星巴克買一送一來喝！最新黑櫻桃抹茶豆奶先喝，威尼斯周邊要搶。

星巴克買一送一又來了！全新黑櫻桃限定飲品，同步推出威尼斯主題小熊周邊與義式餅乾禮盒，從咖啡到送禮一次滿足咖啡控的冬季清單。

咖啡控最愛的星巴克買一送一又來了！這回活動鎖定中午到晚間時段，讓上班族下班也跟得上優惠腳步。活動期間只要在指定時段購買兩杯大杯含以上容量，冰熱與口味都相同的飲料，其中一杯就由星巴克招待，等於直接現省一杯錢。再加上今年同步推出全新黑櫻桃風味限定飲品，以及充滿威尼斯水都氛圍的主題周邊與義式餅乾禮盒，從咖啡買一送一，小熊周邊到耶誕送禮一次包齊，對星巴克粉絲來說根本是年底必收清單。



▲星巴克買一送一，只有11/17、11/18這2天限定。（攝影：鄭雅之）





星巴克買一送一！黑櫻桃 瑪奇朵、抹茶豆奶那堤最新推薦

這次星巴克以黑櫻桃為主角打造期間限定飲品，喜歡嘗鮮的人一定要把握。黑櫻桃風味瑪奇朵以香濃黑櫻桃醬為基底，疊上經典濃縮咖啡與牛奶，最後再蓋上一層綿密黑櫻桃鮮奶油，入口先感受到酸甜果香，接著是滑順奶香與醇厚咖啡在嘴裡堆疊。另一款黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤，則是用抹茶搭配豆奶，喝起來茶香溫潤，杯底同樣藏著黑櫻桃醬，讓果香在抹茶與豆奶之間慢慢釋放，兩款飲品都以愛心飾片點綴，從視覺到味道都很有戀愛感，趁買一送一來喝波。



▲星巴克買一送一，首推必點黑櫻桃風味瑪奇朵、黑櫻桃抹茶豆奶那堤。





耶誕交換禮物買星巴克！緣定威尼斯Bearista小熊周邊首選

配合年底節慶檔期，星巴克也推出緣定威尼斯主題系列商品，讓粉絲走進門市就像踏進水都街頭。這次以威尼斯經典景色為靈感，設計各種馬克杯，隨身瓶與肩背提袋，把貢多拉，大運河與拱門建築通通收進圖案裡。Bearista小熊也換上威尼斯面具華麗登場，變成吊飾與鑰匙圈掛在包包上超吸睛，還有化身貢多拉船夫的手機掛繩組，讓手機背帶也多了旅遊氛圍。整個系列走溫暖帶點華麗風格，很適合當作耶誕交換禮物或犒賞自己。



▲星巴克針對耶誕節也推出緣定威尼斯主題系列商品。





義式餅乾禮盒搭星巴克咖啡打造居家下午茶

想把咖啡時光升級成耶誕儀式感，不妨順手把星巴克食品禮盒帶回家。主打的義式可可脆片奶油餅乾提盒，以威尼斯面具節嘉年華為概念，包裝上看到Bearista穿著盛裝在燈火下跳舞，盒中是義大利奶油酥餅搭配可可脆片，口感酥鬆香氣濃郁。另一款義式脆餅走微甜路線，帶著焦糖風味，搭配熱拿鐵或美式都很適合。包裝圖像融入威尼斯書店場景，營造書香與咖啡香交織氛圍，適合當作辦公室團購點心，邊追劇邊配咖啡也剛剛好。



▲星巴克以威尼斯面具節嘉年華為概念，推出多款餅乾禮盒。









星巴克 愛Sharing系列商品

黑櫻桃風味瑪奇朵 Tall$170、 Grande$185、Venti$200

黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤 Tall$165、Grande$180、Venti$195





星巴克買一送一 好友分享日

活動時間：2025/11/17(一)-11/18(二)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。







限時買一送一優惠要吃、要打卡！

