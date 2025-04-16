日本超商必買！日本伴手禮「砂糖奶油樹 Sugar Butter Tree」推出超狂新品，打造「砂糖奶油樹冰淇淋」於即日起在全日本7-11開賣，數量有限、看到絕對要買。這次是品牌首次推出冰淇淋，結合了酥香、奶香與鹹甜層次的絕妙口感，不管是日本人，還是準備去日本的遊客都超級期待。



▲日本超商必買！日本伴手禮「砂糖奶油樹」打造新品「砂糖奶油樹冰淇淋」 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理



日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」強勢登場！這款完美還原原作甜點的靈魂，一層香脆的法式餅乾碎，搭配濃郁的白巧克力醬，讓人一口沐浴在濃厚奶香中。內層冰淇淋以發酵奶油製成，滑順綿密，而混入全麥與黑麥粉的餅乾則提供酥脆與淡淡鹹味，增添豐富層次，是甜而不膩的絕妙搭配。



▲日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」一層香脆的法式餅乾碎，搭配濃郁的白巧克力醬 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理

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不過大家要注意，「砂糖奶油樹冰淇淋」於即日起在日本全國7-11門市陸續販售，屬於期間限定商品，數量有限，售完為止。如果說大家也喜歡買「砂糖奶油樹」回家當伴手禮的話，那現在可別錯過聯名冰品，搶先入手嚐嚐看吧。▲日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」售價328日圓 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理

販售時間：4/16開賣

販售地點：日本全國7-11開賣

販售價錢：328日圓（含稅354.24日圓）

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