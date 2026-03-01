狂嗑黑毛和牛！神戶有馬溫泉兵衛向陽閣，700年老字號朝聖金之湯。

座落於神戶近郊的有馬溫泉鄉，「兵衛向陽閣」是擁有 700 年歷史的頂級老字號溫泉旅館。館內不僅提供著名的紅褐色金之湯，更有無限供應的黑毛和牛自助饗宴。

日本兵庫縣的有馬溫泉，與草津、下呂並列為日本三大名泉，自古以來便深受皇室與文人雅士的喜愛。其中，創業超過 700 年的「兵衛向陽閣」更是當地歷史最悠久、最具代表性的指標性旅館之一。這裡完美融合了傳統日式旅館的優雅底蘊與現代化的舒適設備，無論是情侶度假、親子旅遊或是長輩同行，皆能在此獲得極致的放鬆體驗。從神戶市區搭乘電車或從機場搭乘巴士，僅需約 30 分鐘車程即可輕鬆抵達，極度便利的交通位置，使其成為安排神戶近郊深度溫泉之旅的不二選擇。

挑高大廳水晶燈，完善免費停車場

對於自行驅車前往有馬溫泉的旅客，兵衛向陽閣提供了極為完善的停車配套。館內備有高達 120 個專屬免費停車位，旅客將車輛駛入車道卸下行李後，便會有親切專業的服務人員協助指引停放。搭乘手扶梯進入大廳，挑高氣派的空間與懸吊於半空中的大型水晶燈瞬間映入眼簾，展現出傳統高級溫泉旅館的尊榮氣勢。完成入住手續後，旅客可先至一樓營業至晚間 21:00 的伴手禮店逛逛，選購在地獨有的有馬溫泉銘菓、傳統精緻工藝品與各式充滿和風質感的精緻雜貨。

寬敞舒適榻榻米，景觀陽台按摩椅

在客房的安排上，館方展現了無微不至的日式款待精神。專人會親自帶領旅客入房，詳細解說各項設施位置，並貼心確認館內浴衣的尺寸是否合身。以北館 12 至 14 樓的高樓層房型為例，室內擁有約 10 張榻榻米的寬敞起居空間，並規劃了乾濕分離的現代化衛浴設備。客房內不僅備妥了迎賓點心與豐富茶包，最令人驚豔的便是緊鄰大片景觀窗的私人陽台區。旅客能舒適地躺在專屬按摩椅上，一邊享受深層放鬆，一邊將有馬地區充滿自然氣息的壯麗山景盡收眼底。

三大主題溫泉池，特有紅褐金之湯

來到有馬溫泉，絕對不能錯過名列世界罕見泉質的「金之湯」。兵衛向陽閣於東館 9 樓精心打造了三大主題溫泉浴場，提供旅客截然不同的泡湯氛圍。「一之湯」以傳統格子天花板展現純粹的日式和風；「二之湯」則以寬敞明亮的羅馬浴場風格為設計主軸；而「三之湯」更是充滿開放感，推開木造浴池的玻璃門即可與半露天風呂完美結合。有馬溫泉湧出時雖為透明無色，但因富含高濃度的鐵質與鹽分，接觸空氣後便會氧化呈現獨特的紅褐色，是極具特色的頂級名泉。

隱密包廂露天池，頂級黑毛和牛宴

若偏好極高隱私的泡湯體驗，館內亦設有「朝霧」與「夕霧」兩間極具質感的私人包廂露天風呂。以 50 分鐘 4400 日圓的收費標準，提供專屬的休息室與頂級洗沐備品，讓旅客能毫無顧忌地享受不受打擾的靜謐時光。泡完湯後，豐盛的自助晚宴更是整趟住宿的最高潮。位於西館 9 樓的「花之舞」餐廳，供應高達 50 種由傳統會席料理變化而來的精緻菜色。其中最受矚目的便是無限量供應的頂級黑毛和牛、鮮甜生魚片與現炸海鮮天婦羅，完美征服了每一位饕客的味蕾。