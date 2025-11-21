新年福袋2026！日本摩斯漢堡推出2026新年福袋，和美樂蒂與酷洛米聯名打造日本限定可愛商品，台灣旅客跨年到日本必買，預購、開賣時間一次掌握。

日本摩斯漢堡宣布推出「2026摩斯福袋」，與超高人氣的美樂蒂與酷洛米再次聯名，引發粉絲熱烈關注。此款日本限定福袋不僅擁有原創設計商品，還附上等同售價的5,000日圓餐券，不過建議先網路預約，現貨12月30日才會開賣，但可能會提前售完。如果台灣旅客想趁年末年始到日本旅遊時順道購買，不妨就趕緊先來看看吧。

▲新年福袋2026！摩斯漢堡 x 酷洛米 聯名登場，日本限定、購買方式一次看。



▲新年福袋2026！摩斯漢堡 x 酷洛米 聯名登場，日本限定、購買方式一次看。

摩斯漢堡 x 酷洛米「新年福袋2026」日本限定！

日本摩斯漢堡與三麗鷗合作已成年度亮點，2025年適逢 My Melody 50週年、庫洛米20週年的紀念年，品牌從11月起展開一系列聯名企劃。第二彈「2026摩斯福袋」，結合摩斯品牌元素與角色原創繪製插圖，打造只有在福袋中才能入手的限定設計。福袋將於2025年12月30日起於日本全國摩斯漢堡門市販售，並提供11月25日至12月24日的網路預約，是台灣粉絲到日本必搶的跨年伴手禮。

▲新年福袋2026！摩斯漢堡 x 酷洛米 聯名登場，日本限定、購買方式一次看。

美樂蒂、 酷洛米自己選！ 摩斯漢堡福袋2026內容一次看

「2026摩斯福袋」售價5,000日圓，最大亮點是可在預約時自由選擇美樂蒂與酷洛米的款式。內容物皆為日本摩斯原創設計，兼具收藏性與實用度。福袋內含能將角色臉型化為立體小包、並可收納成小巧尺寸的「臉部小包造型環保袋」，尺寸寬48公分、容量大、適合旅日購物使用；另外還有摩斯專屬插圖的兩枚組「美耐皿餐盤」，大小盤分別為17公分與15公分。



▲新年福袋2026！摩斯漢堡 x 酷洛米 聯名登場，日本限定、購買方式一次看。



接著還有觸感柔滑、前後印花皆不同的「緞面小物袋」，小巧好收納；以及福袋中最具價值的內容則是總額5,000日圓的餐券，可在日本多數摩斯門市使用，非常適合在旅途中享受一餐溫暖的摩斯漢堡。所有商品均以原創設計巾着袋包裝，僅在此福袋中販售。摩斯漢堡福袋一向是日本新年話題，今年設計更是可愛度滿分，大家如果準備前往日本，別忘了為旅程增添專屬日本的新年驚喜。

▲新年福袋2026！摩斯漢堡 x 酷洛米 聯名登場，日本限定、購買方式一次看。

日本摩斯漢堡 x 美樂蒂＆酷洛米 新年福袋2026

販售價錢：售價含稅 5,000 日圓（每人最多可購買 5 組）

事前預約期間：2025年11月25日 15:00～12月24日取貨期間：2025年12月30日～2026 年1月12日

販售期間：2025年12月30日～2026年2月28日

販售店鋪：日本全國摩斯漢堡門市（部分店鋪除外）

餐券使用期限：2025年12月30日～2026年3月31日

＊售完為止，各店鋪的販售期間可能略有不同。

＊事前預約僅限網路預約。

＊預約名額可能在期間內即額滿。

＊預約時可從 2 款環保袋中擇一，但依各店庫存狀況可能無法依照選擇提供。

更多東京車站必買伴手禮推薦一次看

推薦閱讀：東京車站伴手禮推薦！東京芭娜娜 聖誕節限定迪士尼聯名，米奇米妮超Q、羽田機場也買得到。

推薦閱讀：東京車站必買伴手禮 Mr. CHEESECAKE 巴斯克蛋糕超推！羽田機場也有、在地人買這間，季節限定口味必吃。

推薦閱讀：東京車站必買伴手禮！THE 珀山 蒙布朗專賣店新開幕，限量白色蒙布朗必吃。