東京車站必買伴手禮！提拉米蘇專賣店「C3 TIRAMISÙ」在東京車站也吃得到，由日本知名甜點「シュゼット」打造，以「香氣」為核心概念，從經典提拉米蘇到創新變化款，一共推出7款精選甜點，地點就在東京車站八重洲北口的東京禮品大街，想買些伴手禮回家的朋友可別錯過。



▲東京車站必買伴手禮！提拉米蘇專賣店「C3 TIRAMISÙ」在東京車站也吃得到 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲東京車站伴手禮「C3 TIRAMISÙ」從經典提拉米蘇到創新變化都有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

東京車站必買伴手禮 提拉米蘇專賣店 C3 TIRAMISÙ

東京買伴手禮別錯過！東京車站八重洲北口一樓的「東京禮品大街」匯聚了各式特色伴手禮品牌，如果說大家不想只在機場採買，這邊絕對是購買東京土產的必訪之地。而提拉米蘇專賣店「C3 TIRAMISÙ」也位在這邊，店鋪設計以「咖啡館」為靈感，選用深綠色與木質裝潢，營造出溫馨典雅的氛圍。▲東京車站伴手禮「C3 TIRAMISÙ」有多種提拉米蘇禮盒可以帶回家 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝東京提拉米蘇專賣店「C3 TIRAMISÙ」在東京車站限定販售7款特色甜點，從經典款到創新變化款，喜歡提拉米蘇都要吃到。超特別的「白色提拉米蘇拿鐵」加入北海道根釧地區生乳製成的馬斯卡彭起司，伴隨著濃郁咖啡香氣絕對要吃到。▲東京車站伴手禮「C3 TIRAMISÙ」推薦商品：提拉米蘇貓舌餅 1,944円 (12枚入) / C3 TIRAMISÙ 提供、WalkerLand窩客島整理▲東京車站伴手禮「C3 TIRAMISÙ」推薦商品：一口提拉米蘇塔 1,620円 (5個入) / C3 TIRAMISÙ 提供、WalkerLand窩客島整理接著，還有將傳統提拉米蘇變身為迷你塔點的「一口提拉米蘇塔」，多重口感的創意甜點「提拉米蘇閃電泡芙」等，以及東京車站才有的禮盒伴手禮「提拉米蘇貓舌餅」、「烤提拉米蘇」、「提拉米蘇圓形餅乾」可別錯過。如果大家也想給親友帶回一份東京特色伴手禮，下次來到東京車站，絕對不能錯過這場濃郁香甜的味覺饗宴。▲東京車站伴手禮「C3 TIRAMISÙ」推薦商品：白色提拉米蘇拿鐵 1,296円 / C3 TIRAMISÙ 提供、WalkerLand窩客島整理▲東京車站伴手禮「C3 TIRAMISÙ」推薦商品：提拉米蘇閃電泡芙 594円 / C3 TIRAMISÙ 提供、WalkerLand窩客島整理

地址：東京車站 八重洲北口 東京禮品大街

營業時間：平日 9:30-20:30；假日 9:00-20:30

東京車站必買伴手禮 提拉米蘇專賣店 C3 TIRAMISÙ 推薦菜單

推薦菜單：經典提拉米蘇 1,404円、提拉米蘇貓舌餅 1,944円 (12枚入)、提拉米蘇閃電泡芙 594円、一口提拉米蘇塔 1,620円 (5個入)、白色提拉米蘇拿鐵 1,296円

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