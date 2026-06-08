離地350m的萌力暴擊！東京晴空塔Ｘ吉伊卡哇夏季限定：星降晴空塔與秘密之島。

吉伊卡哇電影即將上映，因此攜手東京晴空塔推出「吉伊卡哇☆星降晴空塔與秘密之島」特展，7/10～10/31期間我們就可以在晴空塔看到可愛的吉伊卡哇。此外，在離地 350 公尺高空還上映巨幕特別映像，這個夏天就讓吉伊卡哇陪伴你吧。

準備好迎接今年夏天全東京最高、最萌的星空冒險了嗎？為了慶祝最新電影版《電影吉伊卡哇：人魚島的秘密》即將上映，全日本最具代表性的地標東京晴空塔（TOKYO SKYTREE）將於7月10日至10月31日期間，舉辦史上最夢幻的第二彈聯名特展「吉伊卡哇☆星降晴空塔與秘密之島（ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島）」。

這次小可愛們將直接攻佔天望甲板與天望回廊。除了有滿滿的限定裝飾與特別點燈外，更在離地 350 公尺高空上映巨幕特別映像，要讓所有粉絲沉浸在被吉伊卡哇溫柔包圍的夢幻夏夜裡！



▲慶祝最新電影版《電影吉伊卡哇：人魚島的秘密》即將上映，東京晴空塔將舉辦史上最夢幻的第二彈聯名特展。





巨型玻璃窗化身銀幕！地上 350 公尺的星空電影院

本次活動最大的亮點，絕對是位於天望甲板Floor 350 的「SKYTREE ROUND THEATER」。主辦單位大膽將 360 度的巨型環狀窗玻璃轉化為超大螢幕，配合夜間限定的特別影像與震撼音效，將吉伊卡哇與夥伴們的純真世界投射在東京無敵的夜景之上。這種結合了都會璀璨與動漫魅力的震撼演出，只有在晴空塔頂端才能親身體驗！





攻佔天望回廊！電影主題限定裝飾與星空點燈

在活動期間，整座晴空塔將化身為吉伊卡哇的冒險舞台。從天望甲板到天望回廊，沿途都將佈滿配合電影主題設計的立體裝置與打卡牆。此外，晴空塔外觀也將引進限時的「特別主題點燈」，當夜幕低垂，晴空塔將換上專屬於吉伊卡哇色彩的璀璨外衣，成為東京盛夏夜空裡最矚目的一顆星。





高空限定療癒：主題咖啡廳與限定週邊解鎖

位於 Floor 340 的「SKYTREE CAFE」也將同步推出特展限定的主題餐點與精緻甜品。旅人可一邊俯瞰東京絕景，一邊品嚐吉伊卡哇造型點心的奢侈感！同時，展覽也規劃了限定周邊商品販售區，推出只有在晴空塔才能買到的獨家夢幻逸品。雖然目前餐點與商品的詳細圖樣仍處於保密階段，但官方透露未來將分階段驚喜解鎖，絕對值得粉絲們瘋狂期待！



▲除了有滿滿的限定裝飾與特別點燈外，更在離地 350 公尺高空上映巨幕特別映像。



今年夏天到秋天如果有計畫造訪東京，千萬別錯過這場全東京「最高、最萌」的星空盛宴，快約上好友，一起到晴空塔頂端尋找屬於小可愛們的秘密寶藏吧！





吉伊卡哇☆星降晴空塔與秘密之島 活動期間： 2026年7月10日~10月31日

活動地點： 東京晴空塔「天望甲板」、「天望回廊」

入場費用： 需購買東京晴空塔展望台入場券

官方活動網站

※ 欲前往主題咖啡廳（SKYTREE CAFE）消費之遊客，需購買專屬的「附餐券展望台入場券」。

※ 限定週邊商品之販售地點、販售方式，以及附餐券入場券之購票詳情，官方將於近日另行公布。





處處可見可愛IP

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