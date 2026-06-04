千葉建府900年限定，2026年幕張海灘煙火節2.4萬發煙火炸裂夜空，首都圈最強煙火節門票搶購指南。

千葉即將迎來建府900年，今年夏天在幕張海邊推出煙火節，滿滿的絢爛煙火將照亮海灘的夜空。如果有計劃前往，一定要先購買入場券喔！現場分為五個區域價位各不相同，當然欣賞到的景致也不盡相同。

千葉建府900年限定！幕張海灘煙火節將在2026年8月1日盛大登場，預計將有2.4萬發煙火，炸裂首都圈夜空。超震撼煙火秀票券開賣，立刻搶購。

2026年的幕張海灘煙火節有多盛大

千葉市民煙火大會是千葉市夏天的慣例活動。今年更以「千葉開府900年記念」為主題，預計施放2.4萬發煙火。上一屆活動吸引約8萬4千人，今年規模將更勝以往。活動時間為2026年8月1日（六）19:30～20:30。地點在千葉縣千葉市美浜區的幕張海濱公園。





2026年的幕張海灘煙火節有哪些必看的節目

整場煙火節共分為多個精彩橋段。必看的是千葉開府900年的紀念特別節目，標榜以尺玉為首的100發大型煙火。除此之外還有約900發的海上煙火，字樣將使用千葉氏家紋「月星紋」和象徵900年的「900」的字樣。一般的海上煙火約5000發，最大直徑約150公尺的煙火，同步採用全方位的扇形效果，打造出立體的開闊感。壓軸則預計有約1萬發煙火，創造出大型的黃金色錦冠菊。



▲煙火節共分為多個精彩橋段，必看的是千葉開府900年的紀念特別節目，標榜以尺玉為首的100發大型煙火。





2026年的幕張海灘煙火節要怎麼購票

票券分多個區域，依觀賞位置與形式有所不同。

● S區「Prime Group席」為5人座豪華區塊席，每組50,000日圓。

● A區「海灘打上煙火席」6,000日圓，可近距離感受尺玉的震撼。

● B區「海灘海上煙火席」6,000日圓。

● E區「濱側停車場席」4,000日圓，可將海上與打上煙火全景盡收眼底。

● G區提供ZOZO Marine Stadium等多種票型，3,500日圓起。

票券於FANY售票網站發售，目前已經開放購票。



交通的部分也不用擔心，可搭乘JR京葉線至海濱幕張站，步行約15～20分鐘，即可抵達現場。要注意的是，活動當天沒有開放停車場，且僅限持票者入場。沒有票會被擋在門外哦！

活動資訊

▲搭乘JR京葉線至海濱幕張站走路約15～20分鐘即可抵達現場。

地址：千葉縣千葉市美濱區美濱1 幕張海濱公園

施放時間：2026年8月1日19：30～20：30

交通資訊：JR京葉線海濱幕張站步行約15～20分鐘

官方網站





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