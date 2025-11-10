關西跳蚤市集大阪萬博紀念公園登場，古董、北歐雜貨大集合，還有第一次舉辦的「小麥祭」同步開跑。

喜歡逛市集的旅客請快筆記下來，只有三天的關西跳蚤市場與第一次在關西舉辦的「小麥祭」將在12/5～12/7展開，快把握機會來挖寶吧。
已成為年度盛事的「關西跳蚤市集 in 萬博紀念公園」，將於12月5日至7日一連三天在大阪萬博紀念公園舉辦。這個廣受歡迎的活動匯集了來自日本全國各地的古道具店、古書店和古著店等特色店家，在遼闊的萬博公園展場中，陳列著從世界各國蒐集而來的古董、復古雜貨等琳瑯滿目的商品。除了尋寶購物的樂趣外，現場還有美食活動和現場表演等豐富內容，讓參觀者能夠享受完整的市集體驗。
今年的關西跳蚤市集規模盛大，超過220組店家共襄盛舉。展售商品種類豐富多元，從為日常生活增添色彩的餐具器皿、紙製品、服飾配件，到職人手工製作充滿溫度的工藝品應有盡有。色彩繽紛圖案可愛的北歐雜貨、精緻優雅的傳統和風小物如木芥子娃娃和蠟燭等，每一樣都讓人怦然心動。
