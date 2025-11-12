一泊二食下殺98888元！漢來日月行館週年慶「皇家套房」一泊二食限定優惠再送電影票。

歡慶開幕滿週年，漢來日月行館推出一系列週年慶限定住宿專案。包含「旅拍住宿專案」，由專業攝影師為旅客在無邊際泳池、草間彌生「南瓜」等景點留影。12月12日更限定推出「星空電影院住房日」，尊榮湖景客房加價升等套房，皇家套房亦推當日NT$98,888元獨家優惠。

日月潭的湖光山色一直是旅人心中最夢幻的景致，而座落在涵碧半島制高點的漢來日月行館，自開幕以來便以「湖畔美術館」的定位，成為全台最受矚目的頂級奢華地標。今年11月，漢來日月行館迎來了開幕滿一週年的重要時刻，為了回饋過去一年來旅客的支持，飯店特別規劃了一系列慶祝活動，融合了藝術、星空與在地文化，邀請旅人重返這片靜謐山水，體驗更深度的假期感動。



▲漢來日月行館無邊際泳池，為館內熱門打卡景點，深受房客喜愛





入住湖畔美術館 漢來日月行館旅拍專案捕捉永恆

漢來日月行館不僅是飯店，更自詡為一座融合自然的藝術殿堂。館內收藏了多件大師級藝術品，使旅客的每一步都像在逛展。為慶祝週年，飯店推出的「週年慶限定住宿專案」中，「旅拍住宿專案」成為最大亮點。此專案特別安排專業攝影師，在館內六大精選景點提供1小時的拍攝服務，其中包含了日本藝術家草間彌生的經典「南瓜」雕塑，以及瑞士藝術家Ugo Rondinone的「西北海峽」，當然也不能錯過社群媒體上詢問度最高的「無邊際泳池」。這個專案的目的，是希望旅客不只帶走照片，更是將旅途中的感動化為永恆回憶。專案適用於「套房」以上指定房型，提供一泊二食，價格自NT$40,011元起。



▲漢來飯店「皇家套房」將推出限時一日、僅此一間的獨家優惠，一泊二食原價NT$173,700元，12月12日以NT$98,888元超殺優惠登場

12月12日限定 漢來日月行館星空電影院浪漫登場

週年慶的最高潮將落在12月12日當天限定的「星空電影院住房日」。漢來日月行館將在湖畔打造一場沉浸式的視聽饗宴，讓旅客在星空下享受電影。飯店針對此專案推出尊榮湖景客房的升等禮遇，凡入住「尊榮湖景客房」的旅客，僅需加價NT5,555元，即可升等至「貴賓套房」，若加價NT9,999元，更能升等至「豪華套房」，方案皆包含2張星空電影院電影票。對於追求極致奢華體驗的旅客，館內最頂級的「皇家套房」也在12月12日當晚推出僅此一間的獨家優惠，這間原價高達NT173,700元的一泊二食套房，當日限定優惠價為NT98,888元，並加贈4張星空電影院電影票，邀請旅人以最尊榮的方式，在星空下共度日月行館的一週年。



▲星空電影院住房專案 尊榮湖景客房加價升等套房，並贈送星空電影院電影票.

布農族天籟美聲 漢來日月行館週年慶融合在地關懷

漢來日月行館的週年慶不僅有奢華體驗，更展現了企業的社會責任與在地關懷。飯店將於11月29日邀請地利國小的小朋友，於館內舉辦一場音樂會。屆時，布農族的純淨童聲將迴盪在湖光山色之間，房客可免費參加，感受最溫暖的感動。飯店也將安排學童體驗餐飲禮儀教學，讓文化教育得以向下紮根。從藝術策展、旅拍體驗到在地音樂會，漢來日月行館在開幕滿週年之際，再次向外界展示了其結合自然、人文與頂級服務的品牌核心，持續為日月潭的奢華假期寫下新定義。



▲歡慶滿週年，漢來日月行館推「旅拍住宿專案」，指定房型加贈1小時專業攝影

旅拍住宿專案

活動時間： 訂房期間2025/11/1～12/30

入住期間：2025/11/1～12/31

活動內容： 入住指定套房等級房型享一泊二食，並贈1小時館內專業攝影服務（價值10,000元），價格NT$40,011起。

地利國小音樂會

活動時間： 2025/11/29 20:00–21:00

活動內容： 邀請布農族地利國小合唱團於館內演出，房客可免費參加。

星空電影院住房專案

活動時間： 訂房期間2025/11/1～12/11

入住日期：2025/12/12

活動內容： 入住尊榮湖景客房加價NT$5,555升等貴賓套房，或加價NT$9,999升等豪華套房，贈星空電影院電影票2張。

皇家套房限定專案

活動時間： 入住日期2025/12/12

活動內容： 皇家套房一泊二食優惠價NT$98,888元（原價NT$173,700元），加贈4張星空電影院電影票。

漢來日月行館

電話：049-221-2188

地址：南投縣魚池鄉中興路139號

