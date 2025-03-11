信義區萬代扭蛋店開了！萬代官方扭蛋專賣店GBO在3/7起正式進駐信義ATT，一次設置超過400台扭蛋機台，還有全新扁平機台、巨大90mm扭蛋，包含可愛的蠟筆小新扭蛋、怪獸電力公司扭蛋、還有最新的庫洛魔法使扭蛋，通通衝信義區買起來。



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▲信義區新開店 GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT店，信義區扭蛋店開幕 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲信義區GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT店，超過400台扭蛋機台 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT店

在GBO萬代官方扭蛋專賣店ATT店現場機台多達400面，收錄各種最新款、最經典的萬代扭蛋系列。其中包含全新的扁平機台，提供如杯墊等平面小物，讓粉絲能體驗不一樣的扭蛋樂趣。此外還有超大尺寸的90mm巨大扭蛋，全新的蠟筆小新系列巨大扭蛋系列，組裝起來高達12公分，是粉絲們必搶目標。▲信義區GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT店，全新巨大扭蛋機 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲信義區GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT店，必玩扭蛋推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，還有粉絲必買的「怪獸電力公司」捏捏公仔扭蛋，以及最新的庫洛魔法使扭蛋，超萌道具「星之杖」前端有磁鐵，可以吸附「封印之書」裡的庫洛牌，粉絲超想整套收藏。除了超強機台陣容，GBO ATT店開幕期間還有滿額贈活動，兌換1000元代幣送壓克力夾、兌換2000元代幣送雷射購物袋，讓粉絲把扭蛋站禮品通通裝回家。▲信義區GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT店，庫洛魔法使扭蛋 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲信義區GBO萬代官方扭蛋專賣店 ATT店，滿額贈品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：ATT4FUN信義店 4樓 (台北市信義區松壽路12號）

注意事項：所有扭蛋機台需先兌換代幣使用