咖啡控的228優惠！85℃這次推出「2/28好咖日」限定優惠，大杯咖啡系列第二杯25元，相當於直接打63折，當天可選義式咖啡豆或厚咖啡風味咖啡豆，部分門市還能升級使用獲得鉑金獎的頂級咖啡豆，咖啡控的下午茶準時約喝。



推薦閱讀：肯德基3折開吃！肯德基咔啦雞腿堡第2件3折，WBC經典賽加碼優惠4款開吃。



▲85℃咖啡228優惠推薦，大杯咖啡第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理



連假第一天，就衝85℃的咖啡優惠！在2/28一日限定，只要到全台85℃門市買大杯咖啡系列，可享第二杯25元，無論冰熱皆可，現購現取每人限三組，買六杯最多省222元。特別的是，本次優惠活動還可以寄杯，超適合上班族與學生們一次囤起來。



▲85℃ 228優惠咖啡第二杯25元，可以寄杯、現省最高222元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

85℃ 228優惠 咖啡第二杯25元

活動品項共有15款可選，可以自由選擇義式咖啡豆、厚咖啡風味咖啡豆，也能加價35元升級成「2024年ICT國際咖啡評鑑大賽鉑金獎咖啡豆」，享受到這款來自衣索比亞、哥倫比亞和巴西的黃金比例拼配豆，帶有柚子花香、甜檸檬風味與夏威夷豆香氣，最後還有蜂蜜般的甜感，懂喝的咖啡控一定要挑戰。▲85℃咖啡228優惠推薦，35元升級2024年ICT國際咖啡評鑑大賽鉑金獎咖啡豆 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025/2/28一日限定

活動內容：

全台85℃門市買大杯咖啡系列第二杯25元，或加35元升級ICT鉑金獎咖啡豆。