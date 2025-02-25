抹茶控開喝！日出茶太3月祭出「靜岡濃抹系列」，嚴選純正靜岡抹茶，搭配瑞穗鮮乳，還有咀嚼感配料「Q角」一次滿足抹茶控、飲料控。抹茶新品系列更陸續推出第二杯10元、第二杯半價等優惠，無論是抹茶牛奶、抹茶Q角、還是抹茶芒果，通通開喝。



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▲日出茶太靜岡濃抹拿鐵，抹茶拿鐵新品優惠第二杯10元 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理



日出茶太這次抹茶季，推出靜岡抹茶控必喝的「靜岡濃抹拿鐵」，在用料比往年更升級，選用100%靜岡抹茶粉，現刷沖泡，完整釋放濃郁茶香，搭配瑞穗鮮乳打造茶奶完美平衡。日出茶太更激推黃金比例半糖微冰，剛剛好的甜度與溫度，讓抹茶風味更突出。



▲抹茶飲料新品，日出茶太靜岡濃抹拿鐵 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理

日出茶太 靜岡濃抹系列新品

除了經典抹茶拿鐵喝法之外，這次日出茶太更推出「抹茶Q芒拿鐵」結合濃郁靜岡抹茶、酸甜芒果果香，打造順口清爽風味。如果是咀嚼系飲料控，更推薦「抹茶Q角拿鐵」，以Q角增添豐富口感。配合新品上市，日出茶太推出Line會員限定6大優惠，包含新品第二杯10元、第二杯半價、全品項買二送一等優惠，抹茶控手刀先領優惠券喝起來。▲日出茶太靜岡抹茶新品，抹茶Q角拿鐵 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理▲日出茶太靜岡抹茶新品，抹茶Q芒拿鐵 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/03/01

品項及價格：

抹茶拿鐵

街邊價NT$70、商場價NT$75



抹茶Q角拿鐵

街邊價NT$85、商場價NT$90



抹茶Q芒拿鐵

街邊價NT$90、商場價NT$95



日出茶太 Line會員新品優惠券

03/01-04/13：註冊禮「新品20元折價券」乙張

03/03-03/07：靜岡濃抹「新品任選第二杯10元」乙張

03/10-03/14：靜岡濃抹「新品任選第二杯半價」乙張

03/17-03/31：「全品項買二送一」二張(限街邊門市使用)

04/01-04/03：「購買兩杯以上整單9折」乙張(限街邊門市使用)

04/07-04/11：「購買兩杯以上整單9折」乙張(限街邊門市使用)