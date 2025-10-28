東京巨蛋期間限定105天100萬顆燈球雪景，即日起至明年3/1免費入場拍到手軟。 

聖誕節的東京特別美麗，東京巨蛋城的聖誕點燈即將開跑！整體規模再升級，100萬顆LED燈是為整座城市增添炫亮景色。

東京冬季點燈季開跑，東京巨蛋城（Tokyo Dome City）將於2025年11月17日至2026年3月1日期間，舉辦第21屆冬季燈飾活動「TOKYO SNOW DOME CITY」。今年規模大幅升級，從去年的65萬顆LED燈球暴增至100萬顆，以「雪景球」與「雪」為主題，將整個東京巨蛋城區妝點成夢幻白色光海，重點是完全免費入場！

100萬顆LED燈球

邁入第21年的東京巨蛋冬季點燈，今年首度突破百萬燈球大關。從下午5點開始到午夜12點，東京巨蛋城全區將被華麗的白色光芒包圍。活動橫跨105天，正好涵蓋聖誕節、跨年、情人節等重要節日，無論哪個時間點造訪，都能感受到不同節慶的浪漫氣息。最棒的是全程免費參觀，不需購買門票就能盡情拍照打卡。





中央公園草地廣場25萬顆燈球巨型聖誕樹

高達15公尺的主燈樹矗立在中央公園，使用約25萬顆LED燈球裝飾，樹身會變換多種色彩。每15分鐘一次的特別演出更是不容錯過——伴隨音樂，大量泡泡球會從天而降，周圍的大型螢幕將同步播放雪景影像，營造出雪景水晶球內部的奇幻體驗。今年還新增「TOKYO SNOW DOME CITY」字樣的拍照打卡點，搭配巨型聖誕樹背景，絕對值得打卡。

特別演出時間表： 17：00～21：45，每小時的整點、15分、30分、45分各一場



LaQua花園1樓「LUMINOUS SNOW DOME」

去年廣受好評的雪景球裝置今年全面升級！巨大雪景球內部設置了東京巨蛋城的縮小模型，只要搖響旁邊的鈴鐺，雪景球就會發光，球內的城市景觀也會變換成不同的冬季風貌。

這個互動式裝置開放到晚上9點，建議趁人潮較少的平日傍晚時段前往，才能從容拍攝。





LaQua 2樓雷霆海豚下方通道「SPARKLE TUNNEL」

只要你穿越SPARKLE TUNNEL這條光之隧道，彷彿真的能夠走進雪景球內部。隧道利用鏡面反射原理，創造出無限延伸的光點效果，再搭配頭頂的LED燈飾，呈現出被星光環繞的夢幻感受。長度適中，很適合拍攝動態影片或連拍的照片喔。12月期間，東京巨蛋城將同步舉辦以「北歐聖誕」為主題的特別活動，精選六大週末及聖誕節當天（12/13、14、20、21、24、25共6天），時間為上午11點至晚上7點。



TOKYO SNOW DOME CITY

期間：2025年11月17日～2026年3月1日（共105天）

地點：東京巨蛋城全區域

交通方式：從JR「水道橋站」或都營地下鐵「春日站」、東京Metro「後樂園站」步行即達，交通極為便利。

點燈時間：17：00～24：00（依日落時間可能調整）

入場費用：免費

官方網站



TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025

日期：2025年12月13、14、20、21、24、25日

時間：11：00～19：00（各項活動時間略有差異）





2025聖誕節準備起跑

