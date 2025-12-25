海底撈麻辣燙2店再開！圈粉舖子插旗微風南山，菜單搶先看。

海底撈新品牌圈粉舖子再展店，微風南山B2二號店即日起試營運，主打酸辣粉、乾拌麵與自助麻辣燙，信義區嗜辣族先筆記。

信義區美食吃不完！海底撈新品牌「圈粉舖子」在信義區持續擴點，繼捷運市政府站開設一號店後，短時間內再度插旗百貨美食戰區，於微風南山B2開設二號分店，並於即日起展開試營運，成為近期信義商圈討論度頗高的新話題。主打酸辣粉、乾拌麵與米線三大系列，同時設有自助麻辣燙專區，無論想快速解饞或依喜好自由搭配，都能彈性選擇。地點交通便利、價格落在百元區間，鎖定上班族日常嗜辣需求。



▲海底撈麻辣燙「圈粉舖子」自選蔬菜、火鍋料、肉片等秤重計價。(攝影：鄭雅之)

▲海底撈麻辣燙「圈粉舖子」櫃檯秤重100g 50元。(攝影：鄭雅之)





酸辣粉、乾拌麵、米線三大系列怎麼選

圈粉舖子微風南山二號店菜單以三大系列為核心，酸辣粉系列提供原味、肥腸、牛肉與豪華版本，主打酸香開胃又帶勁的湯頭風味。乾拌系列則有乾拌米線與乾拌麵，另推出酸辣版本可選，即使調整為減辣，整體辣度仍偏中辣以上，對嗜辣族相當有存在感。米線系列則包含原味、雞肉、牛肉、肥腸與豪華口味，價格帶親民，適合想吃得有份量又不想負擔太高的族群。



▲海底撈麻辣燙「圈粉舖子」櫃檯秤重100g 50元。(攝影：鄭雅之)





自助麻辣燙專區自由夾更彈性

除了固定麵食菜單，微風南山二號店也設有自助麻辣燙專區，提供經典麻辣湯、濃香蕃茄湯與乾拌麻辣三種選擇，可依當天口味自由搭配。現場超過50種蔬菜、火鍋料與肉片可自行夾取，採秤重計價方式，每100公克50元，份量與預算都能自行掌控，對於想少量多樣或補點配料的人來說相當實用。



▲海底撈麻辣燙「圈粉舖子」辣度可以調整。(攝影：鄭雅之)





圈粉舖子 微風南山

地址：臺北市信義區松智路17號B2，微風南山





海底撈 圈粉舖子菜單

酸辣粉系列：原味酸辣粉149元、酸辣肥腸粉189元、酸辣牛肉粉189元、豪華酸辣粉219元

乾拌系列：乾拌米線129元、乾拌麵99元、酸辣乾拌米線149元、酸辣乾拌麵139元

米線系列：原味米線119元、牛肉米線179元、雞肉米線159元、肥腸米線179元、豪華米線209元

麻辣燙專區 食材自己夾，櫃檯秤重100g 50元。





圈粉舖子微風南山 開幕優惠

1、即日起至12/26，用餐即送20元折價券。(下次可使用)

2、拍照、打卡並標記店名，送王老吉一瓶。

