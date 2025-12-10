漢來大飯店推三麗鷗夢幻假期！2026寒假住二送一超值優惠懶人包搶先看。

高雄漢來大飯店慶祝30週年，同步推出雙星仙子主題房、LUSH聖誕節慶專案及2026年寒假三麗鷗住房住二送一優惠，結合亞灣區絕美港景，打造冬季高雄旅遊首選。

時序進入冬季，南台灣的陽光卻依舊溫暖和煦，正是造訪高雄的最佳時節。這座城市正經歷著前所未有的蛻變，從昔日的工業港灣轉型為充滿現代氣息的亞灣區，而在這波浪潮中屹立不搖的「高雄漢來大飯店」，今年12月正式迎來了30週年的重要里程碑。三十年來，它不僅見證了高雄天際線的變化，更以適切而有溫度的服務，成為無數旅人記憶中溫暖的座標。為了慶祝這「三十而立」的珍貴時刻，飯店特別企劃了一系列結合節慶氛圍與療癒體驗的住房專案，從三麗鷗人氣明星的夢幻聯動到充滿微醺氣息的聖誕儀式，為亞灣的冬季旅宿市場注入了全新的活力。



▲充滿夢幻粉嫩色調的「雙星仙子」主題房，牆面繪有可愛角色圖樣，打造出全台最療癒的慶生空間

見證亞灣區華麗轉身與城市脈動共舞

走進高雄漢來大飯店的客房，映入眼簾的是高雄港灣壯闊的景致。這座位於港景第一排的地標建築，憑藉其得天獨厚的地理位置，讓旅客步行10分鐘即可深入亞灣區的核心地帶。今年第四季的高雄顯得格外熱鬧，國際級的演唱會、AAA亞洲明星盛典以及璀璨的聖誕城市活動接力登場，吸引了大量國內外遊客湧入。在這樣的城市熱度下，高雄漢來大飯店憑藉著深厚的品牌底蘊與優越的硬體設施，不僅成為商務客的首選，更在假日期間寫下住房率居高不下的亮眼成績。入住於此，不僅是享受一晚舒適的睡眠，更是參與這座城市歷史與未來交會的獨特體驗，看著窗外流動的光影，彷彿能感受到高雄從傳統港都邁向國際都會的強勁脈動。



▲從高雄漢來大飯店俯瞰，亞灣區的現代建築與高雄港灣海天一色的壯麗景致盡收眼底，展現城市轉型的磅礡氣勢

雙星仙子生日遇見生日的療癒對話

在30週年這個特別的日子裡，高雄漢來大飯店選擇了一位同樣在12月慶生的夥伴「雙星仙子」共同慶祝。這個象徵著希望與治癒的三麗鷗人氣IP，為飯店注入了柔軟而夢幻的氣息。飯店特別推出「歡慶雙星仙子生日快樂」限時住房專案，以「生日遇見生日」為概念，邀請旅客在12月30日前入住。專案價格每晚5,988元起，內容包含依房型人數提供的海港自助式早餐及高鐵接駁服務。置身於粉嫩色調的主題房中，被雙星仙子的溫柔氛圍包圍，不僅滿足了粉絲的少女心，更象徵著城市與旅人共享的生日祝福，讓這趟旅程充滿了溫馨與療癒的儀式感。



佈局2026寒假旅遊的三麗鷗夢幻假期

為了回饋長期支持的粉絲並搶攻明年度的旅遊市場，高雄漢來大飯店超前部署，釋出2026年首波強檔優惠。針對親子旅客與三麗鷗鐵粉，推出了「三麗鷗夢幻假期三天兩夜住房專案」。此專案適用於2026年1月1日至2月28日，涵蓋了寒假與新春旅遊旺季，專案售價11,500元起。這項優惠最引人注目之處，在於其超值的價格設定，等同於第二晚幾乎是免費入住，且旅客能體驗全台唯一整層樓皆為三麗鷗主題房的夢幻場景。對於計畫在明年寒假期間造訪高雄的家庭而言，這無疑是一個能夠提前規劃、享受高CP值假期的絕佳機會，讓孩子們在喜愛的角色陪伴下，度過難忘的三天兩夜。

聖誕節慶專案打造冬季微醺儀式感

當節慶的鐘聲響起，冬日的浪漫氛圍也隨之濃厚。為了迎接聖誕節，高雄漢來大飯店精心打造了「聖誕住房專案—浸浴節日美好」。這項專案鎖定追求生活質感與浪漫氛圍的族群，精緻客房每晚7,508元起。入住的賓客將獲得LUSH聖誕快樂泡澡球禮盒與一瓶西班牙艾莎貝粉紅氣泡酒，讓沐浴時光充滿迷人的香氣與微醺的快樂。此外，該專案還提供每日限量升等港景房的機會，讓旅客能在泡澡放鬆的同時，欣賞窗外璀璨的港灣夜景。這種細膩的安排，將住宿體驗提升至感官享受的層次，為冬季的高雄之旅增添了一抹奢華與幸福的色彩。



▲聖誕限定專案贈送LUSH繽紛泡澡球與粉紅氣泡酒，為冬日旅程營造浪漫微醺的節慶儀式感。





三十而立的品牌承諾與全台佈局

邁入第30個年頭，高雄漢來大飯店不僅僅是守成，更展現了強大的進化動能。從南台灣出發，漢來飯店事業群近年來積極拓展版圖，觸角已延伸至台北漢來大飯店及漢來日月行館，正式形成了橫跨北中南的頂級旅宿網絡。在國際飯店品牌紛紛進駐台灣市場的競爭環境下，漢來堅持深耕在地文化並持續創新，證明了本土五星級品牌無可取代的價值。這場30週年的慶典，不單是單一飯店的促銷活動，更是漢來向每一位旅人許下的承諾，未來將持續以全面升級的軟硬體服務，帶領旅客看見不一樣的高雄，感受這份歷久彌新的待客之道。



▲典雅舒適的雙人客房空間寬敞，融合新古典主義風格，是商務菁英與家庭旅客造訪高雄的住宿首選









歡慶雙星仙子生日快樂住房專案

銷售日期：即日起至2025年12月30日

住宿日期：2025年12月01日至2025年12月30日

活動內容：

・週日至週四雙人房5988元、四人房8988元

・依房型人數提供海港自助式早餐

・MINIBAR免費享用

・可使用三溫暖、健身房、露天泳池

・免費定點定時高鐵與飯店接駁

・不含迎賓茶點

三麗鷗夢幻假期 三天兩夜住房專案

銷售日期：即日起至2026年02月28日

住宿日期：2026年01月01日至2026年02月28日

活動內容：

・雙人房11500元、四人房17000元

・連住兩晚享兩日海港早餐

・第一日提供主題房迎賓茶點

・MINIBAR免費享用

・可使用三溫暖、健身房、露天泳池

・三麗鷗大使專屬接待

・第二晚不重複提供主題房備品與禮遇

・續住同房型且不提供第二晚打掃服務

聖誕住房專案 浸浴節日美好

銷售日期：即日起至2025年12月30日

住宿日期：2025年12月01日至2025年12月30日

活動內容：

・週日至週五雙人房7508元、四人房10973元

・週六及國定假日加價1000元

・每房贈LUSH聖誕快樂泡澡球禮盒與粉紅氣泡酒

・每日限量升等港景房

・依房型人數提供自助式早餐

・可使用三溫暖、健身房、露天泳池

・MINIBAR免費使用

高雄漢來大飯店

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07-216-1766







