糸島自駕遊行程全攻略！人氣海鮮丼排隊美食，入住高質感海景飯店。

糸島距離福岡僅需30至40分鐘車程，是探索福岡海景魅力的最佳地點。這趟兩天一夜自駕遊程規劃了海上白色鳥居、海景餐廳、海鮮丼與夕陽約會地點。

糸島是福岡附近極具魅力的旅遊地點，從福岡市區出發自駕只需要大約30到40分鐘就可以抵達。這裡沿著海岸線的景色和特色餐廳非常豐富，非常值得放慢腳步好好體驗。這趟兩天一夜的自駕遊程涵蓋了海上白色鳥居、海景餐廳、海鮮丼、海景飯店和欣賞夕陽的約會餐廳，行程安排得非常妥當。

自駕與租車資訊

這次的旅程是從福岡天神的 JAL CITY Hotel 步行到 ORIX 天神大名店取車，非常方便。車輛是事先從租車平台預訂 ORIX 的車子，車輛狀態良好且價格便宜，兩天一夜的租車費用折合台幣約2,100元。

糸島ファームハウス UOVO

駕車前往糸島時，會經過這間在大馬路旁的「糸島ファームハウス UOVO」，這裡氛圍感很棒，適合稍作停留。這家店主打蛋的料理，因為這區域以雞蛋聞名，提供蛋沙拉和輕食，也販售紮實綿密的布丁和冰淇淋。

櫻井二見浦 夫婦岩

沿著路線抵達的第一個景點就是糸島最出名的「櫻井二見浦 夫婦岩」。這個景點的特色是海岸上佇立著一個白色的鳥居，海中間有兩塊被繩索牽絆的石頭，這就是著名的夫婦岩，是來糸島必拍的景點之一。海邊的夫婦岩其實是所屬櫻井神社的。

PALM BEACH 與 SUNSET 咖啡廳

沿著海岸線開車是很舒服的體驗，隨後會來到有「小夏威夷」之稱的 PALM BEACH，這裡是許多當地人衝浪的最佳地點。遊客可以在這裡散步、逛逛商店買紀念品，海灘上的堤防還有一個彩繪翅膀可以拍照打卡。在 SUNSET 咖啡廳對面，則是用漂流木打造的座位，也是拍美照的好地方。

中餐推薦：糸島茶房

中餐可以安排在糸島茶房享用，這裡提供義大利麵和披薩。該店比較出名的還有鬆餅，鬆餅非常蓬鬆鬆軟，同時蛋香味也非常濃厚，是很推薦的餐點。

無敵海景無人商店

糸島茶房的對面有一間不起眼的商店，名為絕景MARKET。走下樓梯後，會發現這是一間無人商店，左邊販賣冰棒和飲品，遊客可以自己結帳付款，並坐在無敵海景的窗邊享受飲品，感覺非常放鬆。

打卡天堂：ぶらんこ天国

在等待 Check-in 飯店的時間，可以駕車前往 10 分鐘車程的另一個海水浴場「ぶらんこ天国」。這裡免費入場，但有很多適合拍攝的景點，像是任意門和盪鞦韆，很多人來這裡玩水曬日光浴。

住宿推薦：SEVEN X SEVEN糸島

這間飯店非常推薦入住，從大廳大片落地窗就能看到海景映入眼簾。飯店設計高質感，入住雙床高級房就有 49 平方公尺，配備廚房、客廳、浴缸、陽台甚至還有洗烘衣機，CP 值超高。陽台外就是海灘海景，到了晚上大廳會轉變為紅色燈光的 Lounge Bar，很值得推薦。

晚餐約會餐廳：Ocean House

如果在糸島過夜，晚餐一定要安排在 Ocean House。這間異國料理提供義大利麵、披薩和排餐，主要是面對海景，店內氛圍營造得很浪漫。等到夕陽西下，海面被染紅，加上店裡點上燈光，非常適合情侶約會。

排隊海鮮丼飯

第二天的第一站是「糸島海鮮堂 二見ヶ浦本店」，這間海鮮丼飯是糸島的排隊美食，還沒到開門時間現場就已經大排長龍。店內主要販售生魚片丼飯，最豪華的是握壽司組合和豪華丼飯，遊客可以看著海景慢慢享用，非常愜意。

櫻井神社

海邊的夫婦岩所屬的櫻井神社本社也值得一訪。櫻井神社非常寧靜，完全是木頭打造，可以看得出來斑駁的痕跡，非常有歷史感。

糸島LONDON BUS CAFE

糸島 LONDON BUS CAFE 有兩輛紅色的雙層倫敦巴士。遊客可以點完飲料和義式冰淇淋，到上層看著海景喝咖啡，紅色的倫敦巴士也是非常好拍照的打卡點。