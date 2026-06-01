新宿金普頓ＸSABON「沁涼綠意柚子」聯名下午茶登場，薄荷、柚子、芒果、青蘋果，通通都是夏季限定繽紛甜點。

東京新宿金普頓酒店的甜點主廚今年夏天與沐浴香氛品牌SABON合作，誰能想美食能與沐浴品創造出甜點，薄荷、柚子、芒果、青蘋果都是充滿香氣及清涼感的食材，這次下午茶系列將提供高質感感官享受，期待一下吧。

時尚潮流的核心地標東京新宿金普頓酒店宣佈將於 2026年6月11日至8月31日期間，與全球超人氣沐浴香氛品牌 SABON 強強聯手，推出以夏季限定「沁涼綠意柚子」系列為靈感的夢幻聯名下午茶。本次聯名由主廚團隊將 SABON 的天然草本世界觀化為一件件充滿驚喜的藝術品，結合了薄荷、柚子、芒果及青蘋果等盛夏果香，更融入了極具玩心的「感官體驗」，要為品味不凡的旅人打造一場沁涼透心的高級夏日初體驗！



▲東京新宿金普頓酒店與全球人氣沐浴香氛品牌 SABON 聯手推出「沁涼綠意柚子」系列下午茶。





夏季限定「柚子薄荷」幻境下午茶

▲甜點主廚有本洋平精心操刀的甜點陣容，完美還原了 SABON 經典產品的療癒靈魂。





由甜點主廚有本洋平精心操刀的甜點陣容，完美還原了 SABON 經典產品的療癒靈魂。最受矚目的「薄荷萊姆果凍」直接將外觀做成 SABON 最具指標性的經典磨砂膏玻璃罐造型，內餡包裹著透亮清爽的薄荷萊姆，光看就能消暑；「青蘋果薄荷慕斯」則主打沐浴後的清爽膚觸感，以青蘋果的飽滿多汁交織薄荷微風，是完美的夏色甜點。此外，還有將芒果精緻片成花瓣的「芒果玫瑰塔」、酸甜誘人的「柚子泡芙」、融合輕盈乳香的「檸檬馬斯卡彭磅蛋糕」與濃郁卻帶有果香的「香橙烤起司蛋糕」，每一款都像是一只精緻的香氛魔法盒。