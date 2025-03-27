為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本東京景點！萬代扭蛋池袋總店世界最大間，逾3000台扭蛋機、一番賞超好逛。

日本東京景點！萬代扭蛋池袋總店世界最大間，逾3000台扭蛋機、一番賞超好逛。

日本 japanwalker 東京景點 池袋景點 more
2025-03-27 22:00:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
share
記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」玩具控不能錯過！這間不僅擁有超過3000台扭蛋機，同時還是世界最大間的扭蛋百貨；除了扭蛋之外，現場也有超多一番賞、抬頭公仔、盲盒等各種動漫周邊，來這邊真的會看到眼花撩亂，完全就是吃錢怪獸。
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」不僅擁有超過3000台扭蛋機，同時還是世界最大間的扭蛋百貨 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」不僅擁有超過3000台扭蛋機，同時還是世界最大間的扭蛋百貨 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」地點位在JR池袋站附近的「池袋太陽城百貨」，需步行14分鐘才可抵達。一走到三樓，印入眼簾的是海量的扭蛋機，現場超過3000台扭蛋機，從各種新品到不同動漫、插圖等，全都應有盡有，不怕有找不到的扭蛋，只有你懶得找的。
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」地點位在JR池袋站附近的「池袋太陽城百貨」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」地點位在JR池袋站附近的「池袋太陽城百貨」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



除了扭蛋之外，現場也有各種一番賞、抬頭公仔、盲盒等周邊商品，時不時還會有期間限定的快閃店，以及專門的打卡區域。這次到「萬代扭蛋池袋總店」的快閃店是時下熱門的人氣動畫「SAKAMOTO DAYS 坂本日常」，還原戲劇裡的坂本商店，讓粉絲們看了又驚又喜。
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」除了扭蛋之外，現場也有各種一番賞、抬頭公仔、盲盒等周邊商品 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」除了扭蛋之外，現場也有各種一番賞、抬頭公仔、盲盒等周邊商品 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」還原戲劇裡的坂本商店，讓粉絲們看了又驚又喜 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」還原戲劇裡的坂本商店，讓粉絲們看了又驚又喜 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

周邊商品更是不用說！不僅有規劃出整整一個區域的一番賞，讓大家可以自在地逛，購買想要抽選的商品；現場還有整面牆佔滿了各種抬頭公仔，包含熱門款「排球少年」、「孤獨搖滾」等，在這邊全都找得到。此外，萬代最熱門的品項「威化餅乾卡」，不但有單包販售，甚至可以一次直接買整盒回家，收藏控們可別錯過。
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」整面牆佔滿了各種抬頭公仔，包含熱門款「排球少年」、「孤獨搖滾」等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」整面牆佔滿了各種抬頭公仔，包含熱門款「排球少年」、「孤獨搖滾」等 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​

「萬代扭蛋池袋總店」不僅是可以看到各種扭蛋，同時也有不少打卡拍照，或是欣賞公仔的好地方。不管你是動漫迷，還是喜歡各種新奇扭蛋、想要抽個一番賞試試手氣的朋友，現在就趕緊把文章收藏起來，下次去東京可別錯過這間宛如玩具天堂的好地方囉。​​​​​​​​​​​​​​▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」喜歡各種新奇扭蛋可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲日本東京景點推薦「萬代扭蛋池袋總店」喜歡各種新奇扭蛋可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

​​​​​​​

日本東京景點推薦 萬代扭蛋池袋總店

地址：東京都豐島區東池袋3-1-3 太陽城世界進口市場大樓3樓
營業時間：10:00-21:00

沒時間跑日本東京台灣也有萬代扭蛋店

推薦閱讀：信義區萬代扭蛋店！信義ATT超過400台萬代扭蛋，必買90mm巨大扭蛋 庫洛魔法使扭蛋新品。

推薦閱讀：新莊GBO萬代扭蛋開箱！吉伊卡哇 星之卡比領軍，270台扭蛋每月更新。

推薦閱讀：桃園最強玩具商場！桃知道3間「玩具專賣店」一次逛，52toys盲盒店、萬代扭蛋店、迪士尼周邊小物買爆。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#日本
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
全球首間 吉伊卡哇鯛魚燒店 插旗東京橫濱！即日起開放抽選，完整商品一次看。
 記者 蕭芷琳
日本【大阪購物】TRIAL 臨空城店～24小時營業的大賣場，有退稅服務，回台前最後衝刺買好買滿。
 貪吃媽媽Liz帶著勛勛玩世界
逢甲最大扭蛋店「心痛扭蛋機」新開幕！逾200台超好逛，一番賞、多款盲盒任你選。
 記者 蕭芷琳
日本2024東京北海道|幸運小丑漢堡-碼頭末廣店。號稱全日本最好吃的漢堡~品嚐後愛與不愛看個人囉!
 纖茹
彰化春季花海來了！7大必訪賞花景點「全台最長木棉花道 最美粉花鐵道」每年打卡拍爆。
 編輯 鄭亦庭
推薦商品
keyboard_arrow_up