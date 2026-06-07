日本限定Crocs瑪利歐聯名！鐵粉去日本一定不能錯過，聯名鞋款開賣地點價格全攻略。

知名休閒鞋品牌Crocs宣布將與任天堂強強聯手，於2026年7月16日推出超級瑪利歐聯名系列。對此窩客島資深編輯李維唐表示，這次首度針對大人尺寸推出完整角色克駱格與精緻鞋扣，不僅喚醒中生代族群的童年回憶，更是2026年夏天造訪日本時絕對不能錯過的现象級潮流必買清單。

每天在辦公室與家庭之間奔波，腳上那雙鞋除了要極致舒服，更是展現個人生活品味的最佳配件。深受台灣人喜愛的休閒鞋品牌Crocs這回放大招，宣佈與任天堂強強聯手，即將在2026年7月16日星期四於日本正式開賣超級瑪利歐聯名系列。這次合作把全球粉絲最熟悉的蘑菇王國世界觀搬到經典鞋款上，將Crocs引以為傲的舒適腳感與瑪利歐的冒險精神完美結合。對於35歲到48歲的中生代而言，超級瑪利歐不只是遊戲，更是陪伴我們長大的珍貴童年回憶。最讓人心動的是，這次是Crocs首次針對大人尺寸推出完整的瑪利歐風格系列鞋款，讓成熟大人也能把這份情懷穿上腳，成為今年夏天去日本旅遊時絕對不能錯過的必買潮流清單。

▲Crocs2026全新超級瑪利歐聯名系列將經典蘑菇王國角色化為大人系潮流鞋履。圖／Crocs提供；窩客島編輯李維唐整理



日本Crocs瑪利歐聯名經典款，復古遊戲細節與全家出遊親子鞋

這次聯名最引人注目的焦點，就是充滿懷舊情懷的「超級瑪利歐核心經典克駱格」。鞋款採用非常百搭的藍色為基底，鞋面上印滿了遊戲裡最經典的金幣，超級星星與綠色龜殼。這款鞋打破年齡限制，一次規劃了大人款，兒童款與幼童款，非常適合全家人去日本旅遊時直接換上，拍出令人羨慕的親子穿搭照。成人款含稅售價9900日圓，尺寸涵蓋22cm至31cm。兒童款含稅售價7700日圓，尺寸18cm至21cm。幼童款則是7150日圓，尺寸14cm到17.5cm。設計細節精緻得令人驚艷，外側鉚釘是超級蘑菇圖案，後跟帶還配有磚塊徽章。另外還有一款成人中性款「瑪利歐經典克駱格」，大膽的藍色鞋身配上頂部招牌的紅色瑪利歐帽子，還附贈6個限定版Jibbitz鞋扣，後跟更還原了吊帶褲上的黃色鈕扣，絕對是骨灰級玩家的收藏首選。

▲超級瑪利歐核心經典款與碧姬公主經典厚底克駱格展現精緻細節與獨特角色魅力。圖／Crocs提供；窩客島編輯李維唐整理

碧姬公主厚底鞋與耀西綠克駱格，日本藥妝以外的時尚採購新選擇

針對女性朋友，這次Crocs在日本量身打造了「碧姬公主經典厚底克駱格」，含稅售價11000日圓，尺寸22cm至31cm。這款專為女生設計的厚底鞋身裡注入了閃耀的亮粉，鞋邊運用了如同公主禮服裙擺般的立體半圓形波浪裝飾，粉紅色的鞋面上配有7個限定鞋扣，後跟帶更鑲嵌了耀眼的仿寶石，走在東京或大阪街頭絕對是全場焦點。另一款充滿動感的「耀西經典克駱格」，含稅售價9900日圓，尺寸一樣是22cm至31cm。鞋身採用耀西標誌性的鮮豔綠色，最吸睛的設計莫過於橫跨鞋面的橘色背鰭立體裝飾，鞋底周圍也融合了白色與橘色的角色細節，獨特又有個性。鞋款隨鞋附贈耀西蛋與蘋果等6款限定鞋扣，穿著它在日本各大景點散步自由行，既舒適又能賺足回頭率。

