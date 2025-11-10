關西跳蚤市集大阪萬博紀念公園登場，古董、北歐雜貨大集合，還有第一次舉辦的「小麥祭」同步開跑。

喜歡逛市集的旅客請快筆記下來，只有三天的關西跳蚤市場與第一次在關西舉辦的「小麥祭」將在12/5～12/7展開，快把握機會來挖寶吧。



已成為年度盛事的「關西跳蚤市集 in 萬博紀念公園」，將於12月5日至7日一連三天在大阪萬博紀念公園舉辦。這個廣受歡迎的活動匯集了來自日本全國各地的古道具店、古書店和古著店等特色店家，在遼闊的萬博公園展場中，陳列著從世界各國蒐集而來的古董、復古雜貨等琳瑯滿目的商品。除了尋寶購物的樂趣外，現場還有美食活動和現場表演等豐富內容，讓參觀者能夠享受完整的市集體驗。



▲關西跳蚤市集 in 萬博紀念公園將於12月5日至7日一連三天在大阪萬博紀念公園舉辦。



跳蚤市集的魅力在於每件商品背後都有獨特的故事和歷史，無論是帶著歲月痕跡的古道具，還是充滿時代感的復古服飾，每一樣都是獨一無二的寶物。在廣大的戶外空間中悠閒漫步，與店家聊天交流，挖掘心儀的物件，這種尋寶般的樂趣正是跳蚤市集最吸引人之處。







活動亮點一次看

220間以上店家齊聚一堂

今年的關西跳蚤市集規模盛大，超過220組店家共襄盛舉。展售商品種類豐富多元，從為日常生活增添色彩的餐具器皿、紙製品、服飾配件，到職人手工製作充滿溫度的工藝品應有盡有。色彩繽紛圖案可愛的北歐雜貨、精緻優雅的傳統和風小物如木芥子娃娃和蠟燭等，每一樣都讓人怦然心動。



▲色彩繽紛圖案可愛的北歐雜貨、精緻優雅的傳統和風小物如木芥子娃娃和蠟燭等，每一樣都讓人怦然心動。



從世界各國蒐集的古董家具和復古雜貨，展現了不同時代和地域的美學特色。無論是尋找特定年代的收藏品，還是純粹想要為家中添購有個性的裝飾，都能在這個寶庫般的市集中找到心儀的物件。每間店鋪都有其獨特的選品眼光和風格，慢慢逛、細細挑，絕對能發現意想不到的驚喜。 ▲北歐雜貨、精緻優雅的傳統和風小物都在現場找得到喔。





小麥祭首度進軍關西

曾在「東京跳蚤市集'25春季」大受好評的「小麥祭」，這次首度登陸關西跳蚤市集。這個以小麥製品為主題的美食區域，集結了麵包、烘焙點心等各式絕品小麥美食。從傳統的法式麵包到創意烘焙甜點，每一款都是職人精心製作的美味結晶。 ▲第一次以小麥製品為主題的美食活動，集結麵包、烘焙點心等各式可口小麥美食。



現場烘焙的麵包散發著誘人香氣，剛出爐的溫熱口感讓人難以抗拒。各種口味的手工餅乾、瑪德蓮、磅蛋糕等烘焙點心，不僅美味更是視覺的享受。喜愛麵包和甜點的人絕對不能錯過這個難得的機會，可以一次品嚐到多家人氣店舖的招牌商品。 ▲喜愛麵包和甜點的人絕對不能錯過這個難得的機會。



這場為期三天的關西跳蚤市集，不僅是購物尋寶的好去處，更是一個充滿文化交流和美食體驗的綜合性活動。無論是古物愛好者、雜貨迷、美食控還是單純想要享受市集氛圍的人，都能在這裡度過充實愉快的時光。





関西蚤の市 in 万博記念公園活動資訊

活動日期：2025年12月5日～12月7日

時間：09：30～16：30

地點：万博記念公園 東の広場(大阪府吹田市千里万博公園内)

入場費：

・預售票(網路販售) 1,500日圓

・當日票(會場販售) 2,000日圓







