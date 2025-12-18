> 美食 > TWG手搖杯230元買一送一！信義區TWG Tea精品與外帶茗茶概念店，金色TWG杯必拍。

TWG手搖杯230元買一送一！信義區TWG Tea精品與外帶茗茶概念店，金色TWG杯必拍。

tiger Walker 玩樂季TWGTWG Tea外帶精品茶
2025-12-18 10:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:TWG、新光三越 台北信義新天地 官方粉絲團
TWG挑戰最頂級手搖杯！全台灣第一間「TWG Tea精品與外帶茗茶概念店」插旗新光三越信義A8，一杯230元起開喝，TWG飲料買一送一喝起來。
沒說你真的不知道！貴婦下午茶TWG Tea集結世界多款茗茶，是許多貴婦、IG網美打卡下午茶必拍，這次TWG Tea悄悄在台灣開設新型態「TWG Tea精品與外帶茗茶概念店」，以飲料店外帶店的形式，一杯230元挑戰最頂級、最好拍外帶飲料。這次TWG Tea在12/18起於新光三越信義A8開幕，飲料控、網美都要衝。
▲TWG Tea在台灣開設全新「精品與外帶茗茶概念店」，以外帶形式呈現精品下午茶，成為信義區最新拍照話題。圖片來源：新光三越信義新天地
▲經典黃色品牌視覺搭配奢華金色細節，讓TWG Tea外帶飲料一亮相就成為IG網美必拍畫面。圖片來源：TWG Tea
TWG Tea外帶茶 一杯230元挑戰最貴飲料店

沒有時間坐著悠閒喝下午茶，這次TWG Tea以全新型態「TWG Tea精品與外帶茗茶概念店」進駐新光三越A8二樓天橋，提供高達90款茗茶選擇，裝在超奢華金色限定杯中，同時店面還有品牌經典茶罐牆展示，讓IG網美們搶著朝聖TWG Tea外帶茶一杯售價來到230元，雖不及信義區最貴飲料店「施房茶」一杯售價385元，但TWG Tea的頂級精品茶還是掀起粉絲話題。

▲TWG Tea外帶茶提供多達90款茗茶選擇，搭配限定金色杯身設計，讓每一杯都充滿精品感。圖片來源：TWG Tea
TWG Tea外帶店開幕首週買一送一

雖說TWG Tea外帶茶一杯售價230元，在開幕首週仍推出「買一送一」吸引粉絲嚐鮮，在12/18-12/25期間，到「TWG Tea精品與外帶茗茶概念店」可享買一送一優惠，搭配專屬金色杯、品牌經典黃色系雙杯提盒，讓粉絲們就是要趁著「買一送一」拍拍美照、發IG打卡炫耀。

▲TWG Tea概念店開幕首週推出買一送一優惠，吸引飲料控與品牌粉絲排隊體驗。圖片來源：新光三越信義新天地、TWG Tea
TWG Tea精品與外帶茗茶概念店

開幕日期：2025/12/18
地址：新光三越信義A8館2樓空橋開幕優惠：12/18-12/25買一送一

飲料控必買必喝飲料新話題

推薦閱讀：得正緋烏龍5款開喝！得正莓果新品馥莓緋烏龍，芝士奶蓋緋烏龍 得正新品喝起來。

推薦閱讀：烤糖奶蓋尬草莓！老賴茶棧 烤糖奶蓋草莓新品，張員瑛打卡老賴烤糖系列必喝。

推薦閱讀：鶴茶樓酪梨牛奶開賣！加滿「酪梨凍、酪梨珍珠」5款酪梨飲料，第二杯半價喝。

