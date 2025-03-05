台北人喝UG，又怕買飲料要大排隊！UG自從開幕以來，主打清新風味的三窨十五茉綠茶，搭配美美的紙杯、保冰袋，給飲料控滿滿的細節感，也吸引粉絲們排隊也要喝。這次UG再推出隱藏版新品「香橙果果系列」，還可以先用線上訂餐系統，看現在買飲料要等多久，也能線上點餐、不用在現場排隊。



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▲飲料控新歡，UG新品香橙果果系列「香橙果果十五茉、香橙果果蜜香紅」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



UG這次推出隱藏版新品「香橙果果系列」，以金黃香甜的柳橙為主角，結合兩款人氣茶底，其中「香橙果果十五茉」搭配UG獨家三窨茉莉綠茶，果香與茶香交融，強調淡雅花香的豐富口感。另一款「香橙果果蜜香紅」則選用醇厚甘甜的蜜香紅茶，與柳橙果肉結合，讓人喝得到濃郁果茶風味，都是消暑解膩的必喝果茶。



▲飲料控新歡，UG新品香橙果果系列3/3起開賣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

UG香橙果果系列 販售資訊

如果買UG不想在現場排隊，飲料控可以加UG官方LINE，直接進入UG線上點餐系統，只要選擇「門店自取」就可以看到附近分店的飲料製作中數量、等待時間，讓飲料控評估下單。飲料控可以線上先下單後，等到預估時間再前往門市領取飲料，省去在門市等飲料的時間，或是使用外送功能，在午餐前先下單避開尖峰時段。▲UG線上訂餐系統，可評估等待時間並線上預先下單 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲UG線上訂餐系統，可選擇外帶自取或外送服務 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/03/03

售價：

香橙果果十五茉：75元

香橙果果蜜香紅：75元



UG 線上訂餐

線上訂餐連結：https://walkr.tw/dfCzVzPt