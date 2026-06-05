隨著日本精緻餐飲文化在台灣旅日圈掀起討論，連鎖品牌在夏季推派的限定品項更成為市場指標。資深編輯李維唐表示，近年日本咖啡廳不僅拼食材在地化，更將北海道深夜聖代文化融入連鎖通路，這種將日常飲品儀式化的精準策略，正是吸引海外遊客不遠千里專程朝聖的關鍵。

去日本玩又有新的必吃清單了，連鎖咖啡廳Tully's這次真的太懂大家的心，把北海道最厲害的收尾聖代文化直接搬進咖啡廳裡。日本人很流行在聚會喝酒或是下班後，用一份精緻的聖代來幫這一天畫下完美句點，這款專屬於大人的療癒儀式，現在點一杯冰沙就能體驗到。官方宣布將在2026年6月10日推出期間限定的夏季頂級水果冰沙，滿滿的果肉感不管是當下午茶還是宵夜都超級幸福，近期有計畫去日本旅遊的朋友絕對要衝一波。

▲日本連鎖咖啡品牌Tully's即將推出充滿夏日風情的國產白桃與哈密瓜限定冰沙系列，圖／Tully's提供；窩客島編輯李維唐整理



日本國產白桃哈密瓜果肉雙主打杯裝聖代

這次的新品完全是衝著水果控來的，食材用得非常有誠意。「国産白桃のとろっとピーチシェイク」挑選了香氣優雅的日本國產白桃做成綿密冰沙，最吸睛的是杯底加了口感彈嫩的牛奶布丁，最上面再淋上完熟桃子果醬，吸一口就能喝到香甜桃香與布丁的完美融合。另一款「国産メロンの食べごろメロンシェイク」則是用香氣濃郁的日本國產哈密瓜當主角，搭配上濃郁的哈密瓜果醬，喝起來就像直接咬下現切哈密瓜一樣滿口爆汁。白桃冰沙售價是730日圓，哈密瓜冰沙是750日圓，用這個價格能吃到日本國產頂級水果真的很劃算。

▲国産白桃のとろっとピーチシェイク杯底鋪滿牛奶布丁並澆淋滑順桃香果醬，圖／Tully's提供；窩客島編輯李維唐整理

▲国産メロンの食べごろメロンシェイク將成熟哈密瓜的豐潤果汁感完美濃縮進杯中，圖／Tully's提供；窩客島編輯李維唐整理

傍晚4點後小確幸免費升級2倍鮮奶油太邪惡

除了口味厲害之外，品牌還大方推出好康活動。只要在6月10日到7月7日這段期間，傍晚16時之後去店裡點這兩款限定水果冰沙，就可以免費把上面的鮮奶油直接升級成2倍。日本自助旅行時常常白天逛到腿軟，傍晚過後就很需要來點甜食補給熱量，這款限定的夜タリ活動，剛好可以滿足大家晚上想吃甜點的慾望，雙倍的鮮奶油配上濃郁果汁，視覺和味覺都直接被療癒到。



勁辣生姜汽水與厚片起司雞肉鹹派同步登場

如果不喜歡吃太甜，這次同步登場的還有大人風味飲品「国産生姜のドライジンジャーエール」售價700日圓，用日本在地生姜調出辛辣感十足的獨家薑汁汽水，裡面還豪邁放了新鮮黃檸檬切片，大熱天喝一口絕對透心涼。鹹食部分也有新品，上午11時30分前限定的「厚切りオープンサンドチキンリモーネ」早安組，在全粒粉厚片吐司上鋪了清爽的檸檬風味嫩雞肉，再豪邁撒上高達、切達、莫札瑞拉3種起司和黑胡椒，單點530日圓，起司牽絲的畫面感十足。另外還有適合搭冰咖啡的「ふわふわマフィンレモン」售價370日圓，跟鹹甜濃郁的「ベーグルサンド塩あんバター」售價420日圓，6月10日開始在日本各大門市都能吃得到。

▲厚切りオープンサンドチキンリモーネ以厚片吐司搭配檸檬風味雞肉與三種濃郁起司，圖／Tully's提供；窩客島編輯李維唐整理

▲国産生姜のドライジンジャーエール選用日本在地生姜調製出清爽辛辣的氣泡韻味，圖／Tully's提供；窩客島編輯李維唐整理





夜タリ夜間應援活動

活動時間，2026年6月10日水曜日至7月7日火曜日，每日16時以後

活動內容，凡於活動指定時間內點購国産白桃のとろっとピーチシェイク或国産メロンの食べごろメロンシェイク，即可享有免費將頂層鮮奶油升級為2倍的加碼款待。

期間限定夏日飲品與輕食

国産白桃のとろっとピーチシェイク，Tall尺寸售價730日圓。

国産メロンの食べごろメロンシェイク，Tall尺寸售價750日圓。

国産生姜のドライジンジャーエール，Tall尺寸售價700日圓。

厚切りオープンサンドチキンリモーネ，單點售價530日圓，11時30分前供應早安套組售價760日圓起。

ふわふわマフィンレモン，售價370日圓。

ベーグルサンド塩あんバター，售價420日圓。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

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