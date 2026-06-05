隨著日本精緻餐飲文化在台灣旅日圈掀起討論，連鎖品牌在夏季推派的限定品項更成為市場指標。資深編輯李維唐表示，近年日本咖啡廳不僅拼食材在地化，更將北海道深夜聖代文化融入連鎖通路，這種將日常飲品儀式化的精準策略，正是吸引海外遊客不遠千里專程朝聖的關鍵。
去日本玩又有新的必吃清單了，連鎖咖啡廳Tully's這次真的太懂大家的心，把北海道最厲害的收尾聖代文化直接搬進咖啡廳裡。日本人很流行在聚會喝酒或是下班後，用一份精緻的聖代來幫這一天畫下完美句點，這款專屬於大人的療癒儀式，現在點一杯冰沙就能體驗到。官方宣布將在2026年6月10日推出期間限定的夏季頂級水果冰沙，滿滿的果肉感不管是當下午茶還是宵夜都超級幸福，近期有計畫去日本旅遊的朋友絕對要衝一波。
日本國產白桃哈密瓜果肉雙主打杯裝聖代
這次的新品完全是衝著水果控來的，食材用得非常有誠意。「国産白桃のとろっとピーチシェイク」挑選了香氣優雅的日本國產白桃做成綿密冰沙，最吸睛的是杯底加了口感彈嫩的牛奶布丁，最上面再淋上完熟桃子果醬，吸一口就能喝到香甜桃香與布丁的完美融合。另一款「国産メロンの食べごろメロンシェイク」則是用香氣濃郁的日本國產哈密瓜當主角，搭配上濃郁的哈密瓜果醬，喝起來就像直接咬下現切哈密瓜一樣滿口爆汁。白桃冰沙售價是730日圓，哈密瓜冰沙是750日圓，用這個價格能吃到日本國產頂級水果真的很劃算。
傍晚4點後小確幸免費升級2倍鮮奶油太邪惡
除了口味厲害之外，品牌還大方推出好康活動。只要在6月10日到7月7日這段期間，傍晚16時之後去店裡點這兩款限定水果冰沙，就可以免費把上面的鮮奶油直接升級成2倍。日本自助旅行時常常白天逛到腿軟，傍晚過後就很需要來點甜食補給熱量，這款限定的夜タリ活動，剛好可以滿足大家晚上想吃甜點的慾望，雙倍的鮮奶油配上濃郁果汁，視覺和味覺都直接被療癒到。
勁辣生姜汽水與厚片起司雞肉鹹派同步登場
如果不喜歡吃太甜，這次同步登場的還有大人風味飲品「国産生姜のドライジンジャーエール」售價700日圓，用日本在地生姜調出辛辣感十足的獨家薑汁汽水，裡面還豪邁放了新鮮黃檸檬切片，大熱天喝一口絕對透心涼。鹹食部分也有新品，上午11時30分前限定的「厚切りオープンサンドチキンリモーネ」早安組，在全粒粉厚片吐司上鋪了清爽的檸檬風味嫩雞肉，再豪邁撒上高達、切達、莫札瑞拉3種起司和黑胡椒，單點530日圓，起司牽絲的畫面感十足。另外還有適合搭冰咖啡的「ふわふわマフィンレモン」售價370日圓，跟鹹甜濃郁的「ベーグルサンド塩あんバター」售價420日圓，6月10日開始在日本各大門市都能吃得到。
夜タリ夜間應援活動
活動時間，2026年6月10日水曜日至7月7日火曜日，每日16時以後
活動內容，凡於活動指定時間內點購国産白桃のとろっとピーチシェイク或国産メロンの食べごろメロンシェイク，即可享有免費將頂層鮮奶油升級為2倍的加碼款待。
期間限定夏日飲品與輕食
- 国産白桃のとろっとピーチシェイク，Tall尺寸售價730日圓。
- 国産メロンの食べごろメロンシェイク，Tall尺寸售價750日圓。
- 国産生姜のドライジンジャーエール，Tall尺寸售價700日圓。
- 厚切りオープンサンドチキンリモーネ，單點售價530日圓，11時30分前供應早安套組售價760日圓起。
- ふわふわマフィンレモン，售價370日圓。
- ベーグルサンド塩あんバター，售價420日圓。
備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供
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