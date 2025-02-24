肯德基啦雞腿堡第3折開吃！為了幫中華隊應援，力拚晉級WBC經典賽，肯德基特別為球迷帶來限時7天的加碼優惠，用炸雞和咔啦雞腿堡延續比賽的熱血氣氛。從2/25起，肯德基推出咔啦雞腿堡第二件3折、6塊炸雞搭配兩杯中可樂僅299元等超值組合，還有百元有找餐和激省套餐，4大優惠速食控通通要吃起來。



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▲肯德基WBC經典賽加碼優惠橫跨228連假，咔啦雞腿堡第二件3折 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



肯德基這波WBC經典賽加碼優惠，一定要先搶「咔啦雞腿堡第二件3折」優惠，輸入優惠代碼40650，兩個漢堡僅124元，揪團吃超省、一人獨享超爽。本次優惠也別為炸雞控推出「6塊炸雞加兩杯中杯可樂」組合優惠價299元，相當於值噎打6折，優惠期間橫跨228連假，放假速食控也能吃起來。



▲肯德基咔啦雞腿堡第二件3折、套餐組合優惠 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基限時7天加碼優惠

此外，輸入優惠代碼「40659」，還能用165元一次吃到「咔啦雞腿堡搭配薯條、可樂、兩顆蛋撻」的激省套餐。還有更狂的優惠代碼「40655」，99元就能吃到美式煙燻咔啦脆雞堡、原味蛋撻和小杯百事可樂，一人獨享餐百元有找，速食控邊吃、邊應援，要集氣為中華隊加油。▲肯德基WBC經典賽加碼優惠，個人套餐百元有找 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/02/25-03/03

活動內容：

咔拉雞腿堡第2件3折

優惠代碼：40650



6塊雞 + 2中杯飲料$299元

優惠代碼：40658



咔拉雞腿堡激省餐$165元

優惠代碼：40659

套餐內容：咔啦雞腿堡 x1 + 香酥脆薯(小) x1 + 原味蛋撻 x2 + 百事可樂(中) x1



百元有找餐$99

優惠代碼：40655

套餐內容：美式煙燻咔脆雞堡 x1+原味蛋撻 x1+百事可樂(小) x1