哆啦A夢迷必衝！藤子不二雄博物館攻略，順遊豪德寺周邊，將招福貓貓帶回家。

哆啦A夢迷必朝聖！走進藤子不二雄的漫畫世界，經典造景、限定餐點一日收藏，重溫最療癒的童年回憶。

近期《哆啦A夢》最新劇場版《新・大雄的海底鬼岩城》，將於今年暑假在台上映，哆啦A夢迷除了衝電影院，也推薦朝聖位於日本川崎的「藤子·F·不二雄博物館」！不只能走進藤子不二雄筆下的漫畫世界，還能拍下經典角色造景、品嘗限定餐點。逛完博物館後，再一路順遊豪德寺，把招福貓與貓貓甜點一併收藏，來場療癒感滿滿的「雙貓」小旅行。

▲從經典角色造景到戶外打卡點，「藤子不二雄博物館」處處都能走進童年回憶。（攝影：陳怡吟）

▲順遊豪德寺一次收藏「雙貓」一日遊，招福貓海與貓咪雞蛋糕都是這趟路線的必拍、必吃亮點。（攝影：陳怡吟）

藤子不二雄博物館攻略：購票、交通一次看

從東京市區出發博物館，可搭乘「小田急電鐵小田原線」或「JR南武線」到登戶站下車，出站後即可看見付費接駁巴士，車程約10分鐘即可抵達。建議事先於官網購買指定入場時段的電子票，入館後記得先至櫃檯兌換迷你票券，即可觀賞園區內限定的小劇場。





藤子不二雄博物館

地址：神奈川県川崎市多摩区長尾2丁目8番1号



▲前往藤子不二雄博物館，從哆啦A夢彩繪接駁車到入館小票券，每個細節都充滿驚喜。（攝影：陳怡吟）

藤子不二雄博物館亮點：戶外造景、經典場景必拍

園區內除展示藤子不二雄的手稿原畫，亦設置許多戶外造景，不僅能與多啦A夢、哆啦美合影，更能走進任意門、三根水管公園等場景，找回童年的回憶與感動。回到室內場館，漫畫區設有全套《哆啦A夢》漫畫，讓孩子們在此盡情閱讀；一旁以微型模型呈現的「大雄的家」同樣吸睛，還能透過AR技術，還原大雄一家的日常生活。





藤子不二雄博物館

地址：神奈川県川崎市多摩区長尾2丁目8番1号



▲「藤子不二雄博物館」戶外園區藏有任意門、經典角色雕像，宛如走進漫畫場景，瞬間憶起童年感動。（攝影：陳怡吟）

▲博物館內以微型模型重現大雄的家，透過AR技術還能看見大雄一家的日常互動。（攝影：陳怡吟）

藤子不二雄博物館餐點：主題咖啡廳推薦

午餐時段，推薦走進園區內的主題咖啡廳，享用限定餐點。餐廳推出多款造型餐點與飲品，除「叮噹貓」烏龍麵，還有以道具「隨音所欲繩」為發想的肉醬義大利麵，適合2至3人分食的巨大哆啦A夢咖哩、人氣甜點記憶吐司等，也都是店內必點招牌。每一道餐點不只好拍，風味也比想像中更有水準，是中場補充體力的最佳選擇。





Fujiko · F · Fujio Museum Café

地址：神奈川県川崎市多摩区長尾2-8-1 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム 3F



▲「藤子不二雄博物館咖啡廳」推出多款限定餐點，從烏龍麵到「隨音所欲繩」義大利麵都超吸睛。（攝影：陳怡吟）

藤子不二雄博物館順遊：豪德寺打卡亮點

結束博物館行程，先別急著回到市區，搭乘返程的小田急電車小田原線，即可順遊近年人氣極高的「豪德寺」。豪德寺據傳為招福貓的發源地，以招福殿的滿滿招福貓聞名，大小不一的招福貓，皆是參拜者實現願望後還願擺放的成果，數量多達上千隻，畫面非常壯觀。臨走前記得也買一隻屬於自己的招福貓，祈願財運亨通、招來好運。





豪德寺

地址：東京都世田谷区豪徳寺2丁目24-7



▲「豪德寺」招福殿旁擺滿大小不一的招福貓，層層排列的白色貓海療癒又壯觀。（攝影：陳怡吟）

▲來到豪德寺不妨買一隻招福貓帶回家！不過販售時間只到15點，建議提早到場選購。（攝影：陳怡吟）

藤子不二雄博物館順遊：豪德寺商店街必吃

參拜結束後，推薦繼續在豪德寺周邊散步。這一帶街區氛圍溫馨，周邊商家也藏有滿滿招福貓元素，從選物商品到甜點小吃都十分療癒。其中「RARASAND」販售各式招福貓周邊外，也以貓咪造型雞蛋糕聞名，濃郁內餡搭配濕潤糕體，讓人忍不住一口接一口完食。





RARASAND

地址：東京都世田谷区豪徳寺1-8-5

▲豪德寺周邊藏著滿滿貓咪元素，招福貓雞蛋糕外型可愛、內餡濃郁，是散步途中必買的小點心。（攝影：陳怡吟）

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