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吃買一送一壓壓驚！WBC經典賽中華隊輸尼加拉瓜，吃買一送一再戰西班牙。

WBC 經典賽 應援 優惠 more
2025-02-23 23:18:00 文字：編輯 張人尹 綜合報導 圖片：各品牌提供
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編輯 張人尹

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WBC棒球資格賽2/23晚間，中華隊以比數0:6被尼加拉瓜完封，尼加拉瓜以三連勝的成績首先拿下晉級門票，也意味著中華隊將在2/25再度對上西班牙，如果獲勝才能確定參加WBC經典賽。誰說只有贏球有優惠，超商這次也推出「雪恥優惠」，先吃爆買一送一、集氣2/25一起為中華隊應援，這次一定要拿下西班牙。

全文介紹：WBCQ棒球經典賽應援優惠23間！應援吃雞塊買一送一 手搖杯買一送一幫中華隊應援。

▲WBC棒球經典賽資格賽，2/23中華隊0:6不敵尼加拉瓜，力拼2/25再戰西班牙拚晉級 / WalkerLand窩客島整理提供

為了替中華隊集氣再拿一勝，7-ELEVEN特別在2/24-2/25祭出多項優惠，首推門市限定「霜淇淋買一送一」不限支付工具、不限口味。還有OPENPOINT APP行動隨時取，推出大杯美式咖啡、經典英式紅茶特大杯買2送2，球迷們就是要吃起來。此外還有指定商品下殺買一送一，包含現烤/現蒸地瓜第2件5折、可口可樂435ml 買2送2，就是要趁機吃起來。

▲WBC棒球經典賽資格賽，中華隊2/25再戰西班牙拚晉級，7-11推出優惠應援 / WalkerLand窩客島整理提供



全家便利商店這次也為了「2025世界棒球經典賽資格賽」再推加碼優惠，用優惠祭品拼晉級！自2/23 22:00 起至 2/26 23:59，全店指定商品買2送1，包括Cheers指定氣泡水、冰釀麥萃麥茶、奧利奧餅乾小條裝原味，棒球迷們先補貨開吃，準備2/25再衝大巨蛋應援中華隊對上西班牙。

▲WBC棒球經典賽資格賽，中華隊2/25再戰西班牙拚晉級，全家便利商店推出優惠應援 / WalkerLand窩客島整理提供
 

7-ELEVEN WBC棒球資格賽應援加碼優惠

活動期間：2025/2/24-2/25
線上優惠推薦：
特大杯美式買2送2
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指定盛香珍瓜子買2送1
現烤/現蒸地瓜第2件5折
可口可樂435ml買2送2
雪淋霜 & 酷聖石霜淇淋買1送1

▲WBC棒球經典賽資格賽，7-11加碼優惠應援 / WalkerLand窩客島整理提供


 

全家 WBC棒球資格賽應援加碼優惠

活動期間：2025/2/23 22:00 起至 2/26 23:59
門市推薦優惠：
Cheers指定氣泡水任選買2送1
冰釀麥萃麥茶買2送1
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▲WBC棒球經典賽資格賽，全家加碼優惠應援 / WalkerLand窩客島整理提供

 

 

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