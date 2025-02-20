2025WBCQ棒球經典賽資格賽，即將在2/21起於台北大巨蛋正式開打。延續2024年世界棒球12強賽的熱情，讓這次經典賽備受注目，也讓棒球迷們為了看球賽，已經準備好跟著親朋好友一起約吃、約看棒球賽轉播。這次窩客島特別為棒球迷們整理23間「2025WBCQ棒球經典賽資格賽優惠」，炸雞買一送一、飲料買一送一、披薩199元，看經典賽轉播通通吃起來。



▲23間2025WBCQ棒球經典賽資格賽優惠，下殺買一送一優惠推薦 / WalkerLand窩客島整理提供



▲23間2025WBCQ棒球經典賽資格賽優惠，速食、咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

必勝客 棒球經典賽資格賽優惠 披薩199元

看球賽配披薩是許多球迷們的應援SOP，這次必勝客特別推出「WBC祝必勝套餐」，外帶2個大比薩加指定拼盤只要999元起。此外，2/25前在PK APP訂購「WBC祝必勝套餐」或「一公尺派對盒」，就有機會抽中一年份大比薩。更狂的事，資格賽期間中華隊每擊出一支全壘打，必勝客就再加碼一個名額，讓粉絲吃得過癮，應援更嗨。



全文介紹：WBC經典賽吃比薩199元！必勝客16款披薩半價，中華隊全壘打送免費一年份比薩。



▲必勝客2025WBC世界棒球經典賽應援優惠，披薩199元起 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理



肯德基 棒球經典賽資格賽優惠買一送一

看棒球就要配炸雞，這次肯德基推出6塊炸雞+4顆原味蛋撻的應援激省桶，優惠價399元。如果I人自己看球賽也優惠，肯德基推出個人餐「2塊雞+蛋撻+無糖茉莉綠茶」139元超划算。如果多人聚餐，買6顆「蛋撻禮盒」205元再送上校雞塊4塊，快閃7天優惠一定要跟上。



全文介紹：肯德基買一送一！棒球經典賽應援優惠，肯德基139元個人餐 雞塊買一送一吃爆。



▲肯德基 2025WBC棒球經典賽優惠，下殺買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



繼光香香雞 棒球經典賽資格賽優惠買一送一

繼光香香雞挺中華隊推買一送一！繼光香香雞替中華隊WBCQ世界棒球經典賽資格賽熱血應援，推出限定「香雞應援餐」，讓球迷們在觀賽時大啖酥脆炸雞，感受棒球賽的激情氛圍。此外，還有「中華隊獲勝同歡慶」活動，還加碼推出「甜心地瓜球買一送一」優惠，讓支持棒球的熱血時刻更添美味與歡樂。



全文介紹：買一送一挺中華隊！繼光香香雞「地瓜球買一送一」應援棒球經典賽。



▲繼光香香雞應援中華隊推甜心地瓜球買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供。



21風味館 棒球經典賽資格賽優惠 烤雞7折

WBC經典賽資格賽即將開打！21Plus再度應援棒球盛事推優惠，讓球迷一邊大啖經典烤雞，一邊為中華隊吶喊應援。即日起至3月11日，21Plus推出21香草烤雞與炸雞7折優惠，讓饕客用最優惠的價格享受鮮嫩多汁的招牌料理。此外，2月19日起，門市還限量販售超吸睛的巨大球棒爆米花，焦糖香氣濃郁，包裝更是球迷拍照打卡必備，絕對是今年棒球季最熱血的美食組合。



全文介紹：炸雞 烤雞下殺7折！棒球經典賽「21風味館」巨大球棒爆米花應援。



▲棒球經典賽優惠21Plus炸雞、烤雞套餐下殺7折 / 21Plus 提供、WalkerLand窩客島整理

TGI FRIDAYS棒球經典賽資格賽優惠 得分折5%

WBC資格賽開打，TGI FRIDAYS和Texas Roadhouse攜手為台灣加油！兩大美式餐廳推出「得分優惠」，台灣隊每得1分酒水折5%，得分越高，折扣越多，且折扣無上限。此外，部分餐廳將延長營業至11點，讓粉絲可以一邊應援一邊品味美食。TGI FRIDAYS也預告，在3月起推出每週三碳烤豬肋排買一送一，吃貨一定要跟上。



