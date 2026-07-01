銅板價帶回家！三麗鷗平成復古風全新聯名，Hello Kitty與帕恰狗雜貨只要390日圓。

近年懷舊風潮席捲全台，日本平價雜貨Thank You Mart與三麗鷗推出平成復古限定商品，均一價390日圓。資深編輯李維唐表示，高CP值與復古色彩能精準打中跨世代的心。

近年吹起滿滿的懷舊風，復古配色加上經典角色，總是讓人秒被推坑，日本人氣平價雜貨店Thank You Mart這次攜手三麗鷗，以平成復古為主題推出全新聯名系列，主打鮮豔活潑的配色與滿滿懷舊感，最棒的是全系列均一價只要390日圓，含稅約429日圓，換算下來百元台幣有找，讓大家掏出銅板就能把喜愛的角色帶回家。



▲日本平價雜貨Thank You Mart攜手三麗鷗推出平成復古主題限定聯名系列主視覺圖，集結Hello Kitty，帕恰狗，美樂蒂，布丁狗，大眼蛙與酷企鵝六大人氣角色。圖／エルソニック株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

平成風格角色陣容一次登場

這次登場的角色卡司非常強大，除了大家最熟悉的Hello Kitty與帕恰狗，還有美樂蒂，布丁狗，大眼蛙以及酷企鵝，設計上特別選用平成年代最標誌性的高對比亮眼色彩，搭配復古味十足的圖像，把經典角色全都換上懷舊新裝，就算只是放在包包裡或是桌角，看了心情也會瞬間好起來。



▲Thank You Mart三麗鷗平成復古限定聯名全78款商品圖，涵蓋洗衣網，折疊傘收納袋，筆袋，收納包與鑰匙圈等豐富品項，均一價390日圓。圖／エルソニック株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

78款超實用生活文具小物

這次的產品品項高達78款，完全不走花拳繡腿路線，每樣都是日常用得到的實用好物，像是生活必備的洗衣網，折疊傘收納袋，還有學生族跟上班族超愛的透明筆袋與裝飾貼紙，另外還有能掛在包包上的隨身零錢包，透明視窗迷你收納盒，金屬鑰匙圈，帆布扁袋與立體化妝包，不管是整理小物還是當作配件裝飾都超適合。



▲Hello Kitty，美樂蒂與布丁狗平成復古限定系列實拍圖，包含繽紛彩繪化妝包，帆布袋，襪子與收納包等滿滿懷舊風日常雜貨。圖／エルソニック株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

▲帕恰狗，酷企鵝與大眼蛙平成復古限定系列商品實拍圖，包含亮眼綠色系與藍色系的束口袋，方型收納包，貼紙與隨身配件。圖／エルソニック株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

▲三麗鷗平成復古風格隨身小物細節實拍，包含掛有鑰匙圈的透明視窗零錢包，小巧圓筒吊飾與帆布扁包，細節精緻且色彩飽和。圖／エルソニック株式会社提供；窩客島編輯李維唐整理

開賣時間與入手方式攻略

這波聯名商品已經開跑，日本官方線上商店於2026年7月22日中午12點開放預購，數量有限售完為止，日本全國實體門市則在2026年8月中旬起陸續上架，最近有計畫去日本旅遊的朋友，不妨順路安排到門市挖寶，或是鎖定代購搶先預訂。

三麗鷗角色聯名平成復古限定商品發售

活動時間：

日本官方線上預購：2026年7月22日中午12點起

日本實體門市開賣：2026年8月中旬起陸續進貨販售

活動內容：

日本平價雜貨店Thank You Mart攜手三麗鷗推出平成復古主題系列商品

全系列共78款限定雜貨，包含洗衣網，折疊傘收納袋，透明筆袋，隨身零錢包，帆布扁袋與箱型收納包等

全品項售價均一價390日圓，含稅429日圓，部分商品為任選2件390日圓，含稅429日圓

資訊：



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