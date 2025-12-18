TWG手搖杯230元買一送一！信義區TWG Tea精品與外帶茗茶概念店，金色TWG杯必拍。

TWG挑戰最頂級手搖杯！全台灣第一間「TWG Tea精品與外帶茗茶概念店」插旗新光三越信義A8，一杯230元起開喝，TWG飲料買一送一喝起來。

TWG Tea集結世界多款

茗茶，是許多貴婦、IG網美打卡下午茶必拍，這次

TWG Tea悄悄在台灣開設新型態「

TWG Tea精品與外帶茗茶概念店

」，以

飲料店

外帶店的形式，一杯230元挑戰最頂級、最好拍外帶飲料。這次

TWG Tea在12/18起於

新光三越信義A8開幕，飲料控、網美都要衝。



▲TWG Tea在台灣開設全新「精品與外帶茗茶概念店」，以外帶形式呈現精品下午茶，成為信義區最新拍照話題。圖片來源：新光三越信義新天地



▲經典黃色品牌視覺搭配奢華金色細節，讓TWG Tea外帶飲料一亮相就成為IG網美必拍畫面。圖片來源：TWG Tea







TWG Tea外帶茶 一杯230元挑戰最貴飲料店

沒說你真的不知道！貴婦下午茶

沒有時間坐著悠閒喝下午茶，這次TWG Tea以全新型態「TWG Tea精品與外帶茗茶概念店」進駐新光三越A8二樓天橋，提供高達90款茗茶選擇，裝在超奢華金色限定杯中，同時店面還有品牌經典茶罐牆展示，讓IG網美們搶著朝聖。TWG Tea外帶茶一杯售價來到230元，雖不及信義區最貴飲料店「施房茶」一杯售價385元，但TWG Tea的頂級精品茶還是掀起粉絲話題。



▲TWG Tea外帶茶提供多達90款茗茶選擇，搭配限定金色杯身設計，讓每一杯都充滿精品感。圖片來源：TWG Tea





TWG Tea外帶店開幕首週買一送一

雖說TWG Tea外帶茶一杯售價230元，在開幕首週仍推出「買一送一」吸引粉絲嚐鮮，在12/18-12/25期間，到「TWG Tea精品與外帶茗茶概念店」可享買一送一優惠，搭配專屬金色杯、品牌經典黃色系雙杯提盒，讓粉絲們就是要趁著「買一送一」拍拍美照、發IG打卡炫耀。



▲TWG Tea概念店開幕首週推出買一送一優惠，吸引飲料控與品牌粉絲排隊體驗。圖片來源：新光三越信義新天地、TWG Tea

TWG Tea精品與外帶茗茶概念店

開幕日期：2025/12/18

地址：新光三越信義A8館2樓空橋開幕優惠：12/18-12/25買一送一

