飲料買一送一喝！麻古茶坊買一送一7天限定，一次最多買10杯走。

麻古茶坊買一送一開喝！近期重磅推出新飲料的麻古茶坊，為了回饋飲料控的熱情愛戴，再次和Uber Eats合作推出限時七天買一送一優惠，以新品「紅萱烏龍」為主角，獨家特調的茶香在微涼的秋天中，快揪人微翹班喝杯茶療癒一下。麻古茶坊買一送一優惠一直到11/18 全台門市都有，讓飲料控天天叫Uber Eats外送喝起來。



▲麻古茶坊「紅萱烏龍」買一送一，Uber Eats限時加贈雙杯保冷袋。



▲自11月12日起至11月18日止，透過Uber Eats下單即可享有「紅萱烏龍買一送一」優惠。





麻古茶坊最新推薦！紅萱烏龍無糖也很推

麻古茶坊今年秋天最新力作「紅萱烏龍」，採用紅烏龍與炭焙烏龍雙重茶底，前調蜜香清爽、中段堅果香濃厚、尾韻回甘柔和，層層堆疊出秋日茶香的深度與細膩。這次推出買一送一優惠，不論是午後放鬆時光，或想在工作間隙來杯提神茶香，紅萱烏龍都是完美選擇，讓人一喝就愛上那股暖心韻味。



▲麻古茶坊秋季新品「紅萱烏龍」採用紅烏龍與炭焙烏龍雙重茶底特調。







麻古茶坊買一送一！連喝七天

作為秋季代表作的「紅萱烏龍」，自推出以來即成為茶控心頭好。北部、東部與離島售價為45元，中部與南部則為35元，香氣細緻又平易近人。只要透過外送平台Uber Eats下單，即可享有限時買一送一活動，每筆訂單限購5組，等於最多可以一次買10杯，每組還贈送雙杯保冷袋，數量有限、送完為止。喜歡濃郁茶香的茶迷，今天就開喝。



▲Uber Eats麻古茶坊買一送一，每組再加贈限定款雙杯保冷袋。







麻古茶坊 買一送一

活動時間：2025/11/12 – 11/18

活動內容：Uber Eats 一週限時優惠 紅萱烏龍 (L) 買一送一。

加碼優惠：每組贈送一個雙杯保冷袋，數量有限，贈完為止。





