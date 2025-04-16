為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 日本超商必買！日本伴手禮 砂糖奶油樹冰淇淋 7-11開賣，數量有限、看到絕對要買。

日本超商必買！日本伴手禮 砂糖奶油樹冰淇淋 7-11開賣，數量有限、看到絕對要買。

日本 japanwalker 砂糖奶油樹 超商新品 more
2025-04-16 10:09:00 文字：記者 蕭芷琳 圖片：Sugar Butter Tree
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本超商必買！日本伴手禮「砂糖奶油樹 Sugar Butter Tree」推出超狂新品，打造「砂糖奶油樹冰淇淋」於即日起在全日本7-11開賣，數量有限、看到絕對要買。這次是品牌首次推出冰淇淋，結合了酥香、奶香與鹹甜層次的絕妙口感，不管是日本人，還是準備去日本的遊客都超級期待。
▲日本超商必買！日本伴手禮「砂糖奶油樹」打造新品「砂糖奶油樹冰淇淋」 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本超商必買！日本伴手禮「砂糖奶油樹」打造新品「砂糖奶油樹冰淇淋」 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理

日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」強勢登場！這款完美還原原作甜點的靈魂，一層香脆的法式餅乾碎，搭配濃郁的白巧克力醬，讓人一口沐浴在濃厚奶香中。內層冰淇淋以發酵奶油製成，滑順綿密，而混入全麥與黑麥粉的餅乾則提供酥脆與淡淡鹹味，增添豐富層次，是甜而不膩的絕妙搭配。
▲日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」一層香脆的法式餅乾碎，搭配濃郁的白巧克力醬 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」一層香脆的法式餅乾碎，搭配濃郁的白巧克力醬 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理



不過大家要注意，「砂糖奶油樹冰淇淋」於即日起在日本全國7-11門市陸續販售，屬於期間限定商品，數量有限，售完為止。如果說大家也喜歡買「砂糖奶油樹」回家當伴手禮的話，那現在可別錯過聯名冰品，搶先入手嚐嚐看吧。
▲日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」售價328日圓 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理
▲日本超商必買「砂糖奶油樹冰淇淋」售價328日圓 / Sugar Butter Tree提供、WalkerLand窩客島整理
 

日本超商必買 日本伴手禮 砂糖奶油樹冰淇淋 Sugar Butter Tree

販售時間：4/16開賣
販售地點：日本全國7-11開賣
販售價錢：328日圓（含稅354.24日圓）

除了日本超商必買 日本伴手禮還有這些

推薦閱讀：東京車站必買伴手禮！C3 TIRAMISÙ 提拉米蘇專賣店，7種甜點必買。

推薦閱讀：日本超商新品！7-11 gelato pique cafe 可麗餅雪糕 看到要買，跪求台灣也要。

推薦閱讀：全球首間 吉伊卡哇鯛魚燒店 插旗東京橫濱！即日起開放抽選，完整商品一次看。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本麥當勞兒童餐 x 吉伊卡哇！8款兒童餐玩具、購買方式一次看。
 記者 蕭芷琳
日本超商新品！7-11 gelato pique cafe 可麗餅雪糕 看到要買，跪求台灣也要。
 記者 蕭芷琳
東京車站必買伴手禮！C3 TIRAMISÙ 提拉米蘇專賣店，7種甜點必買。
 記者 蕭芷琳
就要繼續吃草莓啦！精選2025春季超吸睛草莓甜點和伴手禮大公開。
 特派員 Trish
【韓國必買伴手禮推薦】24種韓國便利商店、超市、市場、藥妝、景點之美食懶人包｜韓國自由行購物必看
 pfse64289
推薦商品
keyboard_arrow_up