兵庫神戶必訪舞子公園！朝聖明石海峽大橋，漫步海上步道賞海景。

位於日本兵庫縣神戶市的「舞子公園」，是近距離欣賞世界級工程「明石海峽大橋」與瀨戶內海絕美海景的代表性景點。

橫跨神戶與淡路島的明石海峽大橋，全長達 3911 公尺，是世界知名的超大型吊橋，更被譽為不可思議的工程奇蹟。而座落於橋墩旁的「舞子公園」，便成為旅客朝聖這座宏偉建築的最佳觀景據點。從大阪出發搭乘 JR 僅需 40 至 60 分鐘即可抵達，交通十分便利。來到這裡，不僅能漫步於寬廣無死角的濱海綠地，還能購票進入令人屏息的「舞子海上步道」，從距離海面 47 公尺的高空視角，親身感受海流在腳下翻湧的極致震撼。無論是安排半日遊或作為串聯淡路島的中繼站，皆能收穫極具張力的壯闊美景。

絕美濱海舞子公園，交通便利好抵達

位於兵庫縣神戶市垂水區的舞子公園，是一座面向瀨戶內海的遼闊濱海公園，以其無高樓遮擋的絕佳視野，成為欣賞明石海峽大橋最經典的觀景位置。從大阪出發搭乘 JR 神戶線直達舞子站，車程約需 40 至 60 分鐘；若由神戶三宮站出發，更只需 20 分鐘即可抵達。出站後步行約 5 分鐘，遼闊的海岸線與壯觀的橋體便會映入眼簾。若選擇自駕前往，周邊亦設有便利的停車設施，地理位置恰好介於神戶與淡路島之間，是安排串聯式行程的完美樞紐。

宏偉明石海峽大橋，防震技術超頂尖

於 1998 年正式通車的明石海峽大橋，主跨距高達 1991 公尺，修長且對稱的橋塔結構展現了極致的建築工藝之美。這座橋樑不僅大幅改善了關西地區的交通，其採用高規格抗震設計的頂尖工程技術，使其在歷經重大地震後依然安全無虞，成為兵庫縣最具代表性的重要地標。舞子公園本身為全天候免費開放的公共空間，遊客可自由穿梭於草地與海濱步道之間；若想進入橋墩內部的設施，則需另外購買門票，但相對親民的票價，絕對是一處擁有超高性價比的世界級景點。

震撼舞子海上步道，透明玻璃賞海景

購票進入的「舞子海上步道」設置於大橋橋墩內部，是一處距離海面約 47 公尺的特殊觀景空間。走進展望室，最吸睛的莫過於腳下的透明玻璃地板，能讓人以俯瞰視角直擊瀨戶內海的翻湧海流，體驗高度與空間感交織的強烈震撼。步道內部同時設有詳盡的橋樑工程展示區與舒適的景觀餐廳，且全區皆為室內設施，完美隔絕了夏日酷暑與冬季的強勁海風。設施全年開放時間為上午 9 點至傍晚 18 點，黃金週與暑假期間更延長至 19 點，讓旅客能從容地飽覽這片壯麗的蔚藍海景。

舞子公園與明石海峽大橋

地址： 兵庫縣神戶市垂水區東舞子町

門票資訊： 舞子公園免費開放；舞子海上步道需另行購票入場

海上步道開放時間： 09:00–18:00（黃金週與暑假延長至 19:00，最終入場為閉館前 30 分鐘）

休館日： 4 至 9 月無休 / 10 至 3 月每月第 2 個週一（遇國定假日順延） / 12 月 29 日至 12 月 31 日

