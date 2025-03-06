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布丁狗蛋糕送公仔！85℃布丁狗蛋糕 酷洛米大頭蛋糕，三麗鷗鐵粉要打卡。

85˚C 三麗鷗 布丁狗 酷洛米 more
2025-03-06 10:09:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：85℃
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編輯 張人尹

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布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕超可愛！這次85℃攜手三麗鷗超萌「布丁狗、酷洛米」，推出4款全新聯名蛋糕，除了有買布丁狗蛋糕附公仔、或是立體造型酷洛米蛋糕之外，連蛋糕包裝都可愛度破表。這次4款三麗鷗蛋糕字3/6起在全台85℃限量開賣，三麗鷗鐵粉一定要先買、先打卡。

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▲布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕4款新品3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

▲酷洛米立體大頭蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



這次85℃與三麗鷗聯名造型蛋糕有兩款主打款，其中包含超可愛「KUROMI-粉色甜蜜宴會」有超可愛酷洛米公仔、還有堆疊的禮物和、骷髏頭等裝飾元素。另一款「布丁狗-逛市集」則搭配揹著珍珠奶茶的布丁狗公仔，並且蛋糕口味使用黑糖、珍Q、巧酥，也與布丁狗互相呼應。

▲85℃三麗鷗聯名，酷洛米蛋糕附公仔 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

▲85℃三麗鷗聯名，布丁狗蛋糕附公仔 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

除了兩款大蛋糕，85℃更推出精緻小巧的單人甜點，「KUROMI-女王陛下」打造紫紅色的立體酷洛米大頭造型，搭配酸甜莓果慕斯風味，另一款「布丁狗-旅行趣」則以布丁杯做為造型設計，其中也真的能吃得到QQ布丁以及香草慕斯、開心果卡士達風味。特別的是，本次聯名4款甜點、推出4款限定包裝，其中大蛋糕紙盒可以自己DIY製作成置物盒，也讓粉絲們通通要收藏。

▲布丁狗小蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕新品3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

▲85℃布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕，大蛋糕包裝可DIY打造置物盒 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理


 

85℃三麗鷗聯名蛋糕系列

上市日期：2025/03/06，限量售完為止。
品項及價格：
KUROMI-粉色甜蜜宴會：750元
布丁狗-逛市集：590元
KUROMI-女王陛下：78元
布丁狗-旅行趣：78元

▲布丁狗蛋糕、酷洛米蛋糕 85℃三麗鷗聯名蛋糕4款新品3/6正式開賣 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

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