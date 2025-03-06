米飛兔包包瘋搶！近期午後の紅茶超萌贈品「Miffy大頭造型收納包」在社群平台Threads上爆紅，成為粉絲間討論的熱門話題。許多人發現這款收納包的大小剛好適合放入相機，讓人直接把它當成相機收納包使用。隨著越來越多粉絲在社群上曬出自己的米飛兔相機包，吸引粉絲們衝7-ELEVEN搶買，甚至出現門市被搶購一空的狀況，米飛兔粉絲們一定要手刀先衝，看到有貨就要先入手。



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▲7-11午後の紅茶米飛兔收納包 米飛兔馬克杯在社群平台爆紅 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲跑7間小七都買不到，7-11午後の紅茶米飛兔收納包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-11 午後の紅茶 米飛兔贈品活動

台灣麒麟KIRIN針對一年一度「麒麟月」活動，特別與超人氣角色「米飛兔」合作，推出超可愛的紅茶週邊。即日起至4/1，只要於7-ELEVEN購買午後の紅茶系列任選6瓶，直接免費送「Miffy大頭造型收納包」或「Miffy立體公仔馬克杯」，讓每個午後時光都更有儀式感。▲小七限定贈品，午後の紅茶米飛兔收納包 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲小七限定贈品，午後の紅茶米飛兔收納包Boris款，粉絲瘋搶 / 午後の紅茶提供、WalkerLand窩客島整理特別的是，收納包、馬克杯都推出兩款造型選擇，其中「Miffy大頭造型收納包」更是近期在Threads上爆紅的必搶小物，無論是白色Miffy款、或是棕色Boris款，收納包內都有兩片魔鬼氈隔板，可以自行調整間隔，搭配柔軟房裝功能，以及提把，讓許多粉絲拿來裝相機剛剛好。目前「Miffy大頭造型收納包」在多間7-11已經送到缺貨，粉絲們看到就要先買起來。▲7-11午後の紅茶，Miffy大頭造型收納包，拿來裝相機剛剛好 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11買6瓶午後の紅茶，送Miffy大頭造型收納包或馬克杯 / 午後の紅茶提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：即日起至2025/04/01，贈品送完為止。

活動通路：全台7-ELEVEN

活動方式：在全台7-ELEVEN買午後の紅茶系列任6瓶，即送「Miffy大頭造型收納包」或「Miffy立體公仔馬克杯」乙款。（可挑款，依門市現場庫存為準）