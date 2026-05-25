六本木五星奢華聯名！東京君悅「寶可夢30週年」限定：飛翔皮卡丘盛夏聖代與黃金漢堡餐。

慶祝寶可夢30週年在東京君悅酒店推出的活動超夢幻，除了期間限定皮卡丘餐點外，還有超可愛的皮卡丘房可以入住，連伴手禮也不馬虎，寶可夢、皮卡丘迷快準備預約入住吧。

為了慶祝寶可夢誕生30週年，五星級的東京君悅酒店隆重宣佈，將於6月20日至8月31日期間，推出以「寶可夢的冒險」為主題的限定餐點與夢幻住宿企劃。

本次活動由館內兩大頂級餐廳與明星烘焙坊「Fiorentina Pastry Boutique」聯手打造。將高人氣的「飛翔皮卡丘」幻化為精緻的高級法式甜點與美式經典料理，非住客也能輕鬆前往享用，為全日本的寶可夢迷帶來一場兼具奢華質感與童趣的夏日盛宴。

▲這次活動由館內頂級餐廳與明星烘焙坊聯手打造。





飛翔皮卡丘盛夏聖代

最令人驚艷的視覺焦點，莫過於這款完美重現皮卡丘綁著氣球在空中飛翔的「飛翔皮卡丘盛夏聖代」。精緻的玻璃杯中，層層堆疊了香醇的馬斯卡彭慕斯、清爽的蜜桃風味果凍，以及象徵白雲的椰子果凍，交織出通透湛藍的夏日晴空。杯頂則裝飾著繽紛的「氣球造型」慕斯冰淇淋與皮卡丘剪影巧克力，將主廚的玩心與高級法式甜點的細緻完美融合。

▲完美重現皮卡丘綁著氣球在空中飛翔的飛翔皮卡丘盛夏聖代超吸睛。

飛翔皮卡丘奢華漢堡套餐

午餐時段則交由主打美式經典的餐廳端出「飛翔皮卡丘奢華漢堡套餐」。這款漢堡特別客製了烙印著皮卡丘圖樣的鮮黃色麵包，中間夾入厚實多汁的頂級牛肉漢堡排與新鮮時蔬菜，再淋上主廚特製的BBQ醬汁。副餐則大手筆搭配了濃郁的咖哩風味炸薯條、清涼的冷製玉米濃湯，以及一杯皮卡丘專屬配色的特調氣泡蘇打，帶來極致滿足的飽足感。

▲這款漢堡客製了烙印著皮卡丘圖樣的鮮黃色麵包，中間夾入頂級牛肉漢堡排與新鮮蔬菜，再淋上特製的BBQ醬汁。





寶可夢30週年限定芒果蛋糕

為了向寶可夢30週年致敬，糕點團隊特別研發了這款宛如藝術品般的華麗芒果蛋糕。主廚將新鮮芒果切片如花瓣般層層鋪滿蛋糕表面，並點綴上皮卡丘的剪影巧克力。蛋糕切開後，內餡藏著經過香煎引出深層甜味的香甜芒果肉與清爽的椰子果凍，濃郁的南國熱帶風情在舌尖優雅綻放，是今年夏天不容錯過的頂級逸品。

▲將新鮮芒果切片如花瓣般層層鋪滿蛋糕表面，並點綴上皮卡丘的剪影巧克力。

冒險主題甜點旅行箱與巧克力盒

除了店內享用的精緻餐點，酒店也準備了最體面的伴手禮。包含裝滿特製手工餅乾的「尊爵冒險甜點旅行箱」，以及以皮卡丘和精靈球為靈感設計的「尊爵冒險極致巧克力棒禮盒」。兩款精緻伴手禮皆附贈本次聯名的限定版托特包，絕對是收藏家眼中的夢幻逸品。



▲包含裝滿特製手工餅乾，是一份超體面的伴手禮。





期間限定聯名住宿企劃

不只美食吸睛，活動期間酒店更推出了讓粉絲尖叫的寶可夢主題限定住房專案。其中最奢華的「總統套房」將迎來整整30隻皮卡丘在房內熱情迎接您的入住；此外也規劃了由御三家（妙蛙種子、小火龍、傑尼龜）與皮卡丘共同打造的經典主題客房。在五星級飯店的頂級頂級款待中，被最愛的寶可夢們溫柔環繞，絕對是今年夏天最令人難忘的夢幻宿旅體驗。



▲活動期間酒店更推出了讓粉絲尖叫的寶可夢主題限定住房專案。





活動資訊

聯名期間： 2026年6月20日~ 8月31日

活動地點： 東京六本木「東京君悅酒店（Grand Hyatt Tokyo）」



