▲日本必買伴手禮進軍全家！Toroa酒釀葡萄夾心餅 日本超商就能買，夾心餅界的愛馬仕就是它。

日本必買伴手禮「Toroa酒釀葡萄夾心餅」全家就能買！日本超商必吃美食推薦，夾心餅界的愛馬仕就是它。

日本超商甜點再度升級。由東京知名品牌「Toroa」監修的「Trobata 酒釀葡萄夾心餅」宣布於2025年11月25日起，正式進駐全家便利商店，成為今年最值得台灣旅客關注的日本必買伴手禮之一。本次恰逢全家首次舉辦的「蘭姆葡萄乾節」，集結甜點、烘焙與冰品等多款大人系風味商品，而其中最受期待的話題新品，正是首次登場的 Trobata 酒釀葡萄夾心餅。

甜點品牌「Toroa」以一口即化的極上甜點著稱，旗下的招牌商品更於2022 年自全國 7,000 件商品中奪得「最佳宅配大賞・綜合大賞」，並於2023、2024年持續入選，成為日本甜點圈公認的名人堂級品牌。而本次進軍超商的主角「Trobata 酒釀葡萄夾心餅」，更是奢侈到被日本網友稱為「夾心餅界的愛馬仕」，多年來吸引大量甜點迷指名購買，現在在超商就能買到。

日本必買伴手禮「Toroa 酒釀葡萄夾心餅」使用外層餅乾則使用大量國產發酵奶油，混合兩種杏仁粉烘焙，香氣更顯層次；夾入三款高級原料打造的內餡，分別是北海道產奶油乳酪、濃郁可可，以及酒香馥郁的蘭姆酒漬葡萄乾，三者完美融合，入口後酒香隨即散開，帶來大人系甜點的飽滿香氣。下次前往日本，不妨走進全家便利商店，記得把這款「夾心餅界的愛馬仕」帶回台灣。

上市時間：2025 年 11 月 25 日

販售價錢：258 日圓（含稅 278 日圓）

販售店家：全日本 FamilyMart

