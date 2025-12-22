信義區吃到飽新開！759元六本松壽喜燒吃到飽，生甜甜圈 哈根達斯無限吃。

信義吃到飽又多一間！六本松壽喜燒吃到飽開幕，三種壽喜燒湯底任選，還有A5和牛與Gelato、Häagen-Dazs冰品、生甜甜圈無限吃。

信義區吃到飽又多一間！被網友稱為信義區火鍋大樓的「信義A19」再迎吃到飽新勢力，日系「六本松壽喜燒」於近日正式試營運，以壽喜燒吃到飽為主，讓冬季聚會又多了一個暖胃選擇。店家以日本割下傳承百年職人精神，將關東與關西風味一次呈現，桌邊服務細緻保留日式儀式感。開幕期間推出入店招待A5和牛，跨年夜再加碼推出和牛放題。想在信義區找聚餐餐廳，這家壽喜燒吃到飽值得先收進口袋名單。

▲六本松壽喜燒759元就能享有吃到飽。 ▲信義區吃到飽新開店「六本松壽喜燒」關西風、關東風壽喜燒都有。





六本松壽喜燒吃到飽！鴛鴦鍋壽喜燒、涮涮鍋任選

六本松湯底選擇種類多，壽喜燒共有關西風、關東割下與柚子醬汁3種風味。關西風以牛油爆香後撒三溫糖，淋醬再沾生食級蛋黃入口濃醇滑順；關東風則以醬汁涮蔬菜凸顯食材甜味。若偏好清爽風味，也能選昆布柴魚、福岡豚骨摩茲、蕃茄高湯與麻辣高湯4款涮涮鍋湯底，聚餐時能依口味打造專屬鍋物享受。

▲六本松壽喜燒有蔬食自助吧任取。





和牛肉品吃到飽過癮

既然是吃到飽，肉品選擇一定不能少。六本松提供SRF極黑和牛、美國choice胸腹、特級板腱、紐西蘭Prime Steer與澳洲特選肩肉，還有和牛牛腸等部位可無限續點。豬肉提供亞麻籽白豬梅花、五花與豬腸，雞肉則採黑羽土雞腿與雞胸薄涮。主食包含白飯、拉麵、烏龍麵與寬冬粉，桌邊協助添湯、加醬服務，也讓吃到飽體驗多了一點割烹質感。

▲六本松壽喜燒開幕期間推出入店招待A5和牛，跨年夜再加碼推出和牛放題。





生甜甜圈、哈根達斯隨便吃回本

六本松同時提供甜點與飲品自助吧，從生甜甜圈、扁可頌、蛋塔、泡芙等輪番上桌，到冰品區更是亮點，有義大利Gelato與Häagen-Dazs e等超過10款口味自由取用，再搭配罐裝飲品與彈珠汽水，聚餐尾聲仍能慢慢享受。空間設計以侘寂美學打造沉穩氛圍，木質格柵與柔和燈光交織，讓來客在信義A19鬧區之中，也能感受被溫暖包圍的冬季用餐體驗。

▲新開「六本松壽喜燒」連最夯的生甜甜圈也讓人無限吃到飽。







六本松壽喜燒吃到飽 店家資訊

日期：2025/12/19~2025/12/25

地址：台北市信義區松壽路 22 號 3 樓

營業時間：平日午餐 11:30–15:30 平日晚餐 16:00–00:00 假日全天 11:30–00:00

訂位連結：https://reurl.cc/nlvykv





六本松壽喜燒吃到飽 售價

平日午餐 11:30~16:00 成人759元、兒童380元、幼兒140元

平日晚餐、假日全天 17:00~23:30 859元、兒童430元、幼兒150元