活動期間：棒球經典賽資格賽，中華隊上場之比賽期間。

活動內容：臺灣隊出賽場次，只要臺灣隊得1分，全系列酒水品項即折扣5%，並採取「累計無上限形式」，得1分折扣5%、得2分折扣10%，以此類推。



▲TGI FRIDAYS棒球經典賽資格賽優惠，中華隊得一分折5% / TGI FRIDAYS提供、WalkerLand窩客島整理



金色三麥 棒球經典賽資格賽優惠 買一送一

金色三麥與 SPORTS NATION是許多棒球迷的應援的熱門餐廳，2月21日至2月25日期間，只要穿棒球衣到金色三麥內用，可享杯裝精釀啤酒買一送一，如果晉級，24小時內再招待每人1杯。在SPORTS NATION除了贈送 $100 智慧取酒牆體驗券及應援貼紙，台灣選手開轟、獲勝、晉級，全店智慧取酒牆20款飲品5折。此外還有「最強應援組合餐」，棒球場造型餐盒搭配招牌餐點，也方便粉絲外帶進場享用，為中華隊應援。



活動期間：2025/02/01-02/25

金色三麥：穿棒球衣到金色三麥內用，可享杯裝精釀啤酒買一送一，如果晉級，24小時內再招待每人1杯。

SPORTS NATION：台灣選手開轟、獲勝、晉級，全店智慧取酒牆20款飲品5折。



▲金色三麥、SPORTS NATION棒球經典賽資格賽優惠買一送一 / WalkerLand窩客島整理

本村韓式炸雞 棒球經典賽資格賽優惠 啤酒第二瓶半價

看球賽吃韓式炸雞！本村韓式炸雞應援2025 WBC世界棒球經典賽資格賽，自2月21日起，門市19:00直播中華隊賽事，點任一炸雞即享CASS啤酒第二瓶(杯)半價，還送Bonchon應援加油棒，讓吶喊更有氣勢。如果外帶回家應援，自取滿699元再贈可樂或雪碧2罐，讓粉絲一口炸雞、一口啤酒，為中華隊加油。



活動期間：2025/02/21起

活動內容：

內用優惠：19:00起，消費任一炸雞，享CASS啤酒第二瓶(杯)半價。每桌加碼贈「Bonchon應援加油棒」一組 (數量有限，送完為止)。

外帶好禮：外帶自取滿699元，贈可樂或雪碧2罐(限同品項)。



▲本村韓式炸雞 棒球經典賽資格賽優惠 啤酒第二瓶半價 / 本村韓式炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



三商集團 棒球經典賽資格賽優惠 第二份半價

經典賽應援優惠，第二件4折！三商餐飲帶來的2025 WBCQ經典賽應援優惠，讓球迷們可以邊吃邊應援中華隊，自2/21-2/23，只要進入三商美食APP「好康優惠專區」，就能領取多款人氣餐點第二件半價的優惠，包含三商巧福、巧福 PLUS、拿坡里披薩炸雞、三商鮮五丼4大品牌通通有套餐優惠，揪團看球賽最嗨。



全文介紹：披薩炸雞第二份4折！三商集團4品牌WBC經典賽應援優惠，三商巧福第二份半價。



▲三商餐飲 2025 WBCQ經典賽應援優惠 / 三商餐飲提供、WalkerLand窩客島整理

福勝亭 棒球經典賽資格賽優惠 買一送一

這次福勝亭針對世界棒球經典賽資格賽，自即日起推出應援優惠，只要憑活動截圖點套餐，買「開運豬排定食套餐」就送一份「鮮嫩炸雞柳定食」，399元就能吃超飽，兩人分食也剛好。其中「開運豬排定食」是福勝亭的經典招牌，豬排外層炸得金黃酥脆，咬下去肉質鮮嫩多汁，搭配特製醬料，每一口都是滿滿幸福感。



全文介紹：應援WBC經典賽買一送一！2025WBC世界棒球經典賽資格賽，福勝亭買炸豬排送雞柳。



▲福勝亭棒球經典賽資格賽，應援優惠買套餐送定食 / 福勝亭提供、WalkerLand窩客島整理



7-11 棒球經典賽資格賽優惠買二送二

為了應援經典資格賽，7-11不只推出「替球員加油三支付滿額立折」自2月21日至25日推出250元立折25元，還有享指定零食優惠買一送一優惠。同時CITY系列為球員加油再加碼，推出「特大濃萃美式買2送2、濃萃拿鐵買2送1、精品美式/拿鐵買2送1」以及「珍珠焙火烏龍奶茶買2送1」，讓粉絲們喝咖啡一起嗨。



