去日本只泡湯畑落伍了！星野界草津全新開幕，穿越隱密隧道秒切換雙名湯，極致大人系微奢假期太讓人心動。

日本星野集團精品溫泉旅館界草津將於2026年6月7日盛大開幕，這座巧妙運用專屬隧道連結林間靜謐與繁華街區的全新旅宿，已掀起台灣旅人赴日度假的討論熱潮。資深編輯李維唐表示，該飯店引進萬代礦與西之河原雙酸性泉，並首創當日往返客可用的十割蕎麥割烹，成功將傳統在地文化包裝成符合熟齡族群的非日常微奢體驗，極具市場競爭力。

如果你也是熱愛日本溫泉的台灣人，草津溫泉這個名字在心中絕對代表著極致的療癒。這個擁有全日本第一自然湧出量、名列日本三大名泉的溫泉勝地，自古以來就以熱鬧繁華的江戶風情讓人著迷。星野集團旗下的精品溫泉旅館品牌「界」要在這裡帶來全新的住宿震撼。這間全新飯店名為「界 草津」，座落在草津白根山麓的遼闊高地上，設計概念非常迷人，叫做「隧道相連的林間溫泉旅館與溫泉街」。設計師非常聰明地在飯店與喧囂的溫泉街之間，打造了一條住客專屬的隱密隧道。只要穿過這條隧道，你就能在樹林環抱的寂靜庭園與活力四射的江戶感街區之間自由切換。這種巧妙將喧囂與安寧完美結合的空間魔法，讓每一位渴望遠離塵囂、尋找生活質感的輕熟齡旅人，都能在這裡找到專屬的非日常奢華體驗。

▲入住星野集團溫泉旅館，一邊享受愜意的足湯一邊迎接美麗的日出旭景，享受最純粹的療癒時光。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理



草津溫泉飯店雙源泉極致享受 引入萬代礦與稀有西之河原名湯

來到「界 草津」，泡湯不再只是單純的洗浴，而是一場洗滌身心的感官巡禮。大浴場的設計宛如一座被森林溫柔環抱的溫泉小屋，空氣中瀰漫著讓人放鬆的硫磺香氣。這裡特別引進了兩款風情截然不同的珍貴酸性泉，讓你在同一個地方就能享受溫泉巡禮的樂趣。第一款是草津溫泉中湧出量最大、高溫且帶著強勁酸性的「萬代礦源泉」；第二款則是極其稀有、只有少數設施才能引流且性質相對溫和的「西之河原源泉」。

▲換上飯店備妥的浴衣漫步至綠意盎然的西之河原公園旁，享受微風吹拂的優雅成人時光。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

▲穿過專屬隧道前往熱鬧的草津溫泉街，看著裊裊湯煙的大人系散策，是假期中最浪漫的風景。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

群馬絲綢藝術在地特色客房 頂尖設計師須藤玲子打造傳統織物空間

室內溫泉貼心規劃了3個不同溫度與泉質的浴池，你可以依照當下的心情，讓身體慢慢適應不同的泉水滋養。結束完美的泡湯時光後，腳步可以移往隔壁的壁爐休息室。這裡被貼心地劃分為4個獨立空間，無論你是想獨自沉思，還是與伴侶低語，都能找到最舒適的角落。坐在中央環繞壁爐的沙發上，聽著柴火燃燒發出的輕脆劈啪聲，身體被陣陣暖意包圍，隨手翻閱旅行圖書館內關於群馬文化的書籍，這就是夏夜裡最極致優雅的放鬆姿態。

完美的旅程需要一個能安放靈魂的空間，「界 草津」的在地特色客房「絲綢藝術之房」，絕對能滿足你對美學的挑剔眼光。群馬縣在歷史上以繁盛的養蠶與織布產業聞名，飯店這次特別邀請了活躍於國際舞台的頂尖紡織品設計師須藤玲子女士親自操刀。一走進客房，視覺焦點立刻會被牆面上宏偉的布料藝術所吸引。



這幅核心藝術品運用了群馬著名的「桐生」傳統工藝，用一整塊精緻的織錦，描繪出草津溫泉熱氣裊裊的壯麗景致。設計師極具巧思地用織品色彩的細膩漸層來展現連綿山巒，並將絲線細細切碎點綴在布料上，呈現出溫泉煙霧繚繞的立體感與細膩表情。客房內的燈罩採用絲線與蠶繭材質製成，透出柔和溫暖的光線，搭配以草津高山植物為意象的抱枕與床旗，整個空間充滿了布料的柔軟與精緻感，讓你在極具人文底蘊的氛圍中一覺到天亮。

