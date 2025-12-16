> 美食 > 烤糖奶蓋尬草莓！老賴茶棧 烤糖奶蓋草莓新品，張員瑛打卡老賴烤糖系列必喝。

烤糖奶蓋尬草莓！老賴茶棧 烤糖奶蓋草莓新品，張員瑛打卡老賴烤糖系列必喝。

tiger Walker 玩樂季
2025-12-16 11:00文字：編輯 張人尹
編輯 張人尹

老賴茶棧冬季草莓新品登場，將爆紅烤糖奶蓋與新鮮草莓結合，打造濃厚層次奶蓋飲品。粉絲購買任兩杯草莓系列飲品即可獲得限量莓果香調香水，草莓飲料喝起來。

韓國女星張員瑛IG打卡曬出「老賴茶棧烤糖飲料」照，讓老賴話題熱度再度竄升，讓粉絲們都好奇到底多好喝。這次老賴茶棧烤糖奶蓋系列，推出最新季節限定口味「烤糖奶蓋Ｘ草莓」全新喝法，無論是草莓紅、草莓青茶、草莓奶綠，都讓草莓控趁這一波再衝老賴喝起來。

▲老賴茶棧草莓奶蓋新品，焦糖脆片搭配草莓飲品基底必喝。
▲老賴草莓季飲品，搭配粉嫩草莓圖案杯身吸引粉絲拍照分享，冬季打卡必備。
老賴茶棧草莓新品濃厚上市

老賴茶棧推出四款草莓系列新品，把濃厚烤糖奶蓋結合草莓季飲品喝法。幸福感滿分的「烤糖奶蓋草莓紅、烤糖奶蓋草莓奶綠」將香脆烤糖脆片與奶蓋、果粒融合，讓粉絲可以直接咬脆片或敲碎混合奶蓋果粒，享受多層次口感。此外還有草莓青茶草莓奶綠，搭配粉嫩草莓圖案杯身視覺可愛又吸睛，讓粉絲IG打卡拍起來。

▲老賴茶棧烤糖奶蓋系列，脆片搭配濃厚奶蓋。
老賴茶棧烤糖奶蓋系列推薦

除了草莓系列，老賴茶棧經典烤糖奶蓋系列也再度掀起話題，烤糖奶蓋可以任選搭配「紅、綠、青、烏」四款基底茶，每款售價70元。海鹽奶蓋搭配手工烤糖脆片，口感層次豐富，香濃奶蓋與脆片甜香完美結合，讓粉絲體驗「喝+咬」的雙重享受，冬季喝起來更療癒。

▲老賴茶棧烤糖奶蓋系列，烤糖脆片搭配濃厚奶蓋。
老賴茶棧門市限定送莓果香調香水

配合新品上市，即日起粉絲到老賴茶棧全台門市購買任兩杯草莓系列飲品，即可獲得粉色菱格紋限定莓果香調香水，散發淡雅莓果香氣，呼應草莓系列粉嫩風格。讓粉絲在享受草莓飲品甜美的同時，也能帶回香氣迷人的小禮物，限量贈完為止，增添視覺、嗅覺完整體驗。

▲粉絲購買草莓系列飲品即可獲得限定香水，冬日收藏首選。
老賴茶棧草莓新品上市資訊

上市日期：即日起上市
品項及價格：
草莓青茶（$75）
草莓奶綠（$80）
烤糖奶蓋草莓紅（$80）
烤糖奶蓋草莓奶綠（$90）

老賴茶棧草莓新品門市限定優惠

活動時間：即日起至送完為止
優惠內容：購買草莓系列任兩杯飲品送「莓果香調香水」乙個。
販售通路：老賴茶棧全台門市 


提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