▲耀西經典克駱格與大魔王庫巴經典克駱格運用鮮明色彩與獨特刺針立體裝飾。圖／Crocs提供；窩客島編輯李維唐整理



庫巴大魔王霸氣降臨，鉚釘硬派風格與蘑菇王國限定鞋扣必入手

喜歡獨特反派風格的穿搭達人，一定會被這款充滿力量感的「庫巴經典克駱格」給帥到。這款鞋含稅售價9900日圓，尺寸22cm至31cm。設計完全還原大魔王庫巴的霸氣形象，綠色鞋面，紅橘色滾邊與黃色鞋底的鮮明撞色，視覺效果非常有衝擊感。最特別的是鞋身左右兩側各固定了7根刺針，後跟帶也有5根刺針，完美複製庫巴龜殼上的硬派細節。除了鞋子本體之外，這次也同步推出很多讓人想全套打包的Jibbitz鞋扣配件。像是「超級瑪利歐核心5入組」與「超級瑪利歐庫巴軍團5入組」，每組含稅價格2420日圓。另外還有藍，黃，紅，粉紅，綠等各種顏色的耀西全身造型鞋扣，每款660日圓。而經典的超級星星與問號磚塊鞋扣，則是每款770日圓，讓大家去日本掃貨時可以多買幾組，隨心所欲DIY搭配出專屬的蘑菇王國風。

▲超級瑪利歐庫巴軍團五入組鞋扣與多款彩色耀西全身造型鞋扣讓粉絲自由DIY。圖／Crocs提供；窩客島編輯李維唐整理

2026日本自由行必排行程，Crocs官方與ABC-MART店鋪搶購攻略

這場把童年情懷與現代潮流完美結合的厲害聯名，預計一開賣就會掀起台日兩地的搶購風潮。這款超級瑪利歐聯名系列產品，將於Crocs日本官方線上商店，Crocs直營店以及合作夥伴商店正式上架。最棒的是，台灣人去日本必逛的知名連鎖鞋店ABC-MART也參與販售，包含大家自由行最常去的指標性店點ABC-MART GRAND STAGE SHIBUYA 109店，ABC-MART GRAND STAGE大阪店，台灣人最愛的沖繩ABC-MART GRAND STAGE浦添PARCO CITY店，ABC-MART京都寺町店以及ABC-MART網路商城。因為每個實體門市的進貨狀況與庫存量都不同，建議計畫前往採購的台灣讀者，出發前可以先上網確認詳細販售消息，今年夏天去日本旅遊時，順便讓自己的穿搭風格成功升級。

超級瑪利歐聯名系列商品上市發售（スーパーマリオ™ コレクション）

活動時間：2026年7月16日星期四起正式開賣

活動內容：時尚休閒鞋品牌Crocs與任天堂首度針對成年人及全家大小尺寸推出超級瑪利歐系列聯名鞋履與專屬Jibbitz鞋扣配件。設計融合庫巴、碧姬公主、耀西等經典角色元素，於指定實體門市與線上通路限量販售。

Crocs日本官方線上商店：https://www.crocs.co.jp/

ABC-MART網路商城

日本實體販售門市：

Crocs直營店（品牌專賣店）

Crocs合作夥伴商店與指定零售通路

ABC-MART GRAND STAGE SHIBUYA 109店

ABC-MART GRAND STAGE大阪店

ABC-MART GRAND STAGE沖繩浦添PARCO CITY店

ABC-MART京都寺町店

店鋪詳細地址與即時庫存資訊請至Crocs日本官方店鋪查詢網頁確認：https://www.crocs.co.jp/company/store-page.html

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

穿上最具話題性的聯名克駱格之餘，以下為你整理的日本夏季限定美食與打卡祕境更能為這趟冒險增添精彩亮點

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