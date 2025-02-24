為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 肯德基3折開吃！肯德基咔啦雞腿堡第2件3折，WBC經典賽加碼優惠4款開吃。

肯德基3折開吃！肯德基咔啦雞腿堡第2件3折，WBC經典賽加碼優惠4款開吃。

肯德基 優惠 WBC經典賽 棒球 more
2025-02-24 17:17:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

肯德基啦雞腿堡第3折開吃！為了幫中華隊應援，力拚晉級WBC經典賽，肯德基特別為球迷帶來限時7天的加碼優惠，用炸雞和咔啦雞腿堡延續比賽的熱血氣氛。從2/25起，肯德基推出咔啦雞腿堡第二件3折、6塊炸雞搭配兩杯中可樂僅299元等超值組合，還有百元有找餐和激省套餐，4大優惠速食控通通要吃起來。

推薦閱讀：吃買一送一壓壓驚！WBC經典賽中華隊輸尼加拉瓜，吃買一送一再戰西班牙。

▲肯德基WBC經典賽加碼優惠橫跨228連假，咔啦雞腿堡第二件3折 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基這波WBC經典賽加碼優惠，一定要先搶「咔啦雞腿堡第二件3折」優惠，輸入優惠代碼40650，兩個漢堡僅124元，揪團吃超省、一人獨享超爽。本次優惠也別為炸雞控推出「6塊炸雞加兩杯中杯可樂」組合優惠價299元，相當於值噎打6折，優惠期間橫跨228連假，放假速食控也能吃起來。

▲肯德基咔啦雞腿堡第二件3折、套餐組合優惠 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



此外，輸入優惠代碼「40659」，還能用165元一次吃到「咔啦雞腿堡搭配薯條、可樂、兩顆蛋撻」的激省套餐。還有更狂的優惠代碼「40655」，99元就能吃到美式煙燻咔啦脆雞堡、原味蛋撻和小杯百事可樂，一人獨享餐百元有找，速食控邊吃、邊應援，要集氣為中華隊加油。

▲肯德基WBC經典賽加碼優惠，個人套餐百元有找 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

 

肯德基限時7天加碼優惠

活動期間：2025/02/25-03/03
活動內容：
咔拉雞腿堡第2件3折
優惠代碼：40650

6塊雞 + 2中杯飲料$299元
優惠代碼：40658

咔拉雞腿堡激省餐$165元
優惠代碼：40659
套餐內容：咔啦雞腿堡 x1 + 香酥脆薯(小) x1 + 原味蛋撻 x2 + 百事可樂(中) x1

百元有找餐$99
優惠代碼：40655
套餐內容：美式煙燻咔脆雞堡 x1+原味蛋撻 x1+百事可樂(小) x1

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#優惠
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
棒球經典賽應援優惠
星巴克買一送一！草莓星冰樂 濃抹茶都有買一送一，應援中華隊搶經典賽門票。

星巴克買一送一！草莓星冰樂 濃抹茶都有買一送一，應援中華隊搶經典賽門票。
吃買一送一壓壓驚！WBC經典賽中華隊輸尼加拉瓜，吃買一送一再戰西班牙。

吃買一送一壓壓驚！WBC經典賽中華隊輸尼加拉瓜，吃買一送一再戰西班牙。
中華隊9:1擊敗南非奪首勝！萊爾富、全家、7-11買1送1應援優惠。

中華隊9:1擊敗南非奪首勝！萊爾富、全家、7-11買1送1應援優惠。
中華隊差點被扣倒！我們全家挺台灣隊搶首勝，全壘打買一送一搶先看。

中華隊差點被扣倒！我們全家挺台灣隊搶首勝，全壘打買一送一搶先看。
WBCQ棒球經典賽應援優惠23間！應援吃雞塊買一送一 手搖杯買一送一幫中華隊應援。

WBCQ棒球經典賽應援優惠23間！應援吃雞塊買一送一 手搖杯買一送一幫中華隊應援。
披薩炸雞第二份4折！三商集團4品牌WBC經典賽應援優惠，三商巧福第二份半價。

披薩炸雞第二份4折！三商集團4品牌WBC經典賽應援優惠，三商巧福第二份半價。
morechevron_right
延伸閱讀
吃買一送一壓壓驚！WBC經典賽中華隊輸尼加拉瓜，吃買一送一再戰西班牙。
 編輯 張人尹
肯德基開工優惠半價！咔啦雞腿堡第二件5折 薯條QQ球買一送一，肯德基14優惠攻略。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up