▲星野集團精心準備的在地體驗，透過親手觸摸刺繡與編織的溫度，深度感受當地的文化魅力。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理

日本散策浴衣風呂敷體驗 專屬三湯巡禮手牌深度漫步裏草津

想要體驗最道地的日本溫泉文化，換上浴衣漫步街頭是不可或缺的儀式。飯店特別為住客準備了專屬的「界 草津 溫泉街漫步組合」，讓你的散策時光變得無比優雅且充實。你可以換上設計感十足的「界」特色浴衣，提著精緻的風呂敷包，踏著輕鬆的步伐穿過神祕隧道，瞬間走進熱鬧的溫泉街。套組內包含一張分量感十足的「三湯巡禮手牌」，讓你可以輕鬆探訪草津遠近馳名的三處經典外湯。



泡完湯後，手持由飯店員工私房推薦的原創《草津巡禮指南》，沿著小徑悠閒漫步到近年深受台灣人喜愛的「裏草津」區域。找一家充滿質感的咖啡廳稍作憩息，點一杯手沖咖啡，看著窗外流逝的風景，這種深度且不趕行程的玩法的確需要連續住宿兩晚以上才能深刻體會。飯店甚至還提供了裝滿在地好物的「隱居組合」與特製午餐便當，讓你的連宿時光充滿驚喜。

▲穿過專屬隧道前往熱鬧的草津溫泉街，看著裊裊湯煙的大人系散策，是假期中最浪漫的風景。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理



上州常夜鍋與純黑十割蕎麥割烹 豐傳會席料理展現群馬在地美食

美食是旅行中最完美的記憶點，「界 草津」在餐飲上的規劃堪稱一絕，完美照顧到想要隱私或渴望開放感的不同需求。在保有高度隱私的半包廂餐廳內，提供的是活化在地飲食文化的日本旅會席「上州豐傳會席料理」。開胃的前菜料理使用象徵草津溫泉「湯煙」與「揉湯」意象的特製器皿盛裝，光是視覺就令人驚豔。主菜「上州常夜鍋」更是重頭戲，主廚將整塊燉煮得軟嫩入味的雞腿肉放入清澈高湯中，搭配群馬特產、味道鮮甜的菠菜一同品嚐，溫潤醇厚的湯頭在舌尖化開，極其適合想要悠閒享受用餐時光的饕客。如果你想嘗試不同的風味，館內首度開放給當日往返客使用的創新設施「蕎麥割烹 SAI」則是另一個頂級選擇。



餐廳坐落在綠意盎然的西之河原公園旁，大片玻璃窗引進滿眼綠意。這裡的主角是堅持使用當地產純蕎麥粉、由匠人手打打製的十割蕎麥麵，搭配柴魚、昆布、乾香菇熬製而成的三段式沾麵露，口感細緻有層次。點一杯當地的日本酒或精釀啤酒，佐以精緻的開胃小菜，在沉穩的成人時光中微醺，為這趟群馬溫泉之旅畫下完美的驚嘆號。

▲精緻盛裝的上州豐傳會席料理，包含極具分量的上州常夜鍋，完美款待每位饕客的味蕾。圖／星野集團提供；窩客島編輯李維唐整理





界草津溫泉街漫步體驗

活動時間：2026年6月7日起常態開放

活動內容：預訂連續住宿兩晚的旅客，即可免費獲得專屬「界草津溫泉街漫步組合」，內含「三湯巡禮手牌」，可免費探訪草津遠近馳名的三處經典外湯，並附贈由界員工私房推薦、揉合在地玩法的原創手冊《草津巡禮指南》，帶領旅人悠閒漫步至文青景點「裏草津」咖啡廳憩息。連宿期間更貼心提供裝滿在地特色好物的「隱居組合」以及界特製午餐便當，讓留白時光更加特別。

星野集團精品溫泉旅館「界草津」

店家地址：日本群馬縣吾妻郡草津町大字草津字白根464番地690

店家電話：050-3134-8092（星野集團預約中心）

交通方式：輕井澤站開車60分鐘，或從長野原草津口站搭乘巴士20分鐘即可抵達

官方網站：https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/kaikusatsu/

享受完這場洗滌身心的群馬名湯之旅，不妨將視線延伸至日本其他同樣令人心動的奢華旅宿選擇。

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