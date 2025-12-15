SOU・SOU手搖杯必拍！Mr.WISH聯名SOU・SOU焙茶粉粿必喝，再搶飲料買一送一。

Mr.WISH 攜手SOU‧SOU推出五窨茉莉綠茶系列飲品、新配料 焙茶粉粿 ，再加碼 SOU‧SOU周燕小物開賣 ，更有UberEats 買一送一優惠，飲料控這波要跟上。

文青買爆！這一次 Mr.WISH 和日本京都知名設計品牌SOU‧SOU首次攜手合作，帶來全新的「五窨茉莉綠茶系列」飲品，還有一系列超實用又設計感十足的SOU‧SOU聯名周邊商品，SOU‧SOU不鏽鋼吸管杯、SOU‧SOU變色杯、SOU‧SOU飲料提袋通通12/17起開賣，還有飲品優惠價和UberEats買一送一的優惠活動，文青飲料控要跟上。



▲Mr.WISH ＸSOU‧SOU 推出經過五次窨花工藝的五窨茉莉綠茶新品，茶香清新純淨。



▲Mr.WISH Ｘ SOU‧SOU聯名推出限定飲品、限定杯裝超可愛。





SOU‧SOU聯名Mr.WISH 變身手搖杯

這次Mr.WISH和SOU‧SOU聯名推出了「五窨茉莉綠茶系列」新品，嚴選經過5次窨花工藝的茉莉綠茶，讓茶香更純淨優雅，打造出兼具風味與視覺的茶飲。另外同步推出的「焙茶粉粿」新配料，Q彈的粉粿帶有溫潤厚實的焙茶香氣，讓粉絲們喝到的不只是茶，更增添口感樂趣。



▲Mr.WISH 聯名新品特別加入溫潤厚實的焙茶粉粿，讓口感層次更加豐富。

SOU‧SOU實用設計周邊登場

這次Mr.WISH除了推出SOU‧SOU聯名飲品包裝之外，更加碼推出多款 SOU‧SOU 聯名限量周邊，融入了 SOU‧SOU 經典圖案如微笑、貓、十數昆等。這次周邊包含「不鏽鋼吸管杯、變色杯組」，還有粉絲必收的「聯名保冷袋」與「吊飾」等4款，在12/17起凡購買任一飲品即可加價$149帶走聯名變色杯(微笑款)＋紙提架。



▲Mr.WISH ＸSOU‧SOU聯名推出不鏽鋼吸管杯超可愛。

聯名新品上市 飲品優惠買一送一

Mr.WISH 趁著這次聯名檔期，在台北延吉店的也打造成SOU‧SOU主題圖案，吸引粉絲拍照打卡。此外，Mr.WISH與SOU‧SOU聯名活動從 12 月 17 日開跑，還有五窨系列飲品限時優惠價，此外，在12/18-12/31 透過UberEats 外送，可享限定的指定飲品「五窨粉粿奶綠、五窨初茉奶綠」同品相買一送一，粉絲們一定要開喝。



▲Mr.WISH 聯名檔期祭出飲品優惠和外送買一送一活動，讓粉絲輕鬆品嚐好茶。





▲Mr.WISH 台北延吉店新店型結合 SOU‧SOU 設計紋樣，成為吸睛打卡點。









Mr.WISH聯名SOU‧SOU活動資訊

活動期間：2025/12/17起

飲品新品：

五窨初茉綠茶：優惠價$39

五窨粉粿奶綠：優惠價$59





Mr.WISH聯名SOU‧SOU周邊小物

活動期間：2025/12/17起

活動方式：凡購買任一飲品即可加價帶走一款周邊小物。

聯名周邊：

不鏽鋼吸管杯（微笑款／貓款）

變色杯(微笑款)＋紙提架組

聯名保冷袋（SO-SU-U十數昆黑款／白款）

聯名吊飾（貓款）





Mr.WISH 外送買一送一優惠

活動期間：12/18–12/31

活動內容：UberEats 聯名買一送一（五窨粉粿奶綠 雙杯優惠 $100、五窨初茉奶綠 雙杯優惠 $90）





