飲料控、咀嚼控嗨翻！經典手搖杯CoCo的配料系列推出新品，除了超人氣蜜香凍、小芋圓、西谷米之外，這次更推出全新「粉角」滿足咀嚼控，全新「蜜香粉角」系列在2/27起開賣，除了有定番飲品檸檬冬瓜、奶茶等三款飲品，也可以自己搭配其他飲品加料，讓粉絲們這次集體喝爆。



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▲CoCo飲料新品粉角系列，CoCo新配料蜜香粉角，再推新品2杯99元優惠 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo這次帶來全新「蜜香粉角」系列，用新配料滿足粉絲。粉角主打現煮、再以蜜香入味，金黃剔透口感超Q，配上清爽系飲品完全無違和感。本次系列新品「檸檬冬瓜粉角」是CoCo推薦的神級組合，此外還有「粉角奶茶、粉角鮮奶茶」更是奶茶控的必點必喝。



▲CoCo飲料新品粉角系列，官方推薦必喝款檸檬冬瓜粉角 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo蜜香粉角系列新品

這樣還不能滿足咀嚼控，CoCo這次特別把「粉角」加進加料區選項中，每份10元，讓飲料控可以自己搭配喜歡的飲料喝法。配合新品上市，CoCo在2/27推出「指定飲品2杯99元」限定優惠，新品檸檬冬瓜粉角、粉角奶茶，以及經典咀嚼系奶茶三兄弟、21歲輕檸烏龍、綠茶養樂多等7大飲品通通有優惠，飲料控趁機開喝CoCo粉角。▲CoCo飲料新品粉角系列，CoCo新配料蜜香粉角一份10元，並享2杯99元優惠 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/02/27

售價：

粉角檸檬冬瓜(L)：60元

粉角鮮奶茶(L)：75元

粉角奶茶(L)：60元



CoCo指定飲品2杯99元優惠

活動期間：2025/02/27起

活動方式：買指定飲品享2杯99元組合優惠。

優惠品項：

粉角檸檬冬瓜(L)原價60元

粉角奶茶(L)原價60元

奶茶三兄弟(L)原價65元

21歲輕檸烏龍(L)原價55元

綠茶養樂多(L)原價60元

葡萄柚果粒茶(L)原價70元

檸檬奇遇桔(L)原價55元