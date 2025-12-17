> 美食 > 得正緋烏龍5款開喝！得正莓果新品馥莓緋烏龍，芝士奶蓋緋烏龍 得正新品喝起來。

得正緋烏龍系列12月17日全台上市，選用台東紅烏龍基底，推出緋烏龍、馥莓緋烏龍新品，同步回歸緋烏龍奶茶與奶蓋，5大緋烏龍一次喝
得正緋烏龍系列升級回歸！得正「緋烏龍系列」以台東紅烏龍作為主角，主打重發酵帶出的熟果香與烏龍韻味，這次得正「緋烏龍系列」在12/17正式回歸，不只有緋烏龍奶茶、緋烏龍鮮奶與芝士奶蓋緋烏龍，更推出新品「緋烏龍」原茶，以及莓果新品「馥莓緋烏龍」，從純茶到奶類、奶蓋通通都有，飲料控搶喝得正新飲料。
▲得正緋烏龍系列同時包含新品與回歸5大品項，得正新品必喝。（攝影：張人尹）
▲得正12月17日推出緋烏龍系列，主打熟果香與烏龍韻的冬季茶飲。
新品緋烏龍與馥莓緋烏龍

這次得正「緋烏龍」系列5款飲料，在12/17起同步開賣，其中，本次新品包含「緋烏龍原茶」與「馥莓緋烏龍」兩款新飲料。緋烏龍選用台東紅烏龍，以夏秋茶菁結合紅茶加工特點，採重發酵製程，茶湯呈橙紅色澤，果韻明顯並帶有木質與蜜香喉韻。另一款「馥莓緋烏龍」則加入紫桑、藍莓與覆盆子元素，以酸甜果香與茶韻相互平衡，讓飲料控喝不膩。

▲得正全新緋烏龍原茶，以重發酵紅烏龍呈現橙紅茶湯與果香層次。
奶茶與奶蓋品項同步回歸

除了兩款新品之外，得正「緋烏龍」系列回歸品項包含超高人氣「緋烏龍奶茶、緋烏龍鮮奶」，還有加入得正人氣招牌奶蓋的「芝士奶蓋緋烏龍」，都是奶茶控必點必喝，飲品以重發酵緋烏龍為基底。茶湯本身果香不苦澀，搭配奶精、鮮奶或鹹香芝士奶蓋後，入口先感受到柔和甜感與果韻，中後段轉為焙火與木質香氣，打造更有厚度、有層次的奶茶喝法。

▲得正緋烏龍奶茶與緋烏龍鮮奶，以重發酵茶底搭配奶香呈現。
得正 緋烏龍系列新品

上市日期：2025/12/17
品項及價格：
緋烏龍 M35、L40
馥莓緋烏龍 M50、L60
緋烏龍奶茶 M50、L55
緋烏龍鮮奶 M60、L70
芝士奶蓋緋烏龍 M55、L65 

▲得正芝士奶蓋緋烏龍結合鹹香奶蓋與緋烏龍茶韻。（攝影：張人尹）
飲料控必喝 飲料新品話題必看

