布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕超可愛！這次85℃攜手三麗鷗超萌「布丁狗、酷洛米」，推出4款全新聯名蛋糕，除了有買布丁狗蛋糕附公仔、或是立體造型酷洛米蛋糕之外，連蛋糕包裝都可愛度破表。這次4款三麗鷗蛋糕字3/6起在全台85℃限量開賣，三麗鷗鐵粉一定要先買、先打卡。



推薦閱讀：不想排隊買UG！飲料控的UG線上點餐攻略，隱藏版新品「香橙果果系列」不排隊開喝。



▲布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕4款新品3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



▲酷洛米立體大頭蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

85℃三麗鷗聯名蛋糕系列

這次85℃與三麗鷗聯名造型蛋糕有兩款主打款，其中包含超可愛「KUROMI-粉色甜蜜宴會」有超可愛酷洛米公仔、還有堆疊的禮物和、骷髏頭等裝飾元素。另一款「布丁狗-逛市集」則搭配揹著珍珠奶茶的布丁狗公仔，並且蛋糕口味使用黑糖、珍Q、巧酥，也與布丁狗互相呼應。▲85℃三麗鷗聯名，酷洛米蛋糕附公仔 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理▲85℃三麗鷗聯名，布丁狗蛋糕附公仔 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理除了兩款大蛋糕，85℃更推出精緻小巧的單人甜點，「KUROMI-女王陛下」打造紫紅色的立體酷洛米大頭造型，搭配酸甜莓果慕斯風味，另一款「布丁狗-旅行趣」則以布丁杯做為造型設計，其中也真的能吃得到QQ布丁以及香草慕斯、開心果卡士達風味。特別的是，本次聯名4款甜點、推出4款限定包裝，其中大蛋糕紙盒可以自己DIY製作成置物盒，也讓粉絲們通通要收藏。▲布丁狗小蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕新品3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理▲85℃布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕，大蛋糕包裝可DIY打造置物盒 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/03/06，限量售完為止。

品項及價格：

KUROMI-粉色甜蜜宴會：750元

布丁狗-逛市集：590元

KUROMI-女王陛下：78元

布丁狗-旅行趣：78元



▲布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕4款新品3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理