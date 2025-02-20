2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）即將於2月21日正式開打，這場備受矚目的國際賽事將在台灣與美國同步展開。其中，台北大巨蛋將迎來台灣隊的主場比賽，預計吸引大批球迷進場觀戰。而自去年12強賽勇奪冠軍後，全台棒球熱潮未曾減退，各縣市政府更積極響應，在多個地點設置大型戶外轉播，舉辦「直播派對」，邀請球迷們共同見證這場賽事，為台灣隊熱血應援。



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▲2025世界棒球經典賽資格賽2/21開戰！全台直播應援活動總整理 / 圖片來源：中華職棒會長蔡其昌粉絲團、WalkerLand窩客島整理



本屆資格賽由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球聯盟（WBSC）共同主辦，共有八支球隊參賽。參賽隊伍包括2023年世界棒球經典賽未能晉級八強的台灣、尼加拉瓜、哥倫比亞與中國，以及資格賽未能出線的西班牙、南非、德國與巴西。比賽採用單循環賽制，每組四隊進行對決，取得小組第一名的隊伍可直接晉級會內賽，而第二、三名則需再度交手，爭奪最後一張晉級門票。台灣隊的首戰將於2月21日晚上7點迎戰西班牙，接下來分別對戰南非與尼加拉瓜，目標鎖定晉級2026年經典賽正賽。



▲台灣隊的首戰將於2月21日晚上7點迎戰西班牙，接下來分別對戰南非與尼加拉瓜，目標鎖定晉級2026年經典賽正賽 / 圖片來源：CPBL 中華職棒粉絲團、WalkerLand窩客島整理

除了在台北大巨蛋進行的比賽外，全台各地政府與商家也聯手舉辦多場戶外轉播活動，讓無法親臨現場的球迷也能一同感受比賽的震撼氛圍。其中，基隆市國門廣場將架設300吋螢幕，並邀請藝人梁赫群與唐從聖分別在2月22日與23日主持活動；新北市府則在市民廣場連續三日舉辦應援活動，重現去年12強賽的狂熱氣氛。新竹市的站前廣場將同步轉播台灣隊三場比賽，並特別邀請棒球啦啦隊帶動現場氣氛，還有限量加油棒、烤饅頭與飲料免費發放，讓市民感受滿滿的棒球熱情。而台中市政府則準備了1300吋超大螢幕，在市政府前廣場舉行直播派對，邀請球迷共襄盛舉。南台灣方面，嘉義市將在西區中正公園透過400吋大螢幕轉播，並提供限量加油棒，讓球迷能夠重溫台灣隊奪冠的激情時刻。嘉義縣則攜手觀光工廠，打造高規格的應援空間，提供大螢幕轉播並開放免費入場。台南市政府也宣布將在台南市立棒球場及新營南瀛綠都心公園舉行連續三日的戶外直播，並提供1000份免費地瓜球兌換券及應援小物，讓球迷邊享受美食邊為台灣隊加油。高雄市衛武營國家藝術文化中心將舉辦三日轉播活動，延續去年12強賽時吸引超過三萬名球迷的盛況，預計再度掀起熱潮。花蓮市政府則在遠東百貨建林廣場設立直播派對，並搭配「紅不讓美食市集」，邀請民眾以棒球相關配件換取應援點心，增添應援樂趣。本次資格賽在各大電視台與網路平台同步直播，電視轉播將由緯來體育台、東森新聞台、東森洋片台與愛爾達體育台（MOD）負責，而Hami Video與ELTA.tv則提供網路轉播，讓球迷能隨時隨地關注比賽動態。隨著開賽日逼近，全台已經進入棒球熱潮，球迷們準備好迎接這場熱血激戰，為台灣隊加油，力拼世界棒球經典賽正賽資格。▲本次資格賽在各大電視台與網路平台同步直播 / 圖片來源：CPBL 中華職棒粉絲團、WalkerLand窩客島整理

2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊出賽時間

2/21(五) 19:00 西班牙隊VS台灣隊

2/22(六) 19:00 南非隊VS台灣隊

2/23(日) 19:00 尼加拉瓜隊VS台灣隊

基隆市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月22日（星期六）、2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：基隆市國門廣場

主持人：2月22日 梁赫群、2月23日 唐從聖

轉播設備：300吋大螢幕



新北市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：新北市市民廣場

活動內容：三日連續直播派對



新竹市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：新竹市火車站站前廣場

活動內容：直播台灣隊三場比賽，棒球啦啦隊現場應援

贈品：限量加油棒500份、烤饅頭200份、飲料200杯



台中市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月22日（星期六）、2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：台中市政府前廣場

轉播設備：1300吋超大螢幕



雲林縣2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

斗六市 – 膨鼠森林公園

日期：2月22日（星期六）、2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：斗六市膨鼠森林公園

轉播設備：200吋螢幕



虎尾鎮 – 圓環停車場

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：虎尾鎮圓環停車場

轉播設備：400吋螢幕



嘉義市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：嘉義市西區中正公園

轉播設備：400吋螢幕

贈品：限量應援加油棒



嘉義縣2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：嘉義縣大林蓋婭莊園

活動內容：免費入場，打造全台最豪華的應援空間



台南市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

台南市立棒球場

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：台南市立棒球場

活動內容：提供1000份免費地瓜球兌換券及應援小物毛巾



新營南瀛綠都心公園

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：新營南瀛綠都心公園

活動內容：提供12條應援小物毛巾



高雄市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：高雄市衛武營國家藝術文化中心

活動內容：延續去年12強直播派對的熱血盛況



花蓮市2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）直播應援活動

日期：2月21日（星期五）至2月23日（星期日）

時間：19:00

地點：花蓮市遠東百貨建林廣場

活動內容：紅不讓美食市集，民眾攜帶棒球相關配件可免費兌換應援小點心（每日限量50份）



相關活動內容依主辦方公告為主