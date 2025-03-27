日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」玩具控不能錯過！這間不僅擁有超過3000台扭蛋機，同時還是世界最大間的扭蛋百貨；除了扭蛋之外，現場也有超多一番賞、抬頭公仔、盲盒等各種動漫周邊，來這邊真的會看到眼花撩亂，完全就是吃錢怪獸。



▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」不僅擁有超過3000台扭蛋機，同時還是世界最大間的扭蛋百貨 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」地點位在JR池袋站附近的「池袋太陽城百貨」，需步行14分鐘才可抵達。一走到三樓，印入眼簾的是海量的扭蛋機，現場超過3000台扭蛋機，從各種新品到不同動漫、插圖等，全都應有盡有，不怕有找不到的扭蛋，只有你懶得找的。



▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」地點位在JR池袋站附近的「池袋太陽城百貨」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

日本東京景點推薦 萬代扭蛋池袋總店

除了扭蛋之外，現場也有各種一番賞、抬頭公仔、盲盒等周邊商品，時不時還會有期間限定的快閃店，以及專門的打卡區域。這次到「萬代扭蛋池袋總店」的快閃店是時下熱門的人氣動畫「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」，還原戲劇裡的坂本商店，讓粉絲們看了又驚又喜。▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」除了扭蛋之外，現場也有各種一番賞、抬頭公仔、盲盒等周邊商品 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」還原戲劇裡的坂本商店，讓粉絲們看了又驚又喜 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝周邊商品更是不用說！不僅有規劃出整整一個區域的一番賞，讓大家可以自在地逛，購買想要抽選的商品；現場還有整面牆佔滿了各種抬頭公仔，包含熱門款「排球少年」、「孤獨搖滾」等，在這邊全都找得到。此外，萬代最熱門的品項「威化餅乾卡」，不但有單包販售，甚至可以一次直接買整盒回家，收藏控們可別錯過。▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」整面牆佔滿了各種抬頭公仔，包含熱門款「排球少年」、「孤獨搖滾」等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​「萬代扭蛋池袋總店」不僅是可以看到各種扭蛋，同時也有不少打卡拍照，或是欣賞公仔的好地方。不管你是動漫迷，還是喜歡各種新奇扭蛋、想要抽個一番賞試試手氣的朋友，現在就趕緊把文章收藏起來，下次去東京可別錯過這間宛如玩具天堂的好地方囉。​​​​​​​​​​​​​​▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」喜歡各種新奇扭蛋可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

地址：東京都豐島區東池袋3-1-3 太陽城世界進口市場大樓3樓

營業時間：10:00-21:00

沒時間跑日本東京台灣也有萬代扭蛋店