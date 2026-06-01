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新宿金普頓ＸSABON「沁涼綠意柚子」聯名下午茶登場，薄荷、柚子、芒果、青蘋果，通通都是夏季限定繽紛甜點。

下午茶新宿美食SABON期間限定
2026-06-01 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:キンプトン新宿東京
特派員 Trish

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東京新宿金普頓酒店的甜點主廚今年夏天與沐浴香氛品牌SABON合作，誰能想美食能與沐浴品創造出甜點，薄荷、柚子、芒果、青蘋果都是充滿香氣及清涼感的食材，這次下午茶系列將提供高質感感官享受，期待一下吧。

時尚潮流的核心地標東京新宿金普頓酒店宣佈將於 2026年6月11日至8月31日期間，與全球超人氣沐浴香氛品牌 SABON 強強聯手，推出以夏季限定「沁涼綠意柚子」系列為靈感的夢幻聯名下午茶。本次聯名由主廚團隊將 SABON 的天然草本世界觀化為一件件充滿驚喜的藝術品，結合了薄荷、柚子、芒果及青蘋果等盛夏果香，更融入了極具玩心的「感官體驗」，要為品味不凡的旅人打造一場沁涼透心的高級夏日初體驗！

▲東京新宿金普頓酒店與全球人氣沐浴香氛品牌 SABON 聯手推出「沁涼綠意柚子」系列下午茶。
▲東京新宿金普頓酒店與全球人氣沐浴香氛品牌 SABON 聯手推出「沁涼綠意柚子」系列下午茶。

夏季限定「柚子薄荷」幻境下午茶

由甜點主廚有本洋平精心操刀的甜點陣容，完美還原了 SABON 經典產品的療癒靈魂。最受矚目的「薄荷萊姆果凍」直接將外觀做成 SABON 最具指標性的經典磨砂膏玻璃罐造型，內餡包裹著透亮清爽的薄荷萊姆，光看就能消暑；「青蘋果薄荷慕斯」則主打沐浴後的清爽膚觸感，以青蘋果的飽滿多汁交織薄荷微風，是完美的夏色甜點。此外，還有將芒果精緻片成花瓣的「芒果玫瑰塔」、酸甜誘人的「柚子泡芙」、融合輕盈乳香的「檸檬馬斯卡彭磅蛋糕」與濃郁卻帶有果香的「香橙烤起司蛋糕」，每一款都像是一只精緻的香氛魔法盒。
▲甜點主廚有本洋平精心操刀的甜點陣容，完美還原了 SABON 經典產品的療癒靈魂。
▲甜點主廚有本洋平精心操刀的甜點陣容，完美還原了 SABON 經典產品的療癒靈魂。

升級版「尊爵方案」限定幻境

如果您追求更極致的感官震撼，絕對要選擇限定品項的「尊爵方案（Premium Plan）」：

白巧克力慕斯與柚子薄荷凍

這款主廚特製甜點完美重現了「沁涼綠意柚子」系列。絲滑濃郁的白巧克力慕斯，遇上清爽的柚子薄荷凍與華麗的香檳果凍。最吸睛的是，上桌時主廚會點綴上涼感薄荷粉，並伴隨著乾冰冷煙繚繞的魔幻視覺效果，當煙霧散開的瞬間，彷彿整個人被 SABON 的清新香氣溫柔擁抱。

▲以薄荷風味為基底，加入柚子糖漿、葡萄柚與通寧水。
▲絲滑濃郁的白巧克力慕斯，遇上清爽的柚子薄荷凍與華麗的香檳果凍。

尊爵特調・柚子薄荷布蘭雪

這款調飲以薄荷風味為基底，加入柚子糖漿、葡萄柚與通寧水。頂層漂浮著象徵 SABON 沐浴油揉搓出的「輕盈泡沫」薄荷慕斯，杯緣更細緻地抹上一層宛如身體磨砂膏顆粒的黃金柚子粉，是一杯從視覺到吸管入口都能引起驚嘆的藝術特調。

▲絲滑濃郁的白巧克力慕斯，遇上清爽的柚子薄荷凍與華麗的香檳果凍。
▲以薄荷風味為基底，加入柚子糖漿、葡萄柚與通寧水。

舌尖上的「沐浴乳與磨砂膏」

不只甜點精彩，由餐廳主廚穂積悠帆操刀的鹹點更展現了金普頓酒店一貫的「玩味精神」。主廚大膽地將 SABON 最著名的Icon商品轉化為「可以吃的身體磨砂膏」。這道料理選用肉質細緻的野生真鯛薄片（Carpaccio），巧妙利用海鹽晶體與香草碎屑，在舌尖重現磨砂膏的獨特質地，搭配柚子的清爽微酸，咬下的每一口都像是一場洗滌心靈的感官重置，完美將香氛概念具象化。
▲選用肉質細緻的野生真鯛薄片，利用海鹽晶體與香草碎屑，搭配柚子的清爽微酸，咬下的每一口都完美將香氛概念具象化。▲選用肉質細緻的野生真鯛薄片，利用海鹽晶體與香草碎屑，搭配柚子的清爽微酸，咬下的每一口都完美將香氛概念具象化。

在熱氣蔓延的東京仲夏，不妨與重要的人一同走進新宿金普頓，讓這道結合了法式美學、東洋柚香與頂級精油香氣的沁涼感官饗宴，為2026夏日留下一段充滿奢華與水潤感的閃耀回憶。

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