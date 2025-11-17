坐擁海灘日落美景！福岡自駕旅人最推薦的180度海景約會餐廳「OCEAN HOUSE」。

Ocean House坐擁180度玄界灘海景，是福岡最適合約會與看日落的餐廳之一，自駕前往更方便。

福岡沿海一直是許多旅人心中最舒服的旅遊路線，而位於今宿海岸線的「Ocean House」更因坐擁玄界灘的遼闊海景，成為自駕旅客心中的必訪景觀餐廳。從福岡市區或糸島出發都只需約20分鐘車程，無論白天海風徐徐或傍晚夕陽染色，都能在此感受最療癒的用餐時光。Ocean House以開放式空間和落地窗呈現純白 × 木質 × 海景的自然景觀，傍晚點起燭光後氣氛更浪漫，是許多情侶指名的福岡約會餐廳。餐點以海鮮、義大利麵與披薩為主，並選用糸島當地的新鮮食材，視覺與味覺同樣迷人。

玄界灘光影交錯，海平線成為餐桌最動人的背景

Ocean House位於一處露營車園區內的白色建築，開放式視野讓每個座位都能欣賞玄界灘的180度海景。夕陽染紅海面時，天空的色層不斷變化，隨後夜色降臨再點上燈光，彷彿在海邊完成一場最溫柔的日落儀式。因靠海而生的地理位置也讓餐廳提供許多海鮮料理，從生蠔到海膽義大利麵都相當受歡迎。無論白天或夜晚，用餐時都被海浪聲伴隨，極具度假感。

日落時段湧入人潮，黃金座位建議提前預訂

Ocean House的黃昏時段最熱門，因此店家開放預約時能直接選擇室內面海的座位。若時間抓得夠早，便能坐在落地窗前欣賞夕陽落下的每一刻。建議旅客自駕前往並提早報到，在海邊散步後再入座享受晚餐，更能感受完整的海岸線氛圍。

海岸動線清楚，自駕旅客可直抵停車場

餐廳附有停車空間，採車牌辨識方式進出。用餐結束後記得至櫃檯領取抵用券並完成付款。因園區空曠舒適，開車族能輕鬆找到位置，是福岡自駕旅人最推的海景餐廳之一。

玻璃框景納入海色，白色空間延伸出靜謐氛圍

Ocean House採用白色 × 木頭 × 大面玻璃的室內設計，明亮自然的光線讓視野毫無遮蔽。無論是兩人浪漫用餐或好友小聚，都能在開闊環境裡享受近距離的海景。室內採光極佳，而戶外露台更是熱門拍照點。天氣晴朗時坐在海風旁喝飲料，背景就是玄界灘的無邊海線。夜晚點上營火與暖光後，餐廳又呈現完全不同的氣氛，適合喜歡慢節奏用餐的旅人。

糸島旬味入菜，展現海岸城市的料理個性

餐廳菜色主打糸島當地食材與新鮮海味，義大利麵、披薩及排餐皆具有水準。視覺呈現也十分精緻，很適合拍照留念。「淡路牛炭火牛排」雖然份量不大，但炭火香氣十足，肉質柔軟多汁，是許多客人吃過仍念念不忘的排餐。「Four Cheese quattro formaggi」四種起司融合後的濃郁香氣讓披薩越嚼越香。厚實餅皮搭配乳香味十分過癮，配上海景更有度假感。「Premium pasta with sea urchin」這份海膽義大利麵選用長崎縣生海膽，味道濃郁鮮甜。可加價升級雙倍海膽，更能吃出鮮味層次。麵條帶點麵心感，整體調味深受喜愛。

海景調飲與甜點表現亮眼，適合拍照上傳社群

「Caribbean Mermaid」無酒精調飲，以哈密瓜與鳳梨製成，漸層色非常夢幻，是必拍飲品。「Sunset Beach Cafe」以水果調製的Tonic飲品，色調彷彿夕陽落海，適合放在海景前拍照。「Basque cheesecake」蛋糕綿密細緻，奶香濃而不膩，作為收尾甜點剛剛好。





夕陽伴隨海風，構成旅人心中難忘的旅途畫面 Ocean House不只是一間餐廳，更像是福岡海岸線上的一處浪漫小據點。旅人可以在這裡聽海浪、眺望玄界灘、享用在地食材，也能在夕陽與燭光中為旅程留下最柔軟的一幕。若你計畫前往福岡或糸島旅行，Ocean House絕對值得排進行程，無論是約會、慶祝或單純想看海，都能在這裡獲得放鬆與驚喜。

Ocean House餐廳資訊

預約網址：https://reurl.cc/5blRDG

營業時間：週一～週五11:30～21:30。週六～週日11:30～22:00。

地址：福岡県福岡市西区今宿青木1119－1。

電話：+815018097119。