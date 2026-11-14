199元吃貴族世家個人燒肉！蒜香雞白湯、冰淇淋無限續再送鮑魚，15款套餐菜單曝

編輯 鄭雅之 表示：Ｉ人也能輕鬆吃！貴族世家個人燒肉首間店就開在國父紀念館附近誒～

台北上班族午餐又有新選擇了，知名連鎖牛排「貴族世家」跨界開燒肉店，全新品牌「貴族世家個人燒肉」首店於11月12日進駐台北大安區光復南路商圈。主打一人一爐，最低199元就能輕鬆開烤，現場更提供蒜香雞白湯、冷飲及冰淇淋無限享用，開幕完成指定條件還送整顆鮑魚。



▲「貴族世家個人燒肉」全台首間門市插旗台北大安區光復南路商圈，開幕期間完成指定條件即贈送整顆鮑魚。

▲全店規劃48個一人一爐專屬座位並貼心設置隔板，無論午休或下班都能享受不被打擾的獨食時光。





首間貴族世家個人燒肉開在台北

說到「貴族世家」，許多人腦海浮現的是全家圍坐切牛排、狂拿沙拉吧的快樂回憶。看準近年台北單身族與獨食風潮盛行，品牌把累積多年的肉品採購實力從鐵板延伸到烤網。新店位在捷運信義安和站與國父紀念館站之間，步行約8分鐘即可抵達，店內規劃48個一人一爐座位，想吃肉隨時都能開烤。



▲一人一爐設計讓台北上班族不用揪團也能自在享用現烤原肉，每份套餐均貼心附贈白飯與3款精緻配菜。





超佛百元價大啖原肉套餐

翻開菜單讓人選擇障礙發作，一口氣端出8款單品與7款雙拼、三拼組合，多達15種肉品任君挑選。小資族首推100克「雞腿丁個人套餐」，只要199元就能入手，牛肉最低也只需219元起，多數品項落在399元以內，想犒賞自己也有929元的300克「無骨牛小排」。每份附白飯與3款小菜，點200克以上肉品可免費換網1次。



▲小資族必點100克「雞腿丁個人套餐」只要199元，搭配濃郁蒜香雞白湯無限喝超划算。





蒜香雞白湯與冰品無限續

在台北大安區吃燒肉最怕傷荷包又吃不飽，貴族世家個人燒肉直接把過去最受歡迎的高CP值精神搬過來。只要點購任一款燒肉套餐，自助吧上的濃郁蒜香雞白湯、多款清涼飲品與冰淇淋通通無限量供應，餐後還會貼心送上甜湯解膩。從暖胃熱湯、滋滋作響的現烤原肉到飯後甜點一次滿足，用百元平價就能享受超有儀式感的獨食饗宴。



▲自助吧延續「貴族世家」高CP值精神，多款口味冰淇淋無限享用，餐後還會貼心送上甜湯解膩。

▲凡點購任一套餐，自助吧台上多款清涼飲品與可樂機通通無限量供應，吃燒肉配冷飲最過癮。





開幕好評加碼送整顆鮑魚

慶祝全台首間門市盛大開幕，店家特別準備誠意滿滿的好評送鮑魚見面禮，只要內用並配合現場指定步驟，就能免費把鮮美鮑魚帶上桌，讓平價個人燒肉瞬間升級海陸大餐。目前開幕初期尚未開放電話或網路預約，一律採取現場候位制度，建議想搶頭香朝聖的肉控們避開尖峰時段提早卡位，才不會等太久。



▲「貴族世家個人燒肉」完整菜單，免收10%服務費並推出8款單品套餐，最親民199元起就能開烤。

▲「貴族世家個人燒肉」綜合套餐與加點菜單，提供多款雙拼、三拼組合與海陸雙享選擇，滿足大安區肉控需求。

貴族世家個人燒肉 店家資訊

門市地址，台北市大安區光復南路452號

聯絡電話，0227035988

營業時間，週一至週日11時30分至21時30分

訂位方式，開幕期間不開放預約，全面採取現場登記候位





貴族世家個人燒肉 開幕優惠

開幕優惠：內用消費並配合現場指定步驟，即免費贈送鮑魚1顆，詳細規則依門市公告為主。





貴族世家個人燒肉 用餐亮點

點購任一套餐享蒜香雞白湯、飲品、冰淇淋無限供應，餐後另附甜湯，點購200克以上肉品享免費更換烤網1次，第二次更換烤網僅收5元。





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