信義區個人燒肉超市！燒肉Lab一人燒肉新型態登場，市政府站旁下班就吃。

信義區一人燒肉再進化，燒肉Lab以超市型選肉模式登場，從和牛到海鮮自由搭配，讓燒肉成為更輕鬆的日常享受。

信義區多一間一人燒肉！全新概念一人燒肉超市「燒肉Lab」坐落在市政府捷運站出口步行不到 1 分鐘的店面，以高品質、親民價錢和燒肉超市的多元性選擇用餐方式，成為近日信義區上班族下班後的小確幸，不用揪人也可以大口嗑肉。此品牌由深耕燒肉市場多年的京東燒肉打造，特意以超市型選肉概念切入一人和小聚市場，只為了讓大家可以用更輕鬆、無負擔的便利方式吃到好吃的燒肉。



▲肉品、海鮮、蔬食等選擇豐富。(攝影：鄭雅之)

▲燒肉Lab開在捷運市政府站出口步行1分鐘。(攝影：鄭雅之)





信義區最新一人燒肉超市「燒肉Lab」

走進燒肉Lab，最吸睛的就是整排開放式低溫保鮮冰櫃，顛覆以往翻菜單點肉的用餐方式。燒肉控可提著籃子自由選購，肉品油花、厚度與色澤都能親眼確認，想吃什麼部位、拿幾份完全由自己決定。現場日本A5和牛部位會依據當天有的肉品決定，另外愛吃牛肉的肉控還有美國特選牛小排、美國牛五花、澳洲和牛後腰翼板、澳洲和牛橫隔膜，就連牛舌也有分前中後端等薄厚切選擇。尤其是「日本A5和牛」以親民價格就能入手，173元即可品嚐均勻油花的細緻口感，這道會由專人桌邊代烤，建議搭配烤鳳梨，有解膩的效果。



▲燒肉Lab每份肉盤皆為秤重，但最便宜一份100元有找超划算。(攝影：鄭雅之)





不只牛肉，雞豬海鮮到蔬菜通通自己配

除了牛肉之外，也有桂丁雞松阪、究好豬、伊比利豬梅花等多款肉品選擇；海鮮品項同樣貼心處理，白蝦事先去殼，烤熟後直接入口，讓選肉到開吃的過程更加順暢。蔬菜、解膩醃漬小菜、沙拉與飲品同樣採自助拿取方式，讓整體搭配更有彈性。從A5和牛到海鮮皆採小份量自由挑選，隨拿隨烤、預算可控，一個人下班想吃好肉，也能輕鬆完成一餐高品質的燒肉犒賞。



▲燒肉Lab白蝦貼心先撥好蝦殼，讓大家方便品嚐。(攝影：鄭雅之)





專屬烤爐與無煙空間，打造自在燒肉節奏

為了讓大家可以吃到最原始的肉香，燒肉Lab肉品皆以原味為主打，桌上附有醬油、辣味噌、海鹽和胡椒簡單調味。白飯部分一人20元可以無限續碗吃到飽，讓大家吃肉配飯超過癮。在空間規劃上，燒肉Lab特別為現代生活節奏設計，提供單人專屬烤爐座位，也有適合2至4人的小型聚桌，搭配下吸式排煙系統，用餐後依然清爽俐落。這裡沒有一定要湊人數的壓力，也不用為點餐傷腦筋，只要依照自己的節奏開烤，就能好好享受一場屬於自己的燒肉實驗時刻。



▲燒肉Lab點餐方式是自行提著籃子自由選購。(攝影：鄭雅之)

▲整排開放式低溫保鮮冰櫃，顛覆以往翻菜單點肉的用餐方式。(攝影：鄭雅之)





燒肉Lab 店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路五段19之1號

營業時間：11:00~22:00

訂位電話： 02-87682528





更多信義區一人燒肉超市「燒肉Lab」照片

▲A5和牛內腰肉搭上鳳梨創意吃法。(攝影：鄭雅之)

▲店員桌邊服務的日本A5和牛搭烤鳳梨創意吃法推薦必點。(攝影：鄭雅之)

▲燒肉Lab客單價約落在600元上下，可以一次吃到多種菜色。(攝影：鄭雅之)

▲燒肉Lab肉品皆以原味為主打，桌上附有醬油、辣味噌、海鹽和胡椒簡單調味。(攝影：鄭雅之)

▲燒肉Lab除了牛肉之外，也有桂丁雞松阪、究好豬、伊比利豬梅花等多款肉品選擇。(攝影：鄭雅之)

▲信義區新開「燒肉Lab」有一人燒肉座位、也有2~4人座位。(攝影：鄭雅之)