活動期間：2025/02/21-02/25

活動內容：門市可享特大濃萃美式買2送2、濃萃拿鐵買2送1、精品美式/拿鐵買2送1、珍珠焙火烏龍奶茶買2送1。

更多優惠：棒球經典賽應援優惠！7-11巨大球棒爆米花，經典資格賽零食優惠買一送一。



▲7-11 棒球經典賽資格賽優惠，滿額折扣及咖啡優惠買二送二 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

全家 棒球經典賽資格賽優惠買一送一

全家買一送一，再挺台灣送電視！2025世界棒球經典賽資格賽開打，全家準備多重應援驚喜，邀請球迷一起嗨翻球季。這次再度祭出「贏一場多一台75吋大電視」超狂應援抽獎活動，還推出獨家紀念球、棒球帽、法批等限定應援周邊，讓粉絲收藏滿滿應援回憶。此外，全家再推「喝的霜淇淋」買一送一優惠，甜點控必衝。搭配FamiNow外送服務，限時3天享0元運費，不論在家或球場都能輕鬆補充應援能量。



全文介紹：全家奶昔買一送一！棒球經典賽56款周邊開賣，贏球再送電視。



▲全家2025世界棒球經典賽聯名商品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



萊爾富 棒球經典賽資格賽優惠 免費看轉播序號

萊爾富全民應援WBC世界棒球經典賽，即日起至3月4日，購買「來送禮」平台指定咖啡組合，即贈「愛爾達月票觀賞序號」乙組（限量5,500組，送完為止），每組序號可免費觀看30天。指定組合包含Hi café大杯特濃美式15杯送10杯，特濃拿鐵15杯送10杯。此外，更推出「特濃美式咖啡、特濃拿鐵咖啡、冰黑糖珍珠奶茶、冰波霸黑糖奶茶」同品項買一送一，優惠誠意滿滿。



活動內容：

2/21-2/25期間，「特濃美式咖啡、特濃拿鐵咖啡、冰黑糖珍珠奶茶、冰波霸黑糖奶茶」同品項買一送一。

3/4前，於萊爾富門市購買「來送禮」平台指定咖啡組合，即可獲得「愛爾達月票觀賞序號乙組」(限量5,500組，送完為止，每組序號可免費觀看30天，序號須於3/31前登錄，不限購買組數，於期限內兌換均可累計觀看天數)。



▲萊爾富 棒球經典賽資格賽優惠 免費送看轉播序號 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理

OKmart 棒球經典賽資格賽優惠買2送2

2025世界棒球經典賽資格賽開戰，OKmart推出限定應援優惠！2月21日一日限定OKCAFE大杯莊園美式/拿鐵、大杯極淬莊園美式/拿鐵門市購買2送2，OKmall買10送10再送999點數。2月24日前，茗京萃護嗓熱飲特價39元，紫蘇飲與百草甘助你吶喊不停。另有OKchoice爆米花任選3件99元。



活動期間：2月21日一日限定

活動內容：OKCAFE大杯莊園美式/拿鐵、大杯極淬莊園美式/拿鐵門市購買2送2。



▲OKmart 棒球經典賽資格賽優惠買2送2 / OKmart提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo 棒球經典賽資格賽優惠買一送一

CoCo推出外送限定優惠，讓球迷邊看比賽邊爽喝手搖！即日起至2月25日，UberEats推出CoCo指定飲品「21歲輕檸烏龍(L)、芒裡偷閒奇亞籽(L)」同品項買一送一優惠。Foodpanda優惠更長，即日起至3月4日期間，推出「四季春青茶(L)、3Q奶茶(L)」買一送一優惠，無論是解渴還是應援，都可以喝CoCo熱血吶喊。



活動內容：

即日起至2/25，UberEats推出「21歲輕檸烏龍(L)、芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一。

即日起至3/4，Foodpanda推出「四季春青茶(L)、3Q奶茶(L)」買一送一。



▲CoCo棒球經典賽資格賽優惠，外送買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

COMEBUY 棒球經典賽資格賽優惠買一送一

COMEBUY熱血應援WBC世界棒球經典賽，自2月24日至2月28日連續五天，在外送平台Uber Eats推出「玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶」買一送一優惠。其它無串接平台門市，則在2月24日單日推出同樣指定飲品買一送一優惠，單筆最高限購二組，售完即止。



