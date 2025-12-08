日本麥當勞福袋2026！大麥克保溫罐超可愛，預購抽選方式一次看。

日本麥當勞跨年福袋2026開跑！限定Francfranc聯名，大麥克保溫罐、手帕毛巾與保溫保冷袋實用可愛，台灣旅客跨年前往日本必買，官方APP事前抽選搶先預購。

一年一度的日本麥當勞福袋來了！日本麥當勞宣布，即日起推出「麥當勞福袋2026」，此次特別與知名生活品牌Francfranc首度合作，打造限定聯名商品。福袋內除了人氣餐券外，還有兼具實用與可愛設計的原創商品，包括「大麥克保溫湯罐」、「手帕毛巾」及「大容量保溫保冷袋」。喜愛日本旅遊的台灣民眾，若計畫跨年前往日本，不妨將這份限定福袋納入必買清單。



▲一年一度的日本麥當勞福袋來了！日本麥當勞宣布，即日起推出「麥當勞福袋2026」（日本麥當勞提供）



▲日本麥當勞福袋此次特別與知名生活品牌Francfranc合作，打造限定聯名商品（日本麥當勞提供）

日本麥當勞福袋再升級！限定聯名必收藏

日本麥當勞在全國約 3,000 家門市提供多樣餐點，本次福袋聯名合作的Francfranc，以生活用品及家居設計聞名，結合麥當勞經典元素，打造兼具實用與趣味的跨年福袋。福袋內含三款原創設計商品，以及店頭價值最高可達3,910日圓的餐券。商品詳情如下，「大容量保溫保冷袋」容量 11L，可肩背，適合外出或購物使用。「手帕毛巾」粉彩色系設計，印有麥當勞角色，同樣也是隨機附一款。



▲麥當勞跨年福袋2026「大容量保溫保冷袋」容量 11L，可肩背，適合外出或購物使用（日本麥當勞提供）



而「大麥克保溫湯罐」兼具保溫、保冷功能，可盛約300ml湯品，設計靈感來自大麥克漢堡，增添用餐樂趣。 此外，福袋附贈餐券10張，內容涵蓋漢堡、薯條、雞塊、飲料及甜點，部分餐券適用時間及門市有限，詳細規範請參考官方說明。 最重要的事，福袋目前開放「麥當勞官方APP事前抽選」，即日起至12月9日23:59開放申請，抽選結果於12月16日公布。



▲ 福袋目前開放「麥當勞官方APP事前抽選」，即日起至12月9日23:59開放申請，抽選結果於12月16日公布（日本麥當勞提供）



而得獎者可於2026年1月1日至1月9日至指定門市購買，每人限購一個。 對於計畫跨年造訪日本的台灣旅客，「麥當勞福袋2026」不僅提供實用的原創生活用品，更附贈高價值餐券，是限量收藏的絕佳選擇。欲購買福袋者務必下載麥當勞官方APP參與抽選，以免錯過這次日本限定的跨年福袋。



▲麥當勞跨年福袋 得獎者可於2026年1月1日至1月9日至指定門市購買，每人限購一個 （日本麥當勞提供）

日本麥當勞跨年福袋2026

抽選時間：即日起至12月9日23:59開放申請

抽選結果：12月16日公布

販售時間：得獎者可於2026年1月1日至1月9日至指定門市購買，每人限購一個。

