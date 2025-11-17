乳酪蛋糕買一送一要搶！起士公爵推「瑪奇朵熟成巴斯克」大人系蛋糕。

起士公爵乳酪蛋糕季，大推買一送一！全新義式瑪奇朵熟成巴斯克，把濃郁乳酪與咖啡香變成秋冬最療癒的甜點。
甜點控要吃、要搶起士公爵，年度乳酪蛋糕買一送一來了！起士公爵迎來秋冬甜點檔期，這次以全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」搶先亮相，把咖啡香、乳酪香、濃郁口感一次濃縮在一顆熟成系巴斯克中。新品同步於官網與全台門市限量販售，恰好搭上「乳酪蛋糕季」的一系列活動，讓咖啡控、甜點控一次滿足。今年主打熟成風味、咖啡系甜點、乳酪蛋糕優惠三大亮點，不僅有新品登場，還有多款限定活動接力推出，從經典乳酪到進化版熟成系列都能嚐到。無論想買節慶甜點、慰勞自己，或是送禮找特色選項，都能在這波新品中找到喜歡的選擇。
大人系甜點推薦！起士公爵「義式瑪奇朵熟成巴斯克」登場
這款義式瑪奇朵熟成巴斯克的靈感源自日常咖啡時光，把濃縮咖啡、奶香堆疊出的經典比例化成甜點。起士公爵選用淺中培、帶堅果可可氣息的義式咖啡，每日現煮萃取後加入乳酪蛋糕體，再經過12小時靜置熟成，讓咖啡香氣慢慢滲進每一寸蛋糕裡。切開後能看到外層烤出深琥珀色焦香，內層則濕潤綿密，入口先感受到咖啡的成熟微苦，緊接著是乳酪的濃厚滑順，像把一杯香氣飽滿的義式瑪奇朵變成能分享的甜點版本。
起士公爵 義式瑪奇朵熟成巴斯克
售價：NT$880
優惠：11/14-11/23 限時免運
起士公爵 乳酪蛋糕季優惠
乳酪蛋糕季限定活動開跑，精選品項最低72折。
部分口味推出限時買一送一。
門市推出不定期限定優惠。
