suica 企鵝」攻佔羽田機場，5月22日起羽田機場實體店面及官方線上商城推出一系列以「空・旅・日本」為核心主題的羽田機場限定企鵝週邊商品。

日本國民級插畫大師操刀

對日本旅遊熟悉的旅人，對坂崎千春的作品獨絕對不陌生，她曾一手打造出 JR 東日本極具代表性的「Suica 企鵝」、千葉縣吉祥物「千葉君（チーバくん）」、大發汽車的「角角鹿鹿」及黑貓宅急便的「黑貓與白貓」等國民級角色。2024 年更在佐賀縣成立了專屬的常設美術館「企鵝博物館（Penguin Museum）」。這次，大師將其創作生涯中如同靈魂般存在的「企鵝」化身為旅人，用充滿療癒感的童趣線條陪伴大家開啟新旅程。



▲坂崎千春將其創作「企鵝」化身為旅人，用充滿療癒感的童趣線條陪伴大家開啟新旅程。





空・旅・日本三大療癒新品看點

天空企鵝・粗繩提把托特包

畫面中的企鵝繫上了象徵日本國旗花樣的紅色絲巾，展開雙翼、氣勢滿滿地正要往高空飛翔。搭配充滿度假感的粗繩提把，兼具設計感與大容量，絕對是搭機時最亮眼的隨身包款。



▲企鵝繫上了象徵日本國旗花樣的紅色絲巾，展開雙翼、氣勢滿滿地正要往高空飛翔。





企鵝JAPAN・陶瓷馬克杯：

杯身細緻描繪了 企鵝與日本各地知名傳統工藝品、招財緣起物的可愛互動，充滿濃濃的日式風情。每天早晨用它裝咖啡，都能重溫在日本旅行的美好回憶。



▲與日本各地知名傳統工藝品、招財緣起物的可愛互動，充滿濃濃的日式風情。





生活實用小物

本次限定系列還包含讓人會心一笑的「魚販造型企鵝」壓克力鑰匙圈及企鵝讓貓咪坐在背上、兩人一前一後玩著飛機遊戲的「飛行圈企鵝」純棉護手手巾，每款都精緻得讓人想全套包款。



▲讓人會心一笑的魚販造型企鵝壓克力鑰匙圈。▲企鵝讓貓咪坐在背上的「飛行圈企鵝」純棉手帕也很值得入手。不論你是坂崎千春大師的資深粉絲、企鵝控，還是正在尋找一份既體面又獨一無二的東京特色伴手禮，「羽田限定企鵝」都是不二之選。近期準備從羽田機場進出或回國的朋友，記得把第 2 航廈的「Tokyo’s Tokyo」排入最後的血拼行程，把這隻圍著紅絲巾的可愛天空企鵝一起帶回家吧！

販售資訊

實體店面： 羽田機場第 2 航廈 3 樓「Tokyo’s Tokyo」

線上商城： 羽田機場官方網路商店「HANEDA Shopping」





日本強強聯名

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