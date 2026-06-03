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名古屋知名品牌Piyorin小雞竟然推出交通，還有限定盒裝版可供選擇。

名古屋旅遊JR東海日本交通票券日本
2026-06-03 07:00文字：特派員 Trish 圖片提供:東海旅客鉄道株式会社
特派員 Trish

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在地人氣甜點、伴手禮品牌和JR東海合作推出TOICA交通卡，卡面印有TOICA小雞與Piyorin小雞兩種圖案，可用於搭車與購物，功能與一般TOICA相同，押金500日圓。除了造型可愛外，也具有收價值。

名古屋的人氣甜點Piyorin小雞喜迎15週年，JR特別發行印有Piyorin設計的TOICA交通卡。目前共有車站版與網路限定桐木盒裝版2種版本，各有特色，告訴你兩款差異，幫你決定該買哪一款交通卡。

Piyorin交通卡值得收藏嗎

Piyorin是名古屋的人氣甜點，產品本身是以愛知縣名古屋交趾雞蛋製作的布丁，外包一層香草海綿蛋糕粉，造型則是蓬鬆的小雞。目前僅在名古屋車站店舖與愛知縣春日井市的工房店舖販售，累計銷售數已經超過500萬顆，2023年曾獲選為「名古屋觀光特使」。2026年7月1日正式迎來誕生15週年，為此JR東海的交通IC卡「TOICA」推出「Piyorin版」。卡面印有「TOICA小雞」與「Piyorin小雞」兩種圖案。可用於搭車與購物。功能與一般TOICA相同。押金500日圓。

車站買的交通卡和網路版有什麼不同

兩款「Piyorin TOICA」的卡面設計完全相同，但購買方式與附加贈品不同。車站版自2026年5月下旬起，在TOICA使用區域內的主要站點自動售票機及窗口販售。售價2,000日圓（可用金額1,500日圓＋押金500日圓）。數量約40萬張。依各站庫存，售完即止。

▲兩款「Piyorin TOICA」的卡面設計完全相同，但購買方式與附加贈品不同。

▲兩款Piyorin TOICA的卡面設計完全相同，但購買方式與附加贈品不同。

JR東海MARKET網路版附桐製收納盒，售價4,980日圓（含運費），限量3,000組。申購期間即日起至8月31日。購買後需於1週內至指定超商付款，隔月下旬後出貨。桐製收納盒為職人手工製作，使用日本間伐材，外觀印有15週年紀念插圖。
網路版購買連結
▲桐製收納盒為職人手工製作，使用日本間伐材，外觀印有15週年紀念插圖。

▲桐製收納盒為職人手工製作，使用日本間伐材，外觀印有15週年紀念插圖。

買這張交通卡要注意哪些事

車站版在庫存售完前，無法選擇Piyorin版或一般版。不接受退換貨。網路版每人最多可購買3組。下單後需於1週內至超商付款，逾時視同取消。出貨後若發現初期不良，需在到貨後1個月內聯絡JR東海MARKET。兩款在遺失或故障而更換卡片時，皆可能改回一般版設計。

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