> 美食 > 東京車站必買伴手禮 Mr. CHEESECAKE 巴斯克蛋糕超推！羽田機場也有、在地人買這間，季節限定口味必吃。

tiger Walker 玩樂季日本japanwalker東京車站伴手禮羽田機場伴手禮
2025-10-26 09:38文字：記者 蕭芷琳 圖片提供:株式会社 Mr. CHEESECAKE

記者 蕭芷琳

東京車站必買伴手禮！「Mr. CHEESECAKE」他們家的巴斯克蛋糕，以濃郁滑順口感成為在地人與觀光客排隊甜點，羽田機場也買得到。

在地人都排隊這間！對於來日本旅遊的台灣旅客而言，東京車站的必買伴手禮「Mr. CHEESECAKE」可不能錯過。這間以濃郁卻瞬間化開的口感，成為在地人與觀光客都排隊購買的超人氣甜點。無論是自用或作為送禮伴手禮，東京車站及羽田機場的常設店都能輕鬆買到，方便旅客在出入境時就將甜點帶回家。
東京車站必買伴手禮「Mr. CHEESECAKE」在地人都排隊這間！

「Mr. CHEESECAKE」常設店位於東京車站 GranSta 東京 B1F 銀之鈴區，直結八重洲中央口改札，交通上相當方便。同時，羽田機場第1航廈 2F 市集區也買得到。兩家店都提供經典口味與限定甜點，方便旅客購買作為旅行紀念或送禮。
東京車站必買伴手禮「Mr. CHEESECAKE」推薦口味：烤地瓜巴斯克起司蛋糕

秋季限定款巴斯克起司蛋糕別錯過！「BASQUE CHEESECAKE Annoimo」結合安納芋、焦化奶油、香草與黑糖，口感層次豐富，外層扎實內層柔滑，宛如吃到烤地瓜般香甜濃郁。經典口味「Mr. CHEESECAKE Classic」則是吃得到香草與檸檬散發甜美清爽香氣；人氣款「RICH TIRAMISU Original」更是結合咖啡、可可與焙茶，可隨溫度變化感受不同層次的風味。
對於計畫到東京旅遊的台灣旅客而言，「Mr. CHEESECAKE」是東京車站與羽田機場都能輕鬆購入的伴手禮首選。無論是濃郁香甜的烤地瓜巴斯克起司蛋糕，還是經典口味的招牌起司蛋糕與提拉米蘇，都能滿足甜點控的味蕾。建議旅客提早前往店鋪選購，將這份東京限定的美味帶回家。
東京車站必買伴手禮 羽田機場伴手禮推薦 Mr. CHEESECAKE

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 JR東日本東京站構內B1F GranSta東京 銀之鈴區域
營業時間：週一～週六 8:00～22:00；週日及國定假日 8:00～21:00

地址：東京都大田區羽田機場3-3-2 第1旅客航廈大樓2樓 Market Place
營業時間：6:00～20:00

東京車站必買伴手禮 羽田機場伴手禮推薦 Mr. CHEESECAKE 推薦禮盒

推薦禮盒：BASQUE CHEESECAKE Annoimo (烤地瓜口味) ¥4,536（含稅）、Mr. CHEESECAKE Classic / Bag (招牌口味) ¥3,780（含稅）、RICH TIRAMISU Original/ Bag (提拉米蘇口味)  ¥3,996（含稅）

