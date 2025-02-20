世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將在台北大巨蛋熱血開打！隨著中華隊再度出征，棒球迷的應援熱情也持續升溫。為了替台灣英雄們加油，屈臣氏特別推出「漫遊台灣小熊」系列商品，不僅有超萌的「擁抱活力冠軍熊」陪大家一起應援，還有一系列台灣特色設計的周邊商品同步登場。此外，屈臣氏更祭出限時優惠，不僅有「買一送一」活動，還有滿額贈品等好康，讓球迷們能在觀賽之餘，也能帶走最可愛的應援小物。



▲應援棒球經典賽屈臣氏推出「漫遊台灣小熊系列」 / 屈臣氏 提供、WalkerLand窩客島整理



▲屈臣氏「漫遊台灣小熊系列」融入台灣元素 / 屈臣氏 提供、WalkerLand窩客島整理

屈臣氏 漫遊台灣小熊系列

「漫遊台灣小熊」延續近年來爆紅的療癒玩偶熱潮，這次特別打造應援版的「擁抱活力冠軍熊」，穿上棒球裝扮，陪伴球迷一起為中華隊加油！除了冠軍熊之外，還有「守護健康藥師熊」，讓可愛小熊化身專業藥師，守護你的日常健康。不只是娃娃，這次還推出四款「漫遊台灣小熊帆布袋」、兩款「漫遊台灣小熊隨行杯」、五款「漫遊台灣小熊吊飾」，以及「Miine小熊晴雨兩用三折短傘」，每款都將台灣經典元素融入設計，無論是冠軍應援還是日常使用，都超級吸睛。▲屈臣氏「漫遊台灣小熊吊飾」共有五款，冠軍熊、珍奶、炸雞排、茄芷袋都有 / 屈臣氏 提供、WalkerLand窩客島整理▲屈臣氏「漫遊台灣小熊系列」最便宜69元加價購 / 屈臣氏 提供、WalkerLand窩客島整理除了熱血應援的棒球周邊，屈臣氏這次更推出超值優惠，即日起至2月28日，凡購買「屈臣氏純水」、「樺達錠-檸檬/薄荷50顆」與「活沛多 綜合維他命發泡錠」，即可享買一送一優惠，讓球迷們在觀賽時能隨時補充水分與能量。不只如此，2月22日至2月24日，寵i會員於全台門市消費滿666元（折扣後），還能免費獲得屈臣氏與國立故宮博物院聯名的「三寶造型磁鐵組」，數量有限，錯過不再！▲屈臣氏指定商品買一送一 / 屈臣氏 提供、WalkerLand窩客島整理台灣特色小物當然少不了！這次的「漫遊台灣帆布袋」設計靈感來自台灣經典文化元素，包含小籠包、天燈、阿里山小火車、台北101、野柳女王頭等，完美呈現台灣在地風情。即日起限時推出換購價149元優惠，並特別為旅客推出專屬福利，外國旅客凡於全台屈臣氏單筆消費滿3,000元（折扣後），出示護照即可獲贈「漫遊台灣帆布袋」乙個，讓每個來台旅遊的遊客都能帶回一份專屬台灣的美好回憶。推薦閱讀： 2025世界棒球經典賽資格賽2/21開戰！全台直播應援活動總整理。 ▲屈臣氏漫遊台灣帆布袋外國人搶著想要 / 屈臣氏 提供、WalkerLand窩客島整理

擁抱活力冠軍熊 $699、換購價$299

守護健康藥師熊 $699、換購價$299

漫遊台灣小熊帆布袋(冠軍熊/喝珍奶/吃雞排/茄芷袋) $149、換購價$69

漫遊台灣小熊隨行杯(茄芷袋款/珍奶款) $149、換購價$99

漫遊台灣小熊吊飾（冠軍熊/喝珍奶/吃雞排/茄芷袋(袋中版)/ 茄芷袋(吊帶褲版)）$299、換購價$149

Miine 小熊晴雨兩用三折短傘 $299、換購價$149



屈臣氏 買一送一應援限時優惠

活動時間：即日起至2/28

活動內容：

屈臣氏純水 550ml 買一送一

樺達錠-檸檬/薄荷50顆 買一送一

活沛多 綜合維他命發泡錠20錠 買一送一



屈臣氏 寵i會員限定優惠

活動時間：2/22-2/24

活動內容：全台門市消費滿 666 元（折扣後）贈「三寶造型磁鐵組」。



屈臣氏 台灣特色商品

1、漫遊台灣帆布袋 限時換購價 149 元。

2、即日起凡外國旅客至全台屈臣氏消費滿NT3,000(折扣後)，只要出示護照即可獲贈「漫遊台灣帆布袋」乙個。