飲料控要喝珍奶買一送一！CoCo都可三月寵粉優惠超狂，特別在3/5星期三好友日推出「珍珠奶茶買一送一」，並且本週加碼針對38女王節話題，在3/8推出一日限定新品優惠「粉角奶茶38元」，讓飲料控準時線上領券、線上訂飲料喝起來。



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▲CoCo 3/5好友日珍珠奶茶買一送一，38女王節粉角奶茶38元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



每週三CoCo都可好友日，飲料控燈一定要跟上。本週在3/5當天，推出CoCo珍珠奶茶(L)買一送一優惠券，平均一杯最低30元就能喝到。CoCo的Q彈珍珠搭配阿薩姆奶茶，黃金比例百喝不膩，也是鐵粉必喝的經典飲品。本次活動每人可領兩張券，最多可享買2送2，糖度、溫度也可以自由選擇。



▲CoCo 3/5好友日推出CoCo珍珠奶茶買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

不只有好友日，在3/8女王節，CoCo再推出加碼優惠，3/8當天只要線上領券，就可享有新配料新品「粉角奶茶(L)38元」限定優惠。讓飲料控喝得到CoCo獨家現的Q彈蜜香粉角，與阿薩姆奶茶完美融合，口感層次更豐富。這次女王節優惠，直接現省22元，飲料控趁機喝新品。▲CoCo 38女王節優惠，新品粉角奶茶38元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo 3/5好友日優惠

活動日期：2025/3/5

優惠內容：珍珠奶茶(L)買一送一

活動方式：透過CoCo官方LINE，或在你訂線上平台預訂自取優惠券。



CoCo 3/8女王節優惠

活動日期：2025/3/8

優惠內容：粉角奶茶(L)單杯38元

活動方式：透過CoCo官方LINE，或在你訂線上平台預訂自取優惠券。