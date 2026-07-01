銅板價帶回家！三麗鷗平成復古風全新聯名，Hello Kitty與帕恰狗雜貨只要390日圓。

近年懷舊風潮席捲全台，日本平價雜貨Thank You Mart與三麗鷗推出平成復古限定商品，均一價390日圓。資深編輯李維唐表示，高CP值與復古色彩能精準打中跨世代的心。
近年吹起滿滿的懷舊風，復古配色加上經典角色，總是讓人秒被推坑，日本人氣平價雜貨店Thank You Mart這次攜手三麗鷗，以平成復古為主題推出全新聯名系列，主打鮮豔活潑的配色與滿滿懷舊感，最棒的是全系列均一價只要390日圓，含稅約429日圓，換算下來百元台幣有找，讓大家掏出銅板就能把喜愛的角色帶回家。
平成風格角色陣容一次登場
這次登場的角色卡司非常強大，除了大家最熟悉的Hello Kitty與帕恰狗，還有美樂蒂，布丁狗，大眼蛙以及酷企鵝，設計上特別選用平成年代最標誌性的高對比亮眼色彩，搭配復古味十足的圖像，把經典角色全都換上懷舊新裝，就算只是放在包包裡或是桌角，看了心情也會瞬間好起來。
78款超實用生活文具小物
這次的產品品項高達78款，完全不走花拳繡腿路線，每樣都是日常用得到的實用好物，像是生活必備的洗衣網，折疊傘收納袋，還有學生族跟上班族超愛的透明筆袋與裝飾貼紙，另外還有能掛在包包上的隨身零錢包，透明視窗迷你收納盒，金屬鑰匙圈，帆布扁袋與立體化妝包，不管是整理小物還是當作配件裝飾都超適合。
開賣時間與入手方式攻略
這波聯名商品已經開跑，日本官方線上商店於2026年7月22日中午12點開放預購，數量有限售完為止，日本全國實體門市則在2026年8月中旬起陸續上架，最近有計畫去日本旅遊的朋友，不妨順路安排到門市挖寶，或是鎖定代購搶先預訂。
三麗鷗角色聯名平成復古限定商品發售
活動時間：
- 日本官方線上預購：2026年7月22日中午12點起
- 日本實體門市開賣：2026年8月中旬起陸續進貨販售
活動內容：
- 日本平價雜貨店Thank You Mart攜手三麗鷗推出平成復古主題系列商品
- 全系列共78款限定雜貨，包含洗衣網，折疊傘收納袋，透明筆袋，隨身零錢包，帆布扁袋與箱型收納包等
- 全品項售價均一價390日圓，含稅429日圓，部分商品為任選2件390日圓，含稅429日圓
資訊：
- 官方預購網址：https://thankyoumart.jp/collections/sanrio-retro
- 官方專題頁面：https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-retro
- 實體門市查詢：https://thankyoumart.jp/pages/shop-list
看完這次的爆款聯名商品，如果你還想探索更多日本當季話題好物，不妨接著看看這幾篇精選報導
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