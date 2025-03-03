為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > CoCo珍奶買一送一！CoCo珍珠奶茶最低一杯30元，38女王節粉角奶茶38元。

CoCo珍奶買一送一！CoCo珍珠奶茶最低一杯30元，38女王節粉角奶茶38元。

coco 買一送一 珍珠奶茶 38女王節 more
2025-03-03 16:22:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：CoCo
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

飲料控要喝珍奶買一送一！CoCo都可三月寵粉優惠超狂，特別在3/5星期三好友日推出「珍珠奶茶買一送一」，並且本週加碼針對38女王節話題，在3/8推出一日限定新品優惠「粉角奶茶38元」，讓飲料控準時線上領券、線上訂飲料喝起來。

推薦閱讀：CoCo新品是粉角！CoCo粉角奶茶 粉角檸檬冬瓜，新品2杯99元喝爆。
CoCo 人氣排行榜Top 5 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲CoCo 3/5好友日珍珠奶茶買一送一，38女王節粉角奶茶38元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

每週三CoCo都可好友日，飲料控燈一定要跟上。本週在3/5當天，推出CoCo珍珠奶茶(L)買一送一優惠券，平均一杯最低30元就能喝到。CoCo的Q彈珍珠搭配阿薩姆奶茶，黃金比例百喝不膩，也是鐵粉必喝的經典飲品。本次活動每人可領兩張券，最多可享買2送2，糖度、溫度也可以自由選擇。
好友限定買一送一！CoCo都可一日限定珍珠鮮奶茶買一送一、第二杯0元，珍奶控必喝。
▲CoCo 3/5好友日推出CoCo珍珠奶茶買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



不只有好友日，在3/8女王節，CoCo再推出加碼優惠，3/8當天只要線上領券，就可享有新配料新品「粉角奶茶(L)38元」限定優惠。讓飲料控喝得到CoCo獨家現的Q彈蜜香粉角，與阿薩姆奶茶完美融合，口感層次更豐富。這次女王節優惠，直接現省22元，飲料控趁機喝新品。

▲CoCo 38女王節優惠，新品粉角奶茶38元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理
 

 

CoCo 3/5好友日優惠

活動日期：2025/3/5
優惠內容：珍珠奶茶(L)買一送一
活動方式：透過CoCo官方LINE，或在你訂線上平台預訂自取優惠券。
 

CoCo 3/8女王節優惠

活動日期：2025/3/8
優惠內容：粉角奶茶(L)單杯38元
活動方式：透過CoCo官方LINE，或在你訂線上平台預訂自取優惠券。

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#coco
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
CoCo新品是粉角！CoCo粉角奶茶 粉角檸檬冬瓜，新品2杯99元喝爆。
 編輯 張人尹
水獺手搖杯買一送一！台中新飲料Water Fun水療系，開幕228優惠買一送一。
 編輯 張人尹
奶茶買一送一！飲料控衝「萬波買一送一」連喝14天，奶茶 茶王都有。
 編輯 鄭雅之
CoCo買一送一！CoCo開工優惠第二杯0元，補班日狂喝「奶茶三兄弟」第二杯10元。
 編輯 張人尹
草莓飲料買一送一！CoCo買一送一「莓莓派對」第二杯0元，草莓控飲料喝起來。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up