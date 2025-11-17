乳酪蛋糕買一送一要搶！起士公爵推「瑪奇朵熟成巴斯克」大人系蛋糕。

起士公爵乳酪蛋糕季，大推買一送一！全新義式瑪奇朵熟成巴斯克，把濃郁乳酪與咖啡香變成秋冬最療癒的甜點。

甜點控要吃、要搶起士公爵，年度乳酪蛋糕買一送一來了！起士公爵迎來秋冬甜點檔期，這次以全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」搶先亮相，把咖啡香、乳酪香、濃郁口感一次濃縮在一顆熟成系巴斯克中。新品同步於官網與全台門市限量販售，恰好搭上「乳酪蛋糕季」的一系列活動，讓咖啡控、甜點控一次滿足。今年主打熟成風味、咖啡系甜點、乳酪蛋糕優惠三大亮點，不僅有新品登場，還有多款限定活動接力推出，從經典乳酪到進化版熟成系列都能嚐到。無論想買節慶甜點、慰勞自己，或是送禮找特色選項，都能在這波新品中找到喜歡的選擇。



▲起士公爵全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」搶先亮相，把咖啡香、乳酪香、濃郁口感一次濃縮在一顆熟成系巴斯克中。





大人系甜點推薦！ 起士公爵「義式瑪奇朵熟成巴斯克」登場

這款義式瑪奇朵熟成巴斯克的靈感源自日常咖啡時光，把濃縮咖啡、奶香堆疊出的經典比例化成甜點。起士公爵選用淺中培、帶堅果可可氣息的義式咖啡，每日現煮萃取後加入乳酪蛋糕體，再經過12小時靜置熟成，讓咖啡香氣慢慢滲進每一寸蛋糕裡。切開後能看到外層烤出深琥珀色焦香，內層則濕潤綿密，入口先感受到咖啡的成熟微苦，緊接著是乳酪的濃厚滑順，像把一杯香氣飽滿的義式瑪奇朵變成能分享的甜點版本。



▲全新「義式瑪奇朵熟成巴斯克」經過12小時靜置熟成，讓咖啡香氣慢慢滲進每一寸蛋糕裡。





起士公爵買一送一！年度乳酪蛋糕優惠開跑

隨著新品上市，起士公爵同時啟動一年一度的「乳酪蛋糕季」，整個月都會圍繞乳酪甜點的經典精神推出不同活動。從三千年歷史的乳酪文化到極簡食材的純粹風味，都能在這波期間限定活動中體驗到。活動包含多款口味輪番登場的限時優惠，最低可達72折，還有不定期的買一送一與門市限定好康，不論是想囤節慶甜點或試試新口味都很划算。希望透過這次蛋糕季讓大家不只吃到好吃的乳酪甜點，也重新感受「極簡也能超美味」的本質，秋冬午後搭配熱茶或咖啡都剛剛好。



▲起士公爵乳酪蛋糕季推買一送一。





起士公爵 義式瑪奇朵熟成巴斯克

售價：NT$880

優惠：11/14-11/23 限時免運





起士公爵 乳酪蛋糕季 優惠

乳酪蛋糕季限定活動開跑，精選品項最低72折。

部分口味推出限時買一送一。

門市推出不定期限定優惠。





吃甜點要配飲料一起享受！