活動期間：2025/02/24-02/28

活動內容：

外送平台Uber Eats推出「玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶」買一送一優惠。

無外送門市則在02/24推出一日限定買一送一。



▲COMEBUY棒球經典賽資格賽優惠，外送買一送一 / COMEBUY提供、WalkerLand窩客島整理



西雅圖咖啡 棒球經典賽資格賽優惠 應援套餐送加油棒

2025 WBC 世界棒球經典賽資格賽即將開打，西雅圖極品咖啡推出二月限定應援活動，陪球迷一起力挺中華隊。2月3日至2月28日，單筆消費滿200元即贈「中華隊應援貼紙」，讓支持更具儀式感。購買「應援套餐」厚切雞腿起士黑麥堡搭配美式咖啡或紅茶，套餐價260元，換購其他飲品可折抵50元，再送「充氣加油棒」，吃完再衝應援剛剛好。



活動期間：2025/02/03-02/28

活動內容：

單筆消費滿200元即贈「中華隊應援貼紙」。

購買「應援套餐」套餐價260元，換購其他飲品可折抵50元，再送「充氣加油棒」。



▲​​​​​​​西雅圖咖啡 棒球經典賽資格賽優惠，應援套餐送加油棒 / 西雅圖咖啡提供、WalkerLand窩客島整理

愛買 棒球經典賽資格賽優惠 買一送一

WBC世界棒球經典賽資格賽即將開打，中華隊將全力爭取晉級門票，與來自世界各地的強隊交鋒。為了與球迷一同為TEAM TAIWAN中華隊加油，愛買量販推出限定優惠，精選餅乾、洋芋片、飲料、白酒等520款應援美食，提供會員專屬價格與買一送一優惠，並祭出最高10倍點數回饋，為中華隊加油的同時，也讓零食櫃滿載。



​​​​​​​全文介紹：WBC經典賽優惠！愛買「520款零食飲料」買一送一領軍，應援中華隊。



▲WBC棒球經典賽愛買推出買一送一、會員優惠價 / 愛買 提供、WalkerLand窩客島整理



家樂福 棒球經典賽資格賽優惠 買一送一

家樂福這次針對經典賽話題，推出「台灣好棒」應援優惠，在3月4日前，推出指定零食飲料、沖泡飲品買1送 1，包含超夯「西雅圖極品咖啡、伯朗咖啡豆、路易莎濾掛咖啡」都可享買一送一優惠，指定品牌會員紅利點數 10倍送。此外，2月21日至2月24日會員專屬 9 折回饋，量販店單筆滿2,000元享9折現金券，超市 / 家速配滿 888 元同享優惠，趁機捕獲很可以。



活動期間：2月21日至2月24日

​​​​​​​活動內容：

量販店/線上購物：單筆滿2,000元，即可享9折現金券回饋。

超市/家速配：單筆滿888元，享9折現金券優惠。

3/4前加碼，指定沖泡品項買一送一優惠。



▲家樂福 棒球經典賽資格賽優惠，指定品項買一送一、會員9折 / 家樂福提供、WalkerLand窩客島整理

屈臣氏 棒球經典賽資格賽限定 漫遊台灣小熊

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將在台北大巨蛋熱血開打！隨著中華隊再度出征，棒球迷的應援熱情也持續升溫。為了替台灣英雄們加油，屈臣氏特別推出「漫遊台灣小熊」系列商品，不僅有超萌的「擁抱活力冠軍熊」陪大家一起應援，還有一系列台灣特色設計的周邊商品同步登場。此外，屈臣氏更祭出限時優惠，不僅有「買一送一」活動，還有滿額贈品等好康，讓球迷們能在觀賽之餘，也能帶走最可愛的應援小物。



全文介紹：挺棒球買一送一！經典賽應援「屈臣氏漫遊台灣小熊」先搶冠軍熊。



▲應援棒球經典賽屈臣氏推出「漫遊台灣小熊系列」 / 屈臣氏 提供、WalkerLand窩客島整理



2025世界棒球經典賽資格賽 全台直播應援活動總整理

2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於2月21日正式開打，這場備受矚目的國際賽事將在台灣與美國同步展開。其中，台北大巨蛋將迎來台灣隊的主場比賽，預計吸引大批球迷進場觀戰。而自去年12強賽勇奪冠軍後，全台棒球熱潮未曾減退，各縣市政府更積極響應，在多個地點設置大型戶外轉播，舉辦「直播派對」，邀請球迷們共同見證這場賽事，為台灣隊熱血應援。



​​​​​​​全文介紹：2025世界棒球經典賽資格賽2/21開戰！全台直播應援活動總整理。



▲2025世界棒球經典賽資格賽2/21開戰！全台直播應援活動總整理 / 圖片來源：中華職棒會長蔡其昌粉絲團、WalkerLand窩客島